Рабочие зарабатывают, как топ-менеджеры: в Тюмени токари и прорабы вышли в лидеры по доходам

По итогам октября в Тюменской области самые большие зарплаты среди рабочих профессий предлагались токарям, прорабам и фасадчикам. Такие данные представили аналитики платформы "Авито Работа", сообщает URA. RU.

Кто зарабатывает больше всех

"Самой высокооплачиваемой среди рабочих профессий в Тюменской области в октябре оказалась вакансия токаря — средняя предлагаемая зарплата составила 228 333 рубля в месяц. Также в список вошли прораб со средней оплатой 185 000 рублей и фасадчик — 163 750 рублей в месяц", — уточнили эксперты.

Таким образом, именно токари возглавили рейтинг, опередив даже руководителей участков и специалистов строительного профиля.

Кого ищут чаще всего

Несмотря на высокий доход у отдельных специалистов, наибольший спрос в октябре пришёлся на разнорабочих. Средняя предлагаемая зарплата для них составила 82,6 тысячи рублей в месяц.

Эксперты объясняют: разнорабочие востребованы во всех сферах — от строительства и логистики до промышленности, где требуется помощь в сезонных и срочных проектах.

Общие тенденции рынка труда

По словам аналитиков, рынок рабочих профессий в регионе остаётся активным. Работодатели готовы предлагать высокую оплату за квалифицированные кадры, особенно если требуется опыт работы на производстве или знание сложного оборудования.