Железная дорога будущего: новая магистраль забирает трафик у авиации и перезагружает логистику

Скоростное железнодорожное сообщение постепенно становится опорой будущей мобильности страны: именно так участники Российской транспортной недели описывают проект высокоскоростных магистралей, способный изменить ежедневную логистику миллионов людей. Первая линия Москва — Санкт-Петербург должна заработать уже в ближайшие годы, а к 2045-му планируется запуск четырёх дополнительных направлений.

Новые скорости и влияние на мобильность

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев на панельной дискуссии подчёркивает, что комфорт гражданина напрямую связан с возможностью быстро перемещаться между регионами. Сегодня проект высокоскоростной магистрали рассматривается как один из наиболее технологичных в стране: над ним работают министерства, перевозчики и инфраструктурные компании. Маршрут Москва — Санкт-Петербург станет первым, где движение сократится до двух с половиной часов при интервале поездов в 15 минут.

"Проект знаковый, и особенно важно, что Владимир Путин утвердил строительство пяти высокоскоростных магистралей. Мы вступает в эру ВСМ, где крейсерская скорость состава равно 360 километров в час", — рассказал Савельев на выступлении.

Линии из Москвы должны связать столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Адлером, Рязанью и Екатеринбургом, формируя коридоры нового формата передвижения.

Строительство и технологическая база

Работы на направлении Москва — Санкт-Петербург идут поэтапно: строительно-монтажные операции развёрнуты в Тверской и Московской областях, а подготовительные мероприятия выполняются на всех других участках. В проекте задействовано более 11,5 тысячи специалистов и тысячи единиц техники, создаются городки для размещения до двадцати тысяч работников.

Министр транспорта Андрей Никитин подчёркивает внутреннюю технологическую основу проекта.

"Проект ВСМ отличается полностью суверенными технологиями, это наш шаг к технологическому суверенитету. Кроме того, наши магистрали отличают сложные климатические условия, в которых прокладываются пути, и самые высокие технологии с биометрическим входом", — поясняет Никитин.

По его словам, российские разработки позволяют адаптировать инфраструктуру к особенностям регионов и расширять состав технических решений.

Разгрузка существующих путей и влияние на авиацию

Введение высокоскоростных магистралей меняет не только пассажирские маршруты. Глава ОАО "РЖД" Олег Белозёров подчёркивает, что отдельные пути для скоростных поездов снимут нагрузку с основных линий, которые сейчас используются и для пассажирских, и для грузовых составов.

"Нет ничего дороже и важнее времени. Сейчас многие "Сапсаны" загружены на 100%. Но по одним и тем же путям мы возим пассажирские и грузовые поезда, и включение ВСМ, которые идут по своим путям, позволят сократить загрузку пассажирских поездов и освободить пути", — объяснил Белозёров.

Эксперты отмечают, что новые маршруты способны "перетянуть" на себя до трети авиационного пассажиропотока. Сокращение времени в пути и предсказуемость графика делают скоростные линии конкурентными там, где раньше абсолютным лидером оставался самолёт.

Ежедневная мобильность и новая география жизни

Высокоскоростные магистрали должны сформировать иную модель расселения и движения населения. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов говорит о соединении двух крупнейших агломераций одной транспортной системой. На маршруте между столицами запланировано 14 остановок, среди них — Зеленоград, Тверь и Новгород, что создаёт основу для регулярных деловых и учебных поездок.

"Развитие ВСМ позволит людям жить и работать где хочется, подсаживаясь на удобный поезд у своего населенного пункта. Покупка билетов онлайн, биометрия на входе сделают путешествие по России "бесшовным" — прямо сейчас можно будет решить уехать в другой город и оформить билет уже по пути в метро, пересесть на скоростной поезд", — так Ликсутов обрисовал картину транспорта будущего.

Первая линия должна стартовать в 2028 году, а все пять магистралей планируется запустить к 2045-му, превратив скоростную сеть в один из ключевых инструментов развития страны.