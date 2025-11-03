Перепродажа авто в первый год: что скрывают самые популярные модели

Покупка нового автомобиля для большинства водителей — это важная и значительная инвестиция. Это решение зачастую требует значительных финансовых вложений, и, как правило, покупка такого автомобиля воспринимается как долгосрочное обязательство.

Но есть и такие, кто рассматривает авто не как долгосрочную покупку, а скорее как возможность для быстрой выгоды. Для этих людей покупка нового автомобиля может стать краткосрочной инвестицией, которая принесет прибыль, если его удастся продать в первый год эксплуатации. В некоторых случаях владельцы даже решают расстаться с автомобилем сразу после покупки, не дождавшись первого года. Причины могут быть разные: неудовлетворенность выбором, изменившиеся финансовые условия или просто неудачный опыт с конкретной моделью.

Недавнее исследование, проведенное iSeeCars, выявило, что ряд автомобилей имеет повышенную частоту перепродаж в течение первого года после покупки. В рамках исследования было проанализировано 18,5 миллионов новых автомобилей, которые были проданы в период с 2023 по 2024 год.

Почему автомобили продаются так быстро?

Как отметил Карл Брауэр, аналитик iSeeCars, причиной таких быстрых перепродаж может быть недовольство владельцев своими новыми машинами, однако не стоит исключать и другие факторы. Например, финансовые трудности владельцев также могут стать причиной необходимости быстрой продажи. В некоторых случаях автомобили, которые используются в качестве выставочных образцов, могут быть выставлены на продажу с целью увеличения объема продаж у дилеров или для повышения спроса на новые модели у производителя.

Кроме того, стоит учитывать, что покупка автомобиля класса люкс может быть не всегда оправданной для определенной категории покупателей. Люди, решившие приобрести дорогое авто, иногда сталкиваются с проблемой высокой стоимости эксплуатации или обнаруживают, что модель не оправдывает их ожидания.

Модели с высокой частотой перепродаж

На основе исследования iSeeCars, был составлен список моделей автомобилей, которые продаются чаще других в первый год после покупки. Среди них выделяются модели, относящиеся к категории автомобилей класса люкс.

Land Rover Discovery Sport - 28,3% перепродаж. Это модель, которая возглавляет список, и её можно встретить на рынке с высокой вероятностью перепродажи. Средняя стоимость нового автомобиля — 51 323 евро. Porsche Macan - 22,2% перепродаж. Эта модель, хотя и стоит дороже, также имеет высокую частоту перепродаж, что делает её интересной для покупателя, который хочет приобрести автомобиль, бывший в эксплуатации всего несколько месяцев. Средняя стоимость нового автомобиля — 72 290 евро. Mercedes-Benz GLB - 21,2% перепродаж. Модель с высокой популярностью на вторичном рынке, цена нового автомобиля — 47 444 евро. Mercedes-Benz CLA - 20,4% перепродаж. Эта модель также не теряет актуальности для перепродаж, средняя цена — 47 083 евро. Mercedes-Benz GLA - 16,7% перепродаж. Еще одна модель из линейки Mercedes, с небольшой, но устойчивой долей перепродаж — 45 149 евро. Land Rover Range Rover Evoque - 16,4% перепродаж. Высокая частота перепродаж этой модели делает её привлекательной для людей, которые ищут такой автомобиль по более выгодной цене. Цена нового авто — 54 398 евро. Mercedes-Benz C-Class - 14,0% перепродаж. Удобная и практичная модель, которая, как и другие автомобили Mercedes, часто перепродается через год после покупки. Цена нового авто — 52 424 евро. Land Rover Discovery - 13,6% перепродаж. Модель Discovery также вошла в этот список, её средняя стоимость — 71 762 евро. BMW 5 Series - 13,4% перепродаж. Эта модель BMW тоже отличается высокой перепродажей, ее стоимость на первичном рынке составляет 62 973 евро. Jaguar F-PACE - 13,3% перепродаж. Не менее популярная модель среди тех, кто хочет приобрести "почти новый" автомобиль, стоимость нового — 66 225 евро.

