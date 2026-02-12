Съели сладкое с утра — потеряли фокус: организм включает режим отдыха в самый неподходящий момент

Начало рабочего дня может зависеть от деталей, на которые обычно не обращают внимания, и утренний рацион — одна из них. Привычный сладкий завтрак способен незаметно изменить состояние организма уже в первые часы после пробуждения. Новые данные показывают, что такие блюда могут влиять не только на самочувствие, но и на работу мозга. Об этом сообщает журнал Food and Humanity.

Завтрак как фактор утренней активности

Завтрак традиционно считают источником энергии, необходимой для продуктивного дня, однако его состав имеет принципиальное значение. Во многих странах, включая развитые экономики, значительная часть женщин начинает утро с выпечки, сладких напитков или других продуктов с высоким содержанием сахара. Исследователи отмечают, что подобная привычка может отражаться на уровне бодрствования, концентрации внимания и способности к планированию, особенно если в рационе преобладают быстрые углеводы и жиры, а белка практически нет.

В центре внимания ученых оказалась вегетативная нервная система, которая управляет автоматическими процессами в организме. Ее симпатический отдел отвечает за мобилизацию ресурсов и состояние готовности к действию, тогда как парасимпатический способствует расслаблению и восстановлению. Для умственной работы важен баланс, и именно он, как показывают данные, может смещаться после завтрака с избытком сахара, что перекликается с выводами о том, как сахар влияет на обмен веществ и общее физиологическое состояние.

Как проводилось исследование

Фумиаки Хандзава и его коллеги из Университета Хиого в Японии решили проверить, как разные типы завтрака влияют на этот баланс. В эксперименте приняли участие 13 здоровых студенток, каждая из которых дважды проходила тестирование после ночного голодания. В разные дни участницы получали два варианта завтрака с одинаковой калорийностью — по 497 килокалорий, что позволило исключить влияние общей энергетической ценности пищи.

Один прием пищи представлял собой сбалансированный вариант в стиле традиционного японского рациона: рис, соленый лосось, омлет, шпинат с кунжутной заправкой, мисо-суп и банан. Альтернативой стал "быстрый" завтрак из сладких пончиков и клубничного молочного напитка, в котором более половины энергии приходилось на жиры, а содержание белка было минимальным.

Физиологические и когнитивные реакции

После еды в течение двух часов ученые измеряли температуру тела и вариабельность сердечного ритма, а также проводили когнитивные тесты. Участницы оценивали собственное состояние по шкалам бодрости, усталости и сонливости. Сбалансированный завтрак сопровождался повышением температуры тела и признаками активации симпатической нервной системы, что субъективно ощущалось как прилив энергии.

После сладкого и жирного завтрака картина была иной. Данные указывали на доминирование парасимпатической активности, а сами участницы чаще сообщали о сонливости и снижении жизненного тонуса. Эти ощущения оказались схожи с реакциями, которые возникают после плотного приема пищи и связаны с естественным "режимом переваривания".

Что это значит для повседневной жизни

Когнитивные тесты показали, что после завтрака с высоким содержанием сахара участницам было сложнее выполнять задания, требующие планирования и гибкого мышления. Хотя в одном из простых визуальных тестов наблюдалось кратковременное улучшение, этот эффект не компенсировал общее снижение исполнительных функций. Исследователи предполагают, что роль сыграли тип углеводов и низкое содержание белка, который обычно усиливает термогенез и способствует бодрствованию.

Авторы подчеркивают, что утренний выбор продуктов может быть не менее важен, чем общее количество калорий. Подобные выводы дополняют рекомендации о том, каким должен быть полезный завтрак, если цель — сохранить концентрацию и устойчивую энергию в первой половине дня.

При этом исследование имеет ограничения: небольшая выборка, участие только студенток и анализ лишь краткосрочных эффектов. Тем не менее результаты поднимают важный вопрос о качестве утреннего рациона и его влиянии на когнитивную работоспособность. В дальнейшем ученые планируют расширить исследования, чтобы оценить, как эти реакции проявляются у людей разного возраста и в условиях реального рабочего дня.