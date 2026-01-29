Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полезные перекусы с клетчаткой
Полезные перекусы с клетчаткой
© NewsInfo.Ru by Александр Соколов is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Александр Соколов Опубликована сегодня в 15:30

Едим каждый день — и всё равно не получаем главное: пищевые привычки оставляют опасную пустоту

Современный рацион всё чаще оставляет организм без важных элементов, и особенно остро эта проблема касается клетчатки. Недостаток пищевых волокон напрямую связан с рисками для сердца, кишечника и обмена веществ. Эксперты отмечают, что исправить ситуацию можно без радикальных диетических ограничений. Об этом сообщает издание SomersetLive.

Почему клетчатка стала дефицитом

За последние годы рекомендации по потреблению клетчатки заметно выросли. Ещё в 2015 году британские власти повысили суточную норму с 24 до 30 граммов, однако реальные пищевые привычки изменились слабо. В среднем взрослый человек получает около 16,4 грамма клетчатки в день, что оставляет ощутимый ежедневный дефицит.

Причины этого диетологи видят в преобладании переработанных продуктов, быстрых перекусов и недостатке цельнозерновых, бобовых, овощей и фруктов. При этом пищевые волокна играют ключевую роль в работе кишечника, помогают регулировать уровень сахара и холестерина, а также связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее учёные уже показывали, что даже кратковременное включение богатых клетчаткой продуктов, таких как овсянка, способно влиять на липидный профиль крови и состояние сосудов, что подтверждается данными о том, как уровень холестерина снижается при изменении рациона.

Мнение специалиста и простой выход

Диетолог Молли Каннингем обращает внимание на тревожную статистику: достаточное количество клетчатки получает лишь около 4% взрослого населения Великобритании. По её словам, многие даже не осознают масштаб проблемы и последствия хронического дефицита пищевых волокон.

"Из-за современных диет очень легко недополучить жизненно важную клетчатку. И действительно тревожно видеть, что большинство из нас потребляет лишь половину необходимого суточного количества", — отмечает Молли.

Эксперт подчёркивает, что для улучшения ситуации не требуется полностью пересматривать питание. Более реалистичный и устойчивый подход — добавить в ежедневный режим один продуманный перекус, который способен закрыть значительную часть суточной нормы клетчатки без ощущения жёстких ограничений.

Перекусы как способ улучшить рацион

По словам Каннингем, проще всего увеличивать потребление клетчатки именно за счёт перекусов. Она разработала несколько вариантов закусок, каждая из которых содержит более 14 граммов пищевых волокон. Такой подход позволяет мягко поддерживать работу кишечника и уровень энергии в течение дня.

"Сегодня польза от диеты с высоким содержанием клетчатки ценится как никогда. Благодаря ей вы будете чувствовать себя сытыми и лёгкими, не будете испытывать упадок сил во второй половине дня, а ваш кишечник скажет вам спасибо", — говорