Беру только такое сено — и шиншилла здорова круглый год: сразу заметила разницу
Каждый владелец шиншилл, морских свинок и кроликов знает: сено — это не просто добавка к рациону, а основа здоровья. Оно поддерживает нормальное пищеварение, помогает стачивать постоянно растущие зубы и предотвращает серьёзные заболевания желудочно-кишечного тракта. Но есть нюанс, о котором часто забывают: не всё сено одинаково полезно. На полках магазинов можно встретить "универсальные" варианты — "для еды и подстилки". На деле же кормовое и подстилочное сено различаются по питательной ценности, структуре и даже безопасности. Разберёмся, как отличить одно от другого и выбрать действительно качественный продукт.
Кормовое сено — это не просто трава, а ежедневная забота о здоровье питомца. Выбирайте сено первого укоса, следите за его качеством и хранением, не экономьте на мелочах. Ваш питомец ответит вам активностью, крепким иммунитетом и долгими годами жизни.
Почему кормовое и подстилочное сено — разные продукты
Первое правило, которое нужно запомнить: сено для питания ≠ сено для подстилки. Кормовое сено — это питательная часть рациона. Оно должно быть богатым клетчаткой, витаминами, ароматным и зелёным. Подстилочное — грубее, пересушено, часто пылит и не содержит нужных веществ. Его используют только как мягкий наполнитель для клетки.
Если на упаковке написано "подходит и для корма, и для подстилки" — это тревожный знак. Скорее всего, перед вами некачественное сено, годное разве что в качестве подложки.
Как влияет время скашивания
|Укос
|Когда скошено
|Качество
|Для кого подходит
|Первый укос
|Молодая трава, начало бутонизации
|Самое питательное, зелёное
|Идеально для шиншилл, кроликов, морских свинок
|Второй укос
|После отрастания
|Средняя питательность
|Можно использовать при сбалансированном рационе
|Третий укос
|Осенняя трава
|Грубое, малопитательное
|Только как подстилка
Первый укос — лучший выбор. Он сохраняет больше витаминов, особенно каротина (провитамина А), имеет насыщенный аромат и приятный травяной запах.
Основные признаки некачественного сена
|Проблема
|Причина
|Что это значит
|Много трухи
|Пересушка, небрежная заготовка
|Потеря листьев — нет питательной части
|Жёлтый цвет
|Выгорание на солнце, дожди
|Разрушен хлорофилл и витамины
|Бурый оттенок и запах сырости
|Хранение во влажности
|Появление плесени и токсинов
|Пыль
|Долгое хранение, перегрев
|Опасно для дыхания питомца
Хорошее сено должно быть зелёным, ароматным, без пыли и плесени.
Пожелтевшее и затхлое — признак плохого хранения.
Почему питомец не ест сено
Если ваш грызун или кролик игнорирует корм, проверьте:
-
Качество продукта. Возможно, сено старое или пересушенное.
-
Расположение. Сено должно быть в сеннице, а не на полу клетки.
-
Конкуренция. При групповом содержании добавьте несколько кормушек.
-
Однообразие. Меняйте виды трав, прячьте лакомства в сене, используйте "таблероны".
-
Избыток угощений. Много гранул и сладких смесей снижает интерес к клетчатке.
Если сено свежее, но питомец всё равно не ест — стоит обратиться к ветеринару: возможны проблемы с зубами или ЖКТ.
Как хранить сено
-
Держите в сухом и проветриваемом месте, не в герметичных пакетах.
-
Избегайте прямых солнечных лучей — они разрушают витамины.
-
Раз в месяц проверяйте запах и отсутствие затхлости.
-
Храните на поддонах, чтобы воздух проходил снизу.
Мифы и правда
Миф: сено — просто наполнитель.
Правда: это основной источник клетчатки и минералов.
Миф: чем суше, тем лучше.
Правда: пересушенное сено теряет питательные вещества и рассыпается.
Миф: подстилочное сено можно давать в корм.
Правда: оно слишком грубое и может вызвать проблемы с пищеварением.
Как стимулировать интерес к сену
-
Используйте сеновые шарики или таблероны — питомцу интересно их грызть.
-
Прячьте лакомства внутрь сена, превращая кормление в игру.
-
Добавляйте немного сухих трав (ромашку, мяту, одуванчик).
-
Меняйте место кормления — животные любят новизну.
Пример идеального сена
- Цвет — свежий, зелёный, не тусклый.
- Аромат — травяной, сладковатый.
- Структура — стебли средней толщины, листья сохранены.
- Без пыли, без плесени, без посторонних запахов.
- Приятное на ощупь, эластичное, не ломкое.
Такое сено — гарантия хорошего аппетита, здорового пищеварения и крепких зубов у вашего питомца.
