1532 километра за 6 часов — реальность ближе, чем кажется: как изменится путь из Москвы на Урал

Ещё недавно путь из Москвы в Екатеринбург занимал больше суток, но уже в ближайшем будущем всё может измениться. Российские железные дороги планируют построить высокоскоростную магистраль, которая существенно сократит время поездки между двумя крупными городами.

Что известно о проекте ВСМ-2?

Согласно данным РЖД, новая трасса ВСМ-2 свяжет столицу с центрами Поволжья и Урала. Общая протяжённость маршрута составит около 1532 километров.

"ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1532 километров. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5-8 часов вместо нынешних 25-28 часов", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы компании.

Сроки и стоимость строительства

Проект высокоскоростных магистралей, куда входит и ветка Москва — Екатеринбург, должен быть завершён к 2040 году. Об этом ранее заявлял глава РЖД Олег Белозеров.

Ожидается, что строительство новой линии обойдётся в 580 млрд рублей.

Где будут производить поезда?

Важная деталь: поезда для новой высокоскоростной трассы будут собираться на площадке "Уральских локомотивов". Это не только повысит локализацию производства, но и даст дополнительный стимул развитию промышленности региона.

Почему это важно для страны?

С запуском ВСМ-2 путешествие между Москвой и Екатеринбургом станет не только значительно быстрее, но и комфортнее. Для сравнения: сейчас на этот маршрут уходит 25-28 часов, а после запуска новой линии путь сократится до 6,5-8 часов.