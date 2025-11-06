Рабочие зарабатывают, как топ-менеджеры: в Тюмени токари и прорабы вышли в лидеры по доходам
По итогам октября в Тюменской области самые большие зарплаты среди рабочих профессий предлагались токарям, прорабам и фасадчикам. Такие данные представили аналитики платформы "Авито Работа", сообщает URA. RU.
Кто зарабатывает больше всех
"Самой высокооплачиваемой среди рабочих профессий в Тюменской области в октябре оказалась вакансия токаря — средняя предлагаемая зарплата составила 228 333 рубля в месяц. Также в список вошли прораб со средней оплатой 185 000 рублей и фасадчик — 163 750 рублей в месяц", — уточнили эксперты.
Таким образом, именно токари возглавили рейтинг, опередив даже руководителей участков и специалистов строительного профиля.
Кого ищут чаще всего
Несмотря на высокий доход у отдельных специалистов, наибольший спрос в октябре пришёлся на разнорабочих. Средняя предлагаемая зарплата для них составила 82,6 тысячи рублей в месяц.
Эксперты объясняют: разнорабочие востребованы во всех сферах — от строительства и логистики до промышленности, где требуется помощь в сезонных и срочных проектах.
Общие тенденции рынка труда
По словам аналитиков, рынок рабочих профессий в регионе остаётся активным. Работодатели готовы предлагать высокую оплату за квалифицированные кадры, особенно если требуется опыт работы на производстве или знание сложного оборудования.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru