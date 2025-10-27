Между Рио и Сан-Паулу появится маршрут будущего: поезд превзойдёт самолёт

Бразилия стоит на пороге важного технологического прорыва. В ближайшие годы страна намерена запустить первый в своей истории высокоскоростной железнодорожный маршрут, который соединит два крупнейших мегаполиса Южной Америки — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Проект, получивший название TAV Brasil, обещает изменить не только транспортную карту страны, но и повседневную жизнь миллионов бразильцев. Если всё пойдёт по плану, уже к 2032 году путешествие между мегаполисами, которое сегодня занимает около шести часов, сократится до менее чем двух.

Новый уровень мобильности

Планируемая длина маршрута составит 417 километров. Поезд будет двигаться со скоростью до 320 км/ч, преодолевая путь за 105 минут. Для сравнения — это почти в три раза быстрее, чем самый быстрый междугородний автобус, и значительно удобнее авиаперелётов, учитывая время, затрачиваемое на регистрацию и путь до аэропорта.

Стоимость билета в одну сторону оценили примерно в 500 реалов - около 90 долларов США. Несмотря на кажущуюся высокую цену, аналитики уверены, что проект найдет своего пассажира: спрос на комфортные и быстрые поездки между Рио и Сан-Паулу стабильно растёт.

Экономика, движимая скоростью

Инвестиции в строительство оцениваются в 60 миллиардов реалов, и отдача, по расчётам экспертов, будет впечатляющей. К 2055 году проект способен добавить до 168 миллиардов реалов к ВВП страны и обеспечить 36 миллиардов налоговых поступлений.

Кроме того, инфраструктурное развитие создаст около 130 тысяч рабочих мест - как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации. Это особенно важно для регионов, где проект проходит: небольшие города вроде Вольта-Редонды, Резенде и Жакарея получат новый импульс для экономического роста.

География маршрута

Маршрут TAV Brasil охватывает четыре ключевые остановки. В штате Сан-Паулу поезд будет останавливаться в Сан-Жозе-дус-Кампус и Жакарее, а в Рио-де-Жанейро — в Резенде и Вольта-Редонде.

Конечные станции разместят в Гуарульюсе (рядом с международным аэропортом Сан-Паулу) и на исторической станции Леопольдина в центре Рио. Такое расположение позволит интегрировать скоростной поезд с городским транспортом и авиасообщением, обеспечивая удобные пересадки для пассажиров.

Партнёры и технологии

Чтобы воплотить проект в жизнь, компания TAV Brasil активно ведёт переговоры с инвесторами из Китая, Испании и стран Ближнего Востока. Технологическую основу могут составить решения, уже применяемые на линиях AVE (Испания) и CRH (Китай).

Реализация стала возможной после принятия в 2021 году Закона о железнодорожном транспорте, который открыл двери частным инвестициям. TAV Brasil получила право на строительство и эксплуатацию линии сроком на 99 лет.

"Этот проект создаёт новую эру мобильности и даёт сигнал миру, что Бразилия готова к будущему", — отметил министр инфраструктуры Марсио Франса.

Сравнение: самолёт, поезд, авто

Вид транспорта Время в пути Средняя стоимость Уровень комфорта Экологичность Автомобиль 5-6 часов 300 реалов Средний Низкая Самолёт 3-4 часа (с дорогой в аэропорт) 450-700 реалов Высокий Средняя Скоростной поезд 1 ч 45 мин около 500 реалов Очень высокий Высокая

Из таблицы видно, что железнодорожный транспорт не только выигрывает по времени, но и предлагает устойчивую альтернативу авиаперелётам, снижая углеродный след.

Как будет проходить поездка

Пассажир покупает билет онлайн через приложение или терминал. Регистрация и посадка займут не более 15 минут. В пути можно пользоваться Wi-Fi, заказать напитки, зарядить гаджеты. По прибытию — удобная пересадка на метро или такси в центре города.

Эта система обещает стать эталоном для всей Латинской Америки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : отложить строительство до следующего десятилетия.

Последствие : сохранение перегруженных автомагистралей и потерь для экономики.

Альтернатива: ускорение реализации проекта и постепенное расширение сети на юг и север страны.

А что если поезд опоздает?

Даже при высокой скорости проект требует строгого соблюдения графика. Но инженеры уверяют, что маршрут разработан с запасом по времени, а система управления движением будет использовать ИИ для предотвращения сбоев.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Быстрое сообщение между крупнейшими городами Высокая стоимость строительства Снижение загрязнения воздуха Цена билета может быть недоступной для части населения Развитие регионов вдоль маршрута Долгий срок окупаемости Рост занятости и туризма Зависимость от иностранных технологий

FAQ

Как купить билет?

Продажа будет доступна онлайн и в автоматах на станциях. Предусматриваются тарифы для студентов и пенсионеров.

Можно ли провозить багаж и животных?

Да, поезд рассчитан на багаж до 25 кг и домашних питомцев в переносках.

Когда стартует движение?

Планируемая дата запуска — 2032 год, но строительство стартует уже в 2026-м.

Что будет после Рио и Сан-Паулу?

В перспективе планируют продлить маршрут до Белу-Оризонти и Куритибы.

Мифы и правда

Миф: скоростные поезда не подходят для жаркого климата.

Правда: современные системы охлаждения и инфраструктура позволяют комфортно эксплуатировать их даже при +40°C.

Миф: проект полностью оплачивает государство.

Правда: финансирование делится между частными инвесторами и федеральным правительством.

Миф: такие поезда слишком дорогие для пассажиров.

Правда: стоимость билета сопоставима с авиаперелётом, но время и комфорт значительно выше.

Исторический контекст

Идея соединить два крупнейших города Бразилии скоростной магистралью обсуждалась ещё в 1990-х, но тогда проект не получил одобрения из-за высокой стоимости. Перелом наступил, когда правительство страны сделало ставку на железнодорожное возрождение — аналогично тому, как это произошло в Европе и Азии.

3 интересных факта

TAV Brasil станет первой линией в Латинской Америке, где скорость превышает 300 км/ч. В разработке проекта участвуют инженеры, ранее работавшие над испанским AVE и японским Shinkansen. Поезд сможет работать на экологичном биотопливе, что сделает его одним из самых "зелёных" в мире.

Будущее начинается на рельсах

Бразилия делает серьёзную заявку на лидерство в сфере устойчивого транспорта. Если TAV Brasil будет реализован по плану, страна войдёт в число государств с развитой сетью высокоскоростных поездов — наряду с Японией, Францией и Китаем.