Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:10

Всего четверть часа — и мышцы горят, как после часа в спортзале

Killer push-up развивает силу корпуса и рук, отметила фитнес-тренер Трейси Мэллет

Тренировки не всегда должны быть долгими, чтобы приносить результат. Иногда достаточно короткого, но интенсивного комплекса, который заставит мышцы работать на полную и разгонит обмен веществ. Программа, созданная фитнес-тренером Трейси Мэллет, именно такая: 12 прыжковых упражнений помогут убрать лишний жир, улучшить выносливость и сделать тело подтянутым всего за четверть часа.

Что делает эту тренировку особенной

Главная идея комплекса — короткие, но мощные серии движений. Они заставляют сердце работать быстрее, а мышцы включаться в работу синхронно. При этом упражнения выполняются без перерывов, что позволяет за одно занятие сжечь до 150 калорий и укрепить всё тело — от ног до рук. Если повторять схему четыре раза в неделю, уже через месяц можно увидеть заметный результат.

"Короткие всплески кардио ускоряют сердцебиение и активируют мышцы, помогая быстрее сжигать калории", — сказала фитнес-тренер Трейси Мэллет.

Основные принципы выполнения

Перед началом важно размяться и настроиться на динамичный ритм. Начинайте медленно, затем увеличивайте скорость. Главное — не жертвовать техникой ради количества повторов и мягко приземляться, чтобы не травмировать суставы.

Комплекс упражнений

Jump rotation

работают: ноги, ягодицы, косые мышцы живота.
Встаньте, ноги на ширине бедер, руки за головой. Приседайте до прямого угла в коленях, затем подпрыгните, поворачивая корпус вправо. Приземлитесь в присед, снова прыгните и повернитесь влево. Продолжайте 30 секунд.

Boxer shuffle

работают: руки, плечи, ноги, ягодицы, пресс.
Встаньте, слегка согнув колени, сжатыми кулаками у подбородка. Делайте четыре быстрых шага вправо, выбрасывая правую руку вперед на уровне плеча. Повторите влево. Выполняйте в течение двух минут, меняя направление.

Power curtsy

работают: ноги, ягодицы, руки.
Отведите левую ногу назад по диагонали, делая реверанс. Одновременно подайте левую руку вперед, правую — назад. Оттолкнитесь от пола, подпрыгните, поднимая правое колено вверх. Продолжайте 15 секунд, затем смените ногу.

Hop tuck

работают: ноги, ягодицы, пресс.
Из положения стоя с мягкими коленями присядьте, затем подпрыгните, подтягивая колени к груди и касаясь их руками. Приземлитесь в присед, повторяйте 30 секунд.

Killer push-up

работают: грудь, плечи, руки, пресс.
Примите положение упора лежа на коленях. Опуститесь до 15 см от пола, затем с силой оттолкнитесь ладонями, поднимая корпус над полом. Повторяйте в течение минуты.

Cancan

работают: ноги, ягодицы, руки, корпус.
Прыгай на правой ноге, выбрасывая левую вперед и поднимая правую руку вверх. Затем меняйте сторону, как будто исполняете канкан. Продолжайте две минуты.

Crisscross jacks

работают: ноги, ягодицы, руки.
Стоя с поднятыми руками, прыгайте, скрещивая ноги и руки на уровне бедер, затем возвращайтесь в исходное положение. Меняйте стороны и выполняйте дважды по минуте.

Roundhouse

работают: ноги, ягодицы, пресс.
Согните колени, держите кулаки у подбородка. Сделайте боковой удар правой ногой, затем подпрыгните и повторите другой ногой. Работайте 30 секунд на каждую сторону.

Hopscotch

работают: ноги, ягодицы, руки.
Из полуприседа прыгайте вперед, приземляясь на одну ногу, другая согнута позади. Затем смените ноги. Двигайтесь вперед, как в игре "классики", в течение минуты.

Pendulum

работают: ноги, ягодицы, руки, плечи.
Прыгайте с ноги на ногу, раскачивая противоположную ногу и руки в ту же сторону. Старайтесь сохранять темп на протяжении двух минут.

Ankle tap

работают: ноги, ягодицы, руки.
Прыгая с ноги на ногу, поднимайте согнутую ногу назад и касайтесь щиколотки одноименной рукой. Продолжайте попеременно 30 секунд.

Cross-country

работают: ноги, ягодицы, руки.
Из выпада с левой ногой вперед прыгайте, меняя ноги и руки в воздухе. Приземляйтесь мягко и сразу переходите к следующему прыжку. Выполняйте две минуты.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейте тело лёгкой кардионагрузкой: бег на месте, махи руками, вращения суставов.

  2. Выполняйте упражнения по порядку без пауз.

  3. Между кругами отдыхайте не более двух минут.

  4. После тренировки делайте растяжку — это ускорит восстановление.

  5. Следите за питанием: добавьте белок (йогурт, яйца, творог) и воду.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: слишком резкие приземления.
    Последствие: боль в коленях.
    Альтернатива: приземляйтесь на слегка согнутые ноги, используя кроссовки с амортизацией.

  • Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: риск растяжений.
    Альтернатива: делайте хотя бы пять минут лёгких движений.

  • Ошибка: слишком быстрый темп с первых секунд.
    Последствие: утомление и потеря техники.
    Альтернатива: постепенно увеличивайте интенсивность.

А что если нет времени

Можно выбрать четыре-пять упражнений и выполнить их два круга — получится экспресс-вариант на семь-восемь минут. Эффект всё равно будет заметен, особенно при регулярности.

Плюсы и минусы

  • Плюсы: быстро сжигает калории, не требует оборудования, развивает выносливость и силу, повышает настроение.

  • Минусы: высокая нагрузка на суставы, нужен контроль техники, не подходит при проблемах с коленями, может быть сложной для новичков.

FAQ

Как часто делать эту тренировку?
четыре раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результат уже через месяц.

Что нужно из экипировки?
только удобная одежда и кроссовки с амортизирующей подошвой.

Можно ли выполнять дома?
да, достаточно двух-трёх квадратных метров свободного пространства.

Мифы и правда

  • Миф: прыжковые тренировки делают ноги массивными.
    Правда: они формируют рельеф и улучшают тонус, не увеличивая объем.

  • Миф: такие упражнения опасны для суставов.
    Правда: при правильной технике и обуви риск минимален.

  • Миф: 15 минут — слишком мало, чтобы похудеть.
    Правда: высокоинтенсивный формат расходует энергию даже после окончания тренировки.

Три интересных факта

  • прыжковые тренировки увеличивают выработку эндорфинов, улучшая настроение.

  • уже через десять минут активных прыжков тело использует около 70% мышц.

  • эффект "дожигания" сохраняется до 24 часов после тренировки.

Регулярно выполняя эти прыжковые упражнения, вы не только укрепите мышцы и избавитесь от лишнего жира, но и почувствуете прилив энергии, уверенности и легкости в собственном теле.

