Когда "держаться" становится диагнозом: как отличить усталость от высокофункциональной депрессии

Иногда человек продолжает работать, учиться и общаться, сохраняя привычный ритм жизни, но при этом чувствует внутреннюю пустоту, усталость и эмоциональное истощение. Внешне всё кажется в порядке, однако внутри разворачивается борьба, которую никто не замечает. Именно так проявляется высокофункциональная депрессия — состояние, когда страдание прячется за видимостью стабильности.

Когда депрессия не мешает функционировать

Не всякая депрессия лишает сил встать с постели. При высокофункциональной форме человек может сохранять внешнюю активность, но испытывать типичные признаки депрессии: упадок сил, потерю интереса к жизни, трудности с концентрацией.

"Это люди, которые испытывают эмоциональное истощение, ангедонию, низкую самооценку и хроническую усталость, но продолжают работать и выглядят здоровыми", — пояснил психиатр Марсель Фульвио Падула Ламас, координатор психиатрии в больнице Альберта Сэбина.

Такие люди нередко убеждены, что должны "держаться" несмотря ни на что. По словам эксперта, окружающие редко замечают тревожные сигналы, а сам человек долго не признаёт, что нуждается в помощи. Это внутреннее напряжение накапливается и может привести к физическому или эмоциональному срыву, который нередко сопровождается бессонницей, гастритом, болями в теле и даже скрытыми мыслями о саморазрушении.

Почему этот тип депрессии характерен для нашего времени

"Философ Бюнг-Чуль Хан называет современную культуру "Обществом усталости", где ценится постоянная продуктивность и самосовершенствование", — отметил психолог и психоаналитик Франциску Ногейра.

В этом мире человек будто обязан быть эффективным всегда. Сохранять видимость успеха становится социальной нормой, а слабость — чем-то постыдным. Поэтому многие подавляют усталость, чтобы соответствовать ожиданиям. Этот постоянный внутренний контроль и отказ от отдыха часто приводят к выгоранию и потере мотивации.

Ногейра добавляет, что одной из причин скрытого страдания является страх осуждения и нежелание признать собственную уязвимость. Иногда человек даже обманывает самого себя, считая, что с ним всё в порядке, хотя на самом деле просто "держится из последних сил".

Барьеры и искажения: когда помощь недоступна

Кроме личных причин, существуют и внешние — системные. В ряде стран, особенно в развивающихся, доступ к психиатрической и психологической помощи остаётся ограниченным. Люди чаще обращаются к "чудесным" методам, поверхностной духовности или бесконтрольному приёму лекарств, которые маскируют симптомы, но не устраняют их причины.

Социальные сети тоже играют свою роль.

"Мы живём в крайне конкурентной среде, где важны успех и образ. Погоня за признанием заставляет жертвовать личным благополучием ради карьеры", — подчеркнул психиатр Фабио Гомес де Матос, профессор Федерального университета Сеары.

Постоянное сравнение с "идеальными" жизнями в интернете усиливает тревогу и чувство неполноценности. Человек начинает верить, что обязан быть продуктивным и счастливым, даже когда у него нет сил.

Что происходит в мозге

С точки зрения нейробиологии, депрессия связана с изменениями в химическом составе мозга.

"Снижаются уровни серотонина, дофамина и норадреналина — веществ, отвечающих за удовольствие и настроение", — пояснил Гомес де Матос.

Эти изменения приводят к упадку энергии, снижению интереса к привычным вещам и общей подавленности. Нарушения могут затрагивать и другие системы, например, ГАМК и глутамат, а также влиять на выработку эндорфинов. Хотя термин "высокофункциональная депрессия" пока не закреплён в медицинских классификациях, специалисты всё чаще обсуждают его как важный феномен нашего времени.

По словам психиатра, общество начинает осознавать: за внешней активностью и кажущейся успешностью может скрываться глубокое внутреннее страдание.

Как распознать высокофункциональную депрессию

Признаки этого состояния нередко остаются незаметными. Человек может быть пунктуальным, аккуратным и даже жизнерадостным на вид, но при этом страдать от:

хронической усталости и раздражительности;

бессонницы или неглубокого сна;

снижения интереса к хобби и личным отношениям;

потери аппетита или переедания;

навязчивой самокритики и чувства вины.

Особенно тревожен тот факт, что страдающий человек часто не обращается за помощью. Ему кажется, что он обязан справляться сам, ведь снаружи всё выглядит "нормально".

"Нужно слушать без осуждения и не обесценивать чувства человека. Иногда простое внимание становится первым шагом к осознанию проблемы", — подчеркнул психолог Франциску Ногейра.

Когда стоит обращаться к специалисту

Если угнетённое состояние, усталость и потеря интереса к жизни сохраняются больше двух недель, стоит обратиться к психотерапевту или психиатру. Лечение высокофункциональной депрессии включает:

Психотерапию (когнитивно-поведенческую, аналитическую, гештальт). Медикаментозную поддержку при необходимости. Изменение образа жизни: сбалансированное питание, физическая активность, нормализация сна.

Эти шаги помогают восстановить баланс нейромедиаторов и вернуть чувство удовольствия от жизни.

Риски затяжной депрессии

"Ждать коллапса — то же самое, что позволить опухоли расти без лечения", — сравнил Фабио Гомес де Матос.

Запоздалое обращение к специалисту может привести к усугублению симптомов, социальной изоляции, злоупотреблению алкоголем или лекарствами. Наиболее опасное последствие — формирование суицидальных мыслей.

Психиатр подчёркивает, что важно не обесценивать это состояние и не считать его "мягкой формой" болезни. Высокофункциональная депрессия столь же серьёзна, как и любая другая, и требует профессиональной помощи. Продуктивность не означает здоровье, а улыбка не всегда признак счастья.

Как поддержать себя и близких

Чтобы помочь себе или тем, кто рядом, полезно:

соблюдать режим сна, избегая переутомления;

больше двигаться — прогулки, плавание, йога улучшают выработку серотонина;

ограничить использование социальных сетей;

уделять внимание питанию — продукты с омега-3, магнием и витаминами группы B поддерживают нервную систему;

регулярно отдыхать без чувства вины.

Поддержка близких и открытый разговор о чувствах часто становятся ключом к восстановлению. Главное — не оставаться в одиночестве со своими переживаниями.