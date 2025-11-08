Кому стоит ехать в Югру за деньгами: зарплаты от 160 тыс. и прочие льготы только для этих профессий

В Югре продолжают наблюдаться высокие зарплаты в определённых секторах экономики. Лидерами по уровню заработных плат остаются работники нефтегазовой отрасли и ученые, чьи доходы значительно превышают средний показатель по региону.

Самые высокие зарплаты в Югре

Средняя зарплата специалистов нефтегазовой отрасли и научных работников превысила 160 тысяч рублей. Согласно данным Тюменьстата, в августе среднемесячная начисленная заработная плата в сфере производства кокса и нефтепродуктов составила 175,5 тысячи рублей, что является одним из самых высоких показателей.

"В августе среднемесячная начисленная заработная плата в сфере производства кокса и нефтепродуктов составила 175,5 тысячи рублей. В научных исследованиях и разработках сотрудникам платили в среднем 172,2 тысячи, в добыче нефти и природного газа — 163,4 тысячи рублей", — сообщают аналитики.

Высокие зарплаты и в других отраслях

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых отраслей региона вошли:

Воздушный и космический транспорт (165 тысяч рублей),

Добыча полезных ископаемых (156,9 тысячи),

Финансовая и страховая деятельность (146,1 тысячи),

Транспортировка и хранение (139 тысяч рублей).

Зарплаты в сравнении с регионом

Средняя зарплата по Югре составляет 120 тысяч рублей, что на 30-45% ниже, чем у работников нефтегазовой отрасли и ученых. Таким образом, специалисты в этих сферах продолжают получать существенно выше среднего уровня заработной платы по региону.