Как видно, среди моделей с высокой частотой перепродаж доминируют автомобили класса люкс. Это особенно заметно на примере Land Rover Discovery Sport и Porsche Macan, которые занимают первые места в рейтинге. Модели Mercedes-Benz, включая GLB, CLA, GLA и C-Class, также достаточно часто продаются в первый год.

Бренды с наибольшим числом перепродаж

Если рассматривать бренды, то Porsche оказался лидером в категории по количеству автомобилей, которые возвращаются в дилерские центры. Около 16% автомобилей Porsche подлежат перепродаже в первый год после покупки. В число брендов с высоким процентом перепродаж также входят Jaguar, Mercedes-Benz, Land Rover и Infiniti. Эти данные говорят о том, что владельцы этих автомобилей чаще решаются на продажу по различным причинам, связанным с эксплуатацией или недовольством выбором.

Porsche - 16,0% автомобилей возвращаются в дилерские центры. Jaguar - 10,7%. Mercedes-Benz - 9,1%. Land Rover - 8,9%. Infiniti - 6,5%.

Вторичном рынке этих брендов интересен для покупателей, которые могут приобрести автомобиль практически новым по цене, значительно ниже стоимости нового.

Для кого это выгодно?

Модели с высокой частотой перепродаж — это отличная возможность для покупателей, которые хотят приобрести автомобиль почти без пробега по более привлекательной цене. Такие автомобили часто выставляются на продажу дилерами и могут быть приобретены по значительно более низкой цене, чем новые.

Покупка автомобиля с таким статусом — это не только выгодное приобретение, но и разумный шаг для тех, кто ищет автомобиль, который скоро может быть перепродан с минимальными потерями.

Плюсы и минусы покупки перепродаваемых автомобилей

Плюсы Минусы Существенная экономия на стоимости по сравнению с новой моделью. Возможные скрытые проблемы, связанные с предыдущим владельцем. Минимальные следы эксплуатации, многие автомобили почти новые. Ограниченная гарантия или отсутствие гарантии на автомобиль. Возможность покупки люксовых автомобилей по более доступным ценам. Психологическая неуверенность в том, что автомобиль не был в авариях. Доступность для перепродажи через год с минимальными потерями в стоимости. Сложности с поиском модели в хорошем состоянии.

FAQ

Как выбрать автомобиль, который будет выгодно перепродать?

Обратите внимание на популярные бренды и модели класса люкс, такие как Porsche, Mercedes-Benz и Jaguar. Такие автомобили часто перепродаются быстро и с минимальными потерями. Сколько стоит новый автомобиль, который часто перепродается?

Цены на новые автомобили, которые имеют высокую частоту перепродаж, варьируются от 45 000 до 75 000 евро в зависимости от модели и бренда. Что лучше: купить новый автомобиль или перепродать почти новый?

В большинстве случаев перепродажа почти нового автомобиля может быть более выгодной. Это позволяет сэкономить значительную сумму при покупке и получить авто в отличном состоянии.

Мифы и правда

Миф: Перепродажа автомобилей — это всегда убытки для владельца.

Правда: Перепродажа может быть выгодной, если правильно выбрать модель и бренд с высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Миф: Люксовые автомобили теряют свою стоимость слишком быстро.

Правда: Хотя люксовые автомобили действительно теряют стоимость быстрее, их перепродажа может обеспечить значительную экономию для новых владельцев.

Интересные факты

Автомобили с высоким уровнем перепродаж часто становятся выгодными для покупателей через год после выпуска. В среднем, в год перепродается около 10-15% новых автомобилей. Наибольшая частота перепродаж среди моделей класса люкс наблюдается в сегменте внедорожников.

Исторический контекст

Перепродажа автомобилей всегда была частью автомобильной культуры, однако с развитием рынка люксовых машин и повышением цен на новые автомобили, вторичный рынок стал ещё более привлекательным для тех, кто ищет выгодные сделки.