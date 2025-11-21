Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ЭВС2-03 Сапсан
ЭВС2-03 Сапсан
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Россия
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 21:00

Железная дорога будущего: новая магистраль забирает трафик у авиации и перезагружает логистику

Минтранс РФ: Новая высокоскоростная магистраль изменит логистику страны

Скоростное железнодорожное сообщение постепенно становится опорой будущей мобильности страны: именно так участники Российской транспортной недели описывают проект высокоскоростных магистралей, способный изменить ежедневную логистику миллионов людей. Первая линия Москва — Санкт-Петербург должна заработать уже в ближайшие годы, а к 2045-му планируется запуск четырёх дополнительных направлений.

Новые скорости и влияние на мобильность

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев на панельной дискуссии подчёркивает, что комфорт гражданина напрямую связан с возможностью быстро перемещаться между регионами. Сегодня проект высокоскоростной магистрали рассматривается как один из наиболее технологичных в стране: над ним работают министерства, перевозчики и инфраструктурные компании. Маршрут Москва — Санкт-Петербург станет первым, где движение сократится до двух с половиной часов при интервале поездов в 15 минут.

"Проект знаковый, и особенно важно, что Владимир Путин утвердил строительство пяти высокоскоростных магистралей. Мы вступает в эру ВСМ, где крейсерская скорость состава равно 360 километров в час", — рассказал Савельев на выступлении.

Линии из Москвы должны связать столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Адлером, Рязанью и Екатеринбургом, формируя коридоры нового формата передвижения.

Строительство и технологическая база

Работы на направлении Москва — Санкт-Петербург идут поэтапно: строительно-монтажные операции развёрнуты в Тверской и Московской областях, а подготовительные мероприятия выполняются на всех других участках. В проекте задействовано более 11,5 тысячи специалистов и тысячи единиц техники, создаются городки для размещения до двадцати тысяч работников.

Министр транспорта Андрей Никитин подчёркивает внутреннюю технологическую основу проекта.

"Проект ВСМ отличается полностью суверенными технологиями, это наш шаг к технологическому суверенитету. Кроме того, наши магистрали отличают сложные климатические условия, в которых прокладываются пути, и самые высокие технологии с биометрическим входом", — поясняет Никитин.

По его словам, российские разработки позволяют адаптировать инфраструктуру к особенностям регионов и расширять состав технических решений.

Разгрузка существующих путей и влияние на авиацию

Введение высокоскоростных магистралей меняет не только пассажирские маршруты. Глава ОАО "РЖД" Олег Белозёров подчёркивает, что отдельные пути для скоростных поездов снимут нагрузку с основных линий, которые сейчас используются и для пассажирских, и для грузовых составов.

"Нет ничего дороже и важнее времени. Сейчас многие "Сапсаны" загружены на 100%. Но по одним и тем же путям мы возим пассажирские и грузовые поезда, и включение ВСМ, которые идут по своим путям, позволят сократить загрузку пассажирских поездов и освободить пути", — объяснил Белозёров.

Эксперты отмечают, что новые маршруты способны "перетянуть" на себя до трети авиационного пассажиропотока. Сокращение времени в пути и предсказуемость графика делают скоростные линии конкурентными там, где раньше абсолютным лидером оставался самолёт.

Ежедневная мобильность и новая география жизни

Высокоскоростные магистрали должны сформировать иную модель расселения и движения населения. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов говорит о соединении двух крупнейших агломераций одной транспортной системой. На маршруте между столицами запланировано 14 остановок, среди них — Зеленоград, Тверь и Новгород, что создаёт основу для регулярных деловых и учебных поездок.

"Развитие ВСМ позволит людям жить и работать где хочется, подсаживаясь на удобный поезд у своего населенного пункта. Покупка билетов онлайн, биометрия на входе сделают путешествие по России "бесшовным" — прямо сейчас можно будет решить уехать в другой город и оформить билет уже по пути в метро, пересесть на скоростной поезд", — так Ликсутов обрисовал картину транспорта будущего.

