Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
поезд зимой
поезд зимой
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:21

1532 километра за 6 часов — реальность ближе, чем кажется: как изменится путь из Москвы на Урал

Высокоскоростная магистраль сократит путь Москва–Екатеринбург до восьми часов — РЖД

Ещё недавно путь из Москвы в Екатеринбург занимал больше суток, но уже в ближайшем будущем всё может измениться. Российские железные дороги планируют построить высокоскоростную магистраль, которая существенно сократит время поездки между двумя крупными городами.

Что известно о проекте ВСМ-2?

Согласно данным РЖД, новая трасса ВСМ-2 свяжет столицу с центрами Поволжья и Урала. Общая протяжённость маршрута составит около 1532 километров.

"ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1532 километров. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5-8 часов вместо нынешних 25-28 часов", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы компании.

Сроки и стоимость строительства

Проект высокоскоростных магистралей, куда входит и ветка Москва — Екатеринбург, должен быть завершён к 2040 году. Об этом ранее заявлял глава РЖД Олег Белозеров.
Ожидается, что строительство новой линии обойдётся в 580 млрд рублей.

Где будут производить поезда?

Важная деталь: поезда для новой высокоскоростной трассы будут собираться на площадке "Уральских локомотивов". Это не только повысит локализацию производства, но и даст дополнительный стимул развитию промышленности региона.

Почему это важно для страны?

С запуском ВСМ-2 путешествие между Москвой и Екатеринбургом станет не только значительно быстрее, но и комфортнее. Для сравнения: сейчас на этот маршрут уходит 25-28 часов, а после запуска новой линии путь сократится до 6,5-8 часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пермском крае стартовала реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году сегодня в 9:36
От разрушения до возрождения: как в Пермском крае восстанавливают старинный собор времён Наполеона

В Пермском крае началась реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году. Какие работы уже завершены и как будет финансироваться восстановление?

Читать полностью » Пермский край стал лидером по экспорту удобрений, увеличив отправки на 5,7% сегодня в 8:36
Экспорт удобрений из Пермского края вырос на 5,7%: кто покупает химические товары из Урала

Пермский край снова лидирует по экспорту удобрений, показывая рост объемов и успешную работу через Свердловскую железную дорогу. Какие страны остаются ключевыми импортерами?

Читать полностью » Тюменцы заметили снижение цен на многокомнатные квартиры почти на 4% в октябре сегодня в 7:36
Тюменцы теряют деньги: почему многокомнатные квартиры стали дешевле

В Тюмени цены на многокомнатные квартиры упали на почти 4%. Почему эти квартиры теряют в цене и что происходит на рынке недвижимости города?

Читать полностью » Тюменцу выплатят 15 миллионов за землю под продление улицы Ставропольская – суд сегодня в 6:34
Тюменец получит 15 миллионов рублей за участок под расширение дороги: как решение суда изменит город

В Тюмени жителю города выплатят 15 миллионов рублей за земельный участок, необходимый для продления улицы Ставропольская.

Читать полностью » В Тюменской области улучшились межнациональные отношения: рост до 87,4% – губернатор Моор сегодня в 5:56
Тюменцы изменили отношение к другим национальностям: власти оценили уровень национализма в регионе

В Тюменской области значительно улучшились межнациональные отношения. Как общественные проекты способствуют этому росту?

Читать полностью » Эксперт Губайдуллина: хоббидогинг не угрожает психике подростков, но требует внимания сегодня в 4:46
Подростки начинают выгуливать воображаемых собак: что это, опасность для психического здоровья или просто мода

Хоббидогинг — новый тренд среди подростков, который привлек внимание психологов. Как это увлечение влияет на психическое здоровье и стоит ли беспокоиться?

Читать полностью » Зимняя рыбалка в Тюменской области стартует при толщине льда 10 см – МЧС сегодня в 3:36
Зимняя рыбалка: что нужно знать о безопасности на льду и подготовке к рыбалке в Тюменской области

Тюменские рыбаки готовятся к сезону зимней рыбалки. Как правильно подготовиться к вылазке на лед и избежать опасностей, рассказывают эксперты.

Читать полностью » В Тюменской области студентки начали получать пособие по беременности и родам сегодня в 2:26
Тюменские студентки теперь могут рассчитывать на пособие по беременности: как оформить льготу

Студентки Тюменской области теперь могут получить повышенное пособие по беременности и родам. Как оформить выплату и сколько уже получено?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Ошибки при использовании МФР-валика: что нужно знать новичкам — тренер Максим Оборин
Садоводство
Подробная инструкция по посадке тюльпанов осенью: от выбора луковиц до укрытия
Красота и здоровье
Флис закрепился в коллекциях городского спорт-шика, сообщили дизайнеры
Туризм
Мкртчян объяснил, как россияне оплачивают покупки в Турции несмотря на санкции — директор агентства
Туризм
При отмене тура турист имеет право на возврат денег и компенсацию — Роскачество
СФО
Средняя цена новостроек в Ханты-Мансийске достигла 141 тысяч за квадрат — Авито Недвижимость
Питомцы
Голуби использовали магнитное поле Земли для доставки сообщений
Наука
Выявлена избыточная связность в мозге при шизофрении — РЭУ имени Плеханова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet