Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:02

Комфорт как в самолёте, цена как в обычном сидячем: Москву и Нижний связал поезд, который летит и выглядит как птица

Между Москвой и Нижним Новгородом запустили новый двухэтажный поезд "Буревестник"

Запуск нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник" стал заметным событием на маршруте Москва — Нижний Новгород, об этом сообщила "Российская газета". Утренний состав отправился с Ярославского вокзала в 10:05 и взял курс на Волгу, преодолев путь за 4 часа 35 минут с короткими остановками по маршруту.

Что представляет собой новый поезд

"Буревестник" произведён на Тверском вагоностроительном заводе и полностью собран из отечественных компонентов. Заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов отметил:

"В "Буревестнике” одна из технических новинок — это новая тележка с цилиндрическими пружинами в рессорном подвешивании, что обеспечивает снижение уровня вибраций при движении и повышение плавности хода для дополнительного комфорта пассажиров".

Каждый состав включает десять двухэтажных вагонов: СВ, купейные, сидячие и бизнес-класс, а также вагон-бистро. В части сидячих вагонов предусмотрена возможность перевозки животных. Новый поезд заметно выше других составов, а его зелёно-серая ливрея создана с отсылкой к силуэту птицы.

Комфорт и оснащение вагонов

Сидячий вагон вмещает 102 пассажира. Интерьер выполнен в спокойных светлых тонах, а каждое кресло оборудовано розетками, USB-разъёмами, регулируемой спинкой. В вагонах первого и второго классов установлена подсветка "звёздное небо", а количество туалетных комнат увеличено до трёх.

В бизнес-классе меньше мест, а кресла можно разворачивать на 180 градусов. Пассажирам предлагают плед, гигиенический набор и прессу. Есть возможность заказать полноценный обед по меню при предварительном бронировании. Вагон-ресторан стал одной из причин, по которой часть путешественников предпочли новый поезд привычной "Ласточке".

Движение и традиции маршрута

"Буревестник" будет курсировать ежедневно, начиная с 3 декабря. На линии работают три пары поездов, а максимальная скорость достигает 160 километров в час. По данным РЖД, один состав способен перевозить более 730 человек. Двухэтажные вагоны получили сертификат соответствия требованиям Таможенного союза.

Название поезда отсылает к творчеству Максима Горького и к прежним составам с тем же именем, которые ходили между Москвой и Горьким с 1960-х до 2014 года. В честь запуска маршрута в Нижнем Новгороде продлили работу метрополитена, обеспечив вечерним пассажирам удобную пересадку.