Первая линия должна стартовать в 2028 году, а все пять магистралей планируется запустить к 2045-му, превратив скоростную сеть в один из ключевых инструментов развития страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пермском крае введен уведомительный порядок для пользователей БПЛА сегодня в 21:16
Пермский край снимает запрет на БПЛА: что изменится для владельцев дронов

В Пермском крае предложен новый порядок использования беспилотных летательных аппаратов. Проект указа требует уведомления властей перед каждым полетом.

Читать полностью » Авария дамбы в Орске произошла из-за просчётов проектировщиков — Ростехнадзор сегодня в 21:09
Дамба не выдержала, но виновата не стихия: в Орске вскрылись ошибки, о которых молчали годами

Расследование прорыва дамбы в Орске выявило серьёзные ошибки в проектировании и строительстве, а также нарушения эксплуатации, которые привели к аварии.

Читать полностью » Жители Пермского края чаще выбирают спортивные товары для подарков — МегаФон сегодня в 20:54
Пермяки меняют традиции: что оказалось в топе новогодних подарков в 2025 году

В 2025 году жители Пермского края начали чаще покупать спортивные товары и одежду к Новому году. Осенью интернет-трафик на спортивные магазины вырос на 21%.

Читать полностью » Депутат Дунаев заявил о необходимости заложить 10% процентов в бюджет на хищения сегодня в 20:50
Бюджет с поправкой на воровство: в Астрахани прозвучало предложение, от которого зал замер

Эмоциональное выступление астраханского депутата обернулось обсуждением хищений на стройках и поставило под сомнение эффективность контроля над бюджетами.

Читать полностью » Курганские депутаты предложили изменить условия субсидий для бизнеса сегодня в 20:44
Технологии впереди, законы позади: в Зауралье хотят перезапустить систему помощи бизнесу

Курганский бизнес всё чаще сталкивается с устаревшими требованиями господдержки, и региональные депутаты предлагают изменить правила распределения субсидий.

Читать полностью » Петербург повысит плату за техосмотр в 2026 году примерно на 9,5% сегодня в 20:38
Чек за техосмотр растёт как на дрожжах: что ждёт водителей в Петербурге в 2026 году

Петербург заранее готовится к пересмотру стоимости техосмотра: документ Смольного показывает, что в 2026 году тарифы изменятся для всех категорий транспорта.

Читать полностью » Мужчину осудили за прикуривание от Вечного огня — СК Ставрополья сегодня в 20:31
Память вспыхнула скандалом: за один жест у Вечного огня мужчина лишился свободы

Видеозапись, сделанная на тихой улице ставропольского села, обернулась уголовным делом: поступок 62-летнего мужчины у мемориала привёл его в суд.

Читать полностью » Эксперты определили медиану дохода педиатров в 189,4 тысячи — hh.ru сегодня в 20:26
Когда кадровый дефицит становится золотой жилой: ЯНАО поднимает ставки для врачей до уровня топ-менеджеров

Аналитики hh.ru зафиксировали беспрецедентный рост зарплат педиатров в ЯНАО: разрыв между спросом и предложением формирует один из самых динамичных рынков страны.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Зимние бронирования в Крыму выросли на 30% — туроператоры
Наука
Найден жилой комплекс римской эпохи в Перре — Йелкен
Наука
Мозг обрабатывает мысли волнами, а не отдельными нейронами — Миллер
Авто и мото
Спрос на аренду лимузинов для свадеб вырос на 106% — данные сервиса "Профи.ру"
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон скрыли встречу с Паддингтоном от детей из-за возможного огорчения
Дом
Натуральные смеси эффективно растворяют жир в духовке — клинеры
Красота и здоровье
Щётка с натуральной щетиной усиливает прикорневый объём, сообщили стилисты
Спорт и фитнес
Приседания с активными повторами ускоряют обмен веществ — тренер Яблокова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet