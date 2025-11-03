Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка устала
Девушка устала
© freepik.com by wayhomestudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 17:34

Когда "держаться" становится диагнозом: как отличить усталость от высокофункциональной депрессии

Ламас: люди с высокофункциональной депрессией выглядят здоровыми, но испытывают хроническую усталость

Иногда человек продолжает работать, учиться и общаться, сохраняя привычный ритм жизни, но при этом чувствует внутреннюю пустоту, усталость и эмоциональное истощение. Внешне всё кажется в порядке, однако внутри разворачивается борьба, которую никто не замечает. Именно так проявляется высокофункциональная депрессия — состояние, когда страдание прячется за видимостью стабильности.

Когда депрессия не мешает функционировать

Не всякая депрессия лишает сил встать с постели. При высокофункциональной форме человек может сохранять внешнюю активность, но испытывать типичные признаки депрессии: упадок сил, потерю интереса к жизни, трудности с концентрацией.

"Это люди, которые испытывают эмоциональное истощение, ангедонию, низкую самооценку и хроническую усталость, но продолжают работать и выглядят здоровыми", — пояснил психиатр Марсель Фульвио Падула Ламас, координатор психиатрии в больнице Альберта Сэбина.

Такие люди нередко убеждены, что должны "держаться" несмотря ни на что. По словам эксперта, окружающие редко замечают тревожные сигналы, а сам человек долго не признаёт, что нуждается в помощи. Это внутреннее напряжение накапливается и может привести к физическому или эмоциональному срыву, который нередко сопровождается бессонницей, гастритом, болями в теле и даже скрытыми мыслями о саморазрушении.

Почему этот тип депрессии характерен для нашего времени

"Философ Бюнг-Чуль Хан называет современную культуру "Обществом усталости", где ценится постоянная продуктивность и самосовершенствование", — отметил психолог и психоаналитик Франциску Ногейра.

В этом мире человек будто обязан быть эффективным всегда. Сохранять видимость успеха становится социальной нормой, а слабость — чем-то постыдным. Поэтому многие подавляют усталость, чтобы соответствовать ожиданиям. Этот постоянный внутренний контроль и отказ от отдыха часто приводят к выгоранию и потере мотивации.

Ногейра добавляет, что одной из причин скрытого страдания является страх осуждения и нежелание признать собственную уязвимость. Иногда человек даже обманывает самого себя, считая, что с ним всё в порядке, хотя на самом деле просто "держится из последних сил".

Барьеры и искажения: когда помощь недоступна

Кроме личных причин, существуют и внешние — системные. В ряде стран, особенно в развивающихся, доступ к психиатрической и психологической помощи остаётся ограниченным. Люди чаще обращаются к "чудесным" методам, поверхностной духовности или бесконтрольному приёму лекарств, которые маскируют симптомы, но не устраняют их причины.

Социальные сети тоже играют свою роль.

"Мы живём в крайне конкурентной среде, где важны успех и образ. Погоня за признанием заставляет жертвовать личным благополучием ради карьеры", — подчеркнул психиатр Фабио Гомес де Матос, профессор Федерального университета Сеары.

Постоянное сравнение с "идеальными" жизнями в интернете усиливает тревогу и чувство неполноценности. Человек начинает верить, что обязан быть продуктивным и счастливым, даже когда у него нет сил.

Что происходит в мозге

С точки зрения нейробиологии, депрессия связана с изменениями в химическом составе мозга.

"Снижаются уровни серотонина, дофамина и норадреналина — веществ, отвечающих за удовольствие и настроение", — пояснил Гомес де Матос.

Эти изменения приводят к упадку энергии, снижению интереса к привычным вещам и общей подавленности. Нарушения могут затрагивать и другие системы, например, ГАМК и глутамат, а также влиять на выработку эндорфинов. Хотя термин "высокофункциональная депрессия" пока не закреплён в медицинских классификациях, специалисты всё чаще обсуждают его как важный феномен нашего времени.

По словам психиатра, общество начинает осознавать: за внешней активностью и кажущейся успешностью может скрываться глубокое внутреннее страдание.

Как распознать высокофункциональную депрессию

Признаки этого состояния нередко остаются незаметными. Человек может быть пунктуальным, аккуратным и даже жизнерадостным на вид, но при этом страдать от:

  • хронической усталости и раздражительности;
  • бессонницы или неглубокого сна;
  • снижения интереса к хобби и личным отношениям;
  • потери аппетита или переедания;
  • навязчивой самокритики и чувства вины.

Особенно тревожен тот факт, что страдающий человек часто не обращается за помощью. Ему кажется, что он обязан справляться сам, ведь снаружи всё выглядит "нормально".

"Нужно слушать без осуждения и не обесценивать чувства человека. Иногда простое внимание становится первым шагом к осознанию проблемы", — подчеркнул психолог Франциску Ногейра.

Когда стоит обращаться к специалисту

Если угнетённое состояние, усталость и потеря интереса к жизни сохраняются больше двух недель, стоит обратиться к психотерапевту или психиатру. Лечение высокофункциональной депрессии включает:

  1. Психотерапию (когнитивно-поведенческую, аналитическую, гештальт).
  2. Медикаментозную поддержку при необходимости.
  3. Изменение образа жизни: сбалансированное питание, физическая активность, нормализация сна.

Эти шаги помогают восстановить баланс нейромедиаторов и вернуть чувство удовольствия от жизни.

Риски затяжной депрессии

"Ждать коллапса — то же самое, что позволить опухоли расти без лечения", — сравнил Фабио Гомес де Матос.

Запоздалое обращение к специалисту может привести к усугублению симптомов, социальной изоляции, злоупотреблению алкоголем или лекарствами. Наиболее опасное последствие — формирование суицидальных мыслей.

Психиатр подчёркивает, что важно не обесценивать это состояние и не считать его "мягкой формой" болезни. Высокофункциональная депрессия столь же серьёзна, как и любая другая, и требует профессиональной помощи. Продуктивность не означает здоровье, а улыбка не всегда признак счастья.

Как поддержать себя и близких

Чтобы помочь себе или тем, кто рядом, полезно:

  • соблюдать режим сна, избегая переутомления;
  • больше двигаться — прогулки, плавание, йога улучшают выработку серотонина;
  • ограничить использование социальных сетей;
  • уделять внимание питанию — продукты с омега-3, магнием и витаминами группы B поддерживают нервную систему;
  • регулярно отдыхать без чувства вины.

Поддержка близких и открытый разговор о чувствах часто становятся ключом к восстановлению. Главное — не оставаться в одиночестве со своими переживаниями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты предупредили: нанесение духов на волосы может вызвать сухость и ломкость сегодня в 16:53
Аромат, который исчезает раньше, чем вы выходите из дома: 5 ошибок, убивающих духи на коже

Как нанести парфюм, чтобы аромат держался весь день и раскрывался правильно. Рассказываем, какие зоны "любят" запах, а где духам не место.

Читать полностью » Учёные отмечают: знакомые ароматы и вкусы помогают воссоздать ощущение дома и снизить тревожность сегодня в 16:27
Дом, которого нет: как вернуть ощущение уюта, даже если стены исчезли

Узнайте, как воссоздать атмосферу родного дома в новой квартире: от аромата блюд до создания 'микродома' — простые стратегии поддержки эмоционального равновесия.

Читать полностью » Врачи предупредили: ацетон и частый контакт с водой вызывают расслоение ногтей сегодня в 15:48
Эта привычка убивает ногти медленно, но верно — а делают её почти все

Хрупкие ногти не всегда результат неудачного маникюра. Рассказываем, какие привычки и простые средства действительно помогают вернуть ногтям силу и блеск.

Читать полностью » Физиотерапевты называют слабость ягодичных мышц одной из частых причин боли в пояснице сегодня в 15:23
Эта часть тела отвечает за боль в спине: главный "спящий" виновник найден

Узнайте, как слабость ягодичных мышц может привести к болям в пояснице, и какие упражнения помогут вернуть здоровье вашему позвоночнику.

Читать полностью » Врач Александр Умнов рассказал, почему чистка ушей ватными палочками опасна для слуха сегодня в 14:41
Одна привычка, которая может стоить слуха: почему врачи против ватных палочек

Узнайте, почему чистка ушей ватными палочками может закончиться снижением слуха и как ухаживать за ушами безопасно и без вреда.

Читать полностью » Пластыри для похудения оказывают только поверхностный косметический эффект — Ольга Сергеева сегодня в 14:12
Обещают сжечь жир, а максимум — кожу: что на самом деле делают пластыри для похудения

Пластыри для похудения обещают быстрое сжигание жира без усилий. Но могут ли они действительно работать, или это всего лишь маркетинговая ловушка?

Читать полностью » Эндокринолог Наталья Ковалева рассказала, какие витамины помогают справиться с осенней хандрой сегодня в 13:37
Почему в ноябре даже кофе не спасает: осенняя депрессия подкрадывается незаметно

Узнайте, какие витамины помогают пережить осень без апатии и простуд, и почему правильное питание — не единственный способ сохранить энергию.

Читать полностью » Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер сегодня в 13:12
Когда смартфон становится врагом прямой кишки: долгие посиделки в туалете вредят сосудам и мышцам таза

Долгое сидение в туалете с телефоном кажется безвредной привычкой, но врачи предупреждают: она может привести к геморрою и проблемам с тазовыми мышцами. Узнайте, как сохранить здоровье кишечника.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Дупла в яблонях нужно очищать и дезинфицировать перед заделкой — Павел Корнилов
Еда
Гастрономы: базиликовая соль заменяет обычную и делает вкус блюд насыщеннее
Туризм
Помпеи, Мачу-Пикчу и Персеполь названы символами вечной красоты древних цивилизаций
Садоводство
Садовод Шейла Оводунни: осенью нужно реже поливать комнатные растения
Питомцы
Нехватка сна у щенка повышает тревожность и ухудшает обучение
УрФО
URA.RU: в Свердловской области ожидают новый подъем простуд и ОРВИ после школьных каникул
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик улучшает осанку и баланс — мнение тренера по силовой подготовке Тины Тан
Красота и здоровье
Японская техника шиацу помогает при бессоннице — мнение специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet