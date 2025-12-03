Первый срок стал лишь началом: бывшему губернатору назначили еще 25 лет лишения свободы

Сергей Фургал получил новый срок по второму уголовному делу, об этом сообщил автор материала Иван Егоров. Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 25 годам лишения свободы с учётом предыдущего приговора, который он уже отбывает.

Подробности нового уголовного дела

Судебная коллегия огласила решение по делу о создании преступного сообщества и хищении активов "МСП Банка". По обвинению следствия, в 2017–2018 годах Фургал, будучи депутатом Госдумы, сформировал группу, связавшуюся с подконтрольными компаниями "Торэкс" для вывода активов.

"Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области — 25 лет", — постановила судебная коллегия.

Следствие установило, что в 2018–2020 годах участники сообщества похитили 2 млрд рублей у "МСП Банка" и почти 9 млн долларов у иностранной компании Global Metcorp. Кроме того, по данным материалов дела, группа пыталась завладеть имуществом "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более 1,2 млрд рублей, но не успела завершить операцию из-за задержания фигурантов.

Как новый приговор связан с прежним делом

Фургал уже отбывает 22-летний срок, назначенный в 2022 году Люберецким городским судом. Тогда присяжные признали его виновным в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. Сам бывший губернатор вину отрицал, называя предъявленные обвинения политически мотивированными.

Новое решение суда увеличило общий срок наказания, который Фургал должен провести в колонии строгого режима. Таким образом, оба дела — о хищениях и о причастности к убийствам — сформировали максимально жёсткий приговор в отношении экс-губернатора.