Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:17

Без опыта, но с зарплатой в 300 тыс: что предлагает уральский рынок вакансий для местной молодежи

В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей

Свердловчане, не имеющие опыта работы, могут рассчитывать на высокую зарплату по вакансии дальнобойщика. Об этом сообщили эксперты "Авито Работы", проанализировав данные III квартала 2025 года.

Дальнобойщики — лидеры по зарплате

Согласно исследованию, дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми кандидатами в Свердловской области. Для новичков на этой должности предлагается заработная плата в среднем 330 тысяч рублей в месяц. Это на 64% выше, чем годом ранее. Работая в этой сфере, сотрудники выполняют междугородные перевозки, следят за сохранностью груза и ведут путевую документацию.

"Самыми высокооплачиваемыми в Свердловской области для таких кандидатов стали вакансии водителей-дальнобойщиков — в среднем за полный день им предлагали 330 тысяч рублей в месяц, что на 64% выше, чем годом ранее", — говорится в сообщении "Авито Работы".

Другие высокооплачиваемые вакансии

На втором месте по зарплате среди вакансий без опыта работы — курьеры. Им предлагают в среднем 198 367 рублей в месяц. Третье место занимают автомаляры, чьи доходы составляют 123 289 рублей в месяц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюменский рынок труда: нехватка врачей, поваров и сварщиков остается острой проблемой сегодня в 8:36
Тюменский рынок труда трещит по швам: на дефицитных профессиях буквально пусто

В Тюмени наблюдается дефицит кадров в различных сферах, особенно среди врачей. Какие профессии наиболее востребованы и что стоит за кадровым кризисом? Узнайте подробности.

Читать полностью » Биолог предупреждает: кормление уток в Тюмени может привести к их смерти из-за задержки миграции сегодня в 7:17
Осень в Тюмени может стать последним сезоном для уток: вот почему нельзя кормить их

В Тюмени тепло, и утки не спешат улетать, однако биологи предупреждают: кормить их осенью опасно. Узнайте, почему это может привести к гибели птиц.

Читать полностью » Челябинск среди лидеров по росту цен на квартиры с евроремонтом и дизайнерской отделкой сегодня в 6:54
Евроремонт — на 21 дороже: почему квартиры с таким ремонтом в Челябинске стоят дороже гаража

В Челябинске наблюдается значительное увеличение цен на квартиры с качественным ремонтом. Узнайте, на сколько может вырасти цена и какие отделки наиболее востребованы.

Читать полностью » Челябинск: самые дорогие занятия с репетитором — по информатике до 1700 рублей сегодня в 5:56
Репетиторы в Челябинске бьют рекорды цен: сколько стоит подготовка к экзаменам

В Челябинске выросли цены на репетиторские услуги. Узнайте, сколько челябинцы платят за уроки по школьной программе и что влияет на цену.

Читать полностью » Челябинская область увеличила сбор масличных на 204 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом сегодня в 4:46
Челябинск на пике успеха: масличные культуры установили рекорды

Челябинская область ставит рекорды по сбору масличных культур. Какие результаты показали подсолнечник, лен и рапс и каковы прогнозы аграриев на будущее? Узнайте подробнее.

Читать полностью » Продажи зимних нешипованных шин в Челябинске увеличились на 25% в сентябре 2025 года сегодня в 3:46
Зимняя резина, которая меняет всё: как Челябинск отказался от шипов и на чем теперь ездят уральцы

В Челябинске продолжается рост продаж зимних шин, особенно нешипованных моделей. Какие бренды лидируют и что влияет на выбор автовладельцев? Узнайте больше.

Читать полностью » Средняя арендная ставка в российских миллионниках осенью 2025 года выросла на 6,5% сегодня в 2:26
Челябинск обогнал мегаполисы: аренда жилья подскочила на 8,5%

В Челябинске и других крупных городах России резко подорожала аренда жилья. Узнайте, что стоит за этим ростом и какие факторы влияют на рынок.

Читать полностью » Свердловская область: самые востребованные профессии в октябре — продавцы, менеджеры и врачи сегодня в 1:16
Работа в Свердловской области: куда идти, чтобы не остаться без работы

В октябре 2023 года на рынке труда Свердловской области наблюдается дефицит в нескольких профессиях. Узнайте, какие специалисты сейчас наиболее востребованы и что нужно для успеха на рынке труда.

Читать полностью »

Новости
Наука
Киддер: курганы Поверти-Пойнт построены эгалитарным обществом охотников-собирателей
Дом
Индукционные плиты признаны самыми безопасными и энергоэффективными — исследование рынка
Наука
Music and Medicine: музыка снижает дозы анестетиков во время лапароскопической холецистэктомии
Красота и здоровье
Греческий йогурт помогает дольше сохранять сытость и поддерживает рост мышц
Садоводство
Кандидат сельскохозяйственных наук Ганичкина поделилась рецептом хрустящих солёных огурцов
Питомцы
Собаки лаят без причины из-за острых чувств или эмоций
Туризм
Российский тревел-блогер рассказал о проблемах антисанитарии и высоких ценах в Гоа
Спорт и фитнес
Норвежская тренировка 4x4 признана эффективной для улучшения здоровья сердца и выносливости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet