© commons.wikimedia.org by Andrey Petukhov is licensed under CC BY 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:17

Будущее технологий решается в Екатеринбурге: как российские и зарубежные гении соревнуются за титул лучших

Участники "Хайтэк" создают спутники и прототипы за три дня — главный эксперт Андрей Иванов

В Екатеринбурге на несколько дней сосредоточилась вся технологическая элита России и зарубежья. С 10 по 14 ноября город стал центром высокотехнологичных профессий, собрав более 1100 участников из России и 10 других стран мира, включая Индии, Китая, ЮАР и Венесуэлы. Они приехали, чтобы побороться за звание лучших на международном чемпионате "Хайтэк: навыки будущего". Конкурсанты сражаются за победу в 40 различных компетенциях, от интернет-маркетинга до разработки космических спутников.

Конкурсантам предстоит испытание на прочность

Участники чемпионата должны показать высший уровень мастерства, выполняя задачи, которые обычно занимают целые команды специалистов. Время ограничено, а задания требуют не только знания и опыта, но и умения работать в экстремальных условиях.

Создание прототипов с нуля

Одной из самых сложных задач чемпионата является изготовление эксцентриковой шлифовальной машины (ЭШМ) в направлении "Изготовление прототипов". Участники должны за три дня создать полностью функционирующий инструмент, используя только чертежи, 3D-принтер, фрезерный и лазерный станки, а также пластиковые и силиконовые материалы.

"Участники должны с нуля смоделировать изделие, изготовить детали, спаять электросхему, вырезать элементы и собрать рабочий прототип. У нас всего три дня: два дня по восемь часов и один день — четыре часа. Это очень жесткие сроки, и затем модели будут разобраны до винтика", — объяснил главный эксперт в компетенции "Изготовление прототипов" Андрей Иванов.

Вся сложность — в деталях

Никита Домашов, представитель "НПО автоматики" (входит в Роскосмос), отметил, что главная трудность — это внесение конструктивных изменений в заранее заданное изделие. Ведь нужно не только создать детали, но и собрать их за несколько часов. Для этого участникам необходимо обладать навыками моделирования, фрезеровки, пайки и работы с электрикой.

Создание спутника за три дня

В рамках направления "Инженерия космических систем" участникам нужно разработать и собрать полезную нагрузку для спутника, которая в будущем будет отправлена в космос. Созданная в рамках конкурса модель пройдет испытания на Земле и затем будет отправлена на орбиту для исследований космической радиации и других задач.

"Задача в этом году гораздо сложнее, чем в прошлом. Участники разрабатывают полезную нагрузку, программное обеспечение, конструкцию, а также самостоятельно печатают платы и подбирают радиоэлементы", — сообщил главный эксперт в области космических систем Александр Макаров.

Работа в команде: важность синергии

Для создания модуля спутника работают целые команды. Олег Субботин из "НПО автоматики" отметил, что командная работа в таких условиях важна, ведь каждый отвечает не только за свою часть, но и за общий результат. Это требует синергии и координации действий, особенно когда времени так мало.

Интернет-маркетинг как искусство

Не только инженеры соревнуются в Екатеринбурге. В направлении интернет-маркетинга участникам предстоит разработать реальный проект по продвижению театра в закрытом городе. Задача кажется далекой от сложных технических решений, но на практике она требует навыков стратегического планирования, анализа и эффективного распределения бюджета.

"Участники работают с реальным техническим заданием, ограниченным бюджетом. Время на выполнение — всего три дня, и они должны предложить стратегию, которая принесет прибыль", — объяснила главный эксперт Екатерина Секацкая.

Будущее за высокими технологиями

Конкурс "Хайтэк: навыки будущего" — это не только соревнование лучших специалистов, но и возможность для участников продемонстрировать свои способности в самых сложных и передовых областях. Екатеринбург в этом году снова стал центром инноваций и новых технологий, и, возможно, именно эти специалисты в будущем будут создавать решения, которые изменят мир.

