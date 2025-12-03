Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Фургал
Сергей Фургал
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:07

Первый срок стал лишь началом: бывшему губернатору назначили еще 25 лет лишения свободы

Суд приговорил экс-главу Хабаровского края Фургалу к 25 годам по второму делу

Сергей Фургал получил новый срок по второму уголовному делу, об этом сообщил автор материала Иван Егоров. Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 25 годам лишения свободы с учётом предыдущего приговора, который он уже отбывает.

Подробности нового уголовного дела

Судебная коллегия огласила решение по делу о создании преступного сообщества и хищении активов "МСП Банка". По обвинению следствия, в 2017–2018 годах Фургал, будучи депутатом Госдумы, сформировал группу, связавшуюся с подконтрольными компаниями "Торэкс" для вывода активов.

"Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области — 25 лет", — постановила судебная коллегия.

Следствие установило, что в 2018–2020 годах участники сообщества похитили 2 млрд рублей у "МСП Банка" и почти 9 млн долларов у иностранной компании Global Metcorp. Кроме того, по данным материалов дела, группа пыталась завладеть имуществом "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более 1,2 млрд рублей, но не успела завершить операцию из-за задержания фигурантов.

Как новый приговор связан с прежним делом

Фургал уже отбывает 22-летний срок, назначенный в 2022 году Люберецким городским судом. Тогда присяжные признали его виновным в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. Сам бывший губернатор вину отрицал, называя предъявленные обвинения политически мотивированными.

Новое решение суда увеличило общий срок наказания, который Фургал должен провести в колонии строгого режима. Таким образом, оба дела — о хищениях и о причастности к убийствам — сформировали максимально жёсткий приговор в отношении экс-губернатора.

