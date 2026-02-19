Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 14:10

Эта тренировка запускает скрытый режим организма: жир уходит быстрее, а эффект сохраняется дольше

Кроссфит уже больше двух десятилетий вызывает споры: одни считают его идеальной системой для тела, другие — чрезмерным испытанием на прочность. Эта методика, появившаяся в начале 2000-х, по-прежнему удерживает внимание тех, кто ищет быстрый и заметный результат. Интенсивность, разнообразие и соревновательный дух сделали её отдельной культурой в мире фитнеса. Об этом сообщает Shape.

Разнообразие и динамика тренировок

В основе CrossFit — сочетание многосуставных упражнений с собственным весом или дополнительным отягощением и высокий темп выполнения. Перерывы между подходами минимальны, поэтому тренировка превращается в непрерывную работу всего тела. За одно занятие можно пробежать отрезок на скорость, выполнить силовые элементы, поработать с гирей или штангой и добавить гимнастические движения.

"Вы получаете огромный набор разнообразных упражнений. Их выполнение с различной интенсивностью гарантирует проработку мышц под всеми углами", — говорит Челси Хьюз.

Исследование Ohio State University показало, что женщины, занимавшиеся по 20 минут четыре раза в неделю, за десять недель снизили уровень жира на 3,7%. В программу входили приседания, становая тяга и жим из-за головы. Подобный формат во многом перекликается с принципами интенсивные тренировки продолжают сжигать жир даже после завершения занятия, когда организм расходует энергию и после нагрузки.

Мотивация через цифры и цели

Одна из особенностей кроссфита — фиксация результатов. Участники записывают время выполнения комплекса, количество повторений и рабочий вес. Это формирует понятную систему прогресса и добавляет элемент соревнования.

"Определение успеха — лучший способ двигаться дальше. Это дает нечто осязаемое, ради чего вы тренируетесь", — говорит Юлия Партридж.

Часто используются пятинедельные циклы с постепенным увеличением нагрузки примерно на 5% каждую неделю. Такой подход соответствует идее, что прогрессивная нагрузка повышает физическую выносливость и помогает поддерживать стабильный рост результатов без резких скачков.

Сжигание калорий и рост выносливости

Высокая интенсивность занятий способствует активному расходу энергии. По данным University of Wisconsin-La Crosse, участницы комплекса "Donkey Kong" сжигали 117 ккал за 9 минут, а во время "Fran" — 64 ккал за 5 минут. Дополнительным преимуществом становится повышенный метаболизм после тренировки.

"Благодаря высокой интенсивности уровень метаболизма остается повышенным гораздо дольше", — объясняет Джон Поркари.

Исследователи также отмечают рост максимального потребления кислорода, что напрямую связано с выносливостью. Это означает, что кроссфит помогает легче переносить и другие виды активности — от бега до функциональных направлений. При этом специалисты подчёркивают важность техники и постепенного старта, чтобы снизить риск перегрузок.

Кроссфит остаётся системой для тех, кто ценит дисциплину и разнообразие. Он укрепляет мышцы, развивает выносливость и поддерживает интерес к занятиям благодаря измеримому прогрессу. Главное условие — разумный подход и внимание к собственным возможностям.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

