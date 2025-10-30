Без опыта, но с зарплатой в 300 тыс: что предлагает уральский рынок вакансий для местной молодежи

Свердловчане, не имеющие опыта работы, могут рассчитывать на высокую зарплату по вакансии дальнобойщика. Об этом сообщили эксперты "Авито Работы", проанализировав данные III квартала 2025 года.

Дальнобойщики — лидеры по зарплате

Согласно исследованию, дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми кандидатами в Свердловской области. Для новичков на этой должности предлагается заработная плата в среднем 330 тысяч рублей в месяц. Это на 64% выше, чем годом ранее. Работая в этой сфере, сотрудники выполняют междугородные перевозки, следят за сохранностью груза и ведут путевую документацию.

"Самыми высокооплачиваемыми в Свердловской области для таких кандидатов стали вакансии водителей-дальнобойщиков — в среднем за полный день им предлагали 330 тысяч рублей в месяц, что на 64% выше, чем годом ранее", — говорится в сообщении "Авито Работы".

Другие высокооплачиваемые вакансии

На втором месте по зарплате среди вакансий без опыта работы — курьеры. Им предлагают в среднем 198 367 рублей в месяц. Третье место занимают автомаляры, чьи доходы составляют 123 289 рублей в месяц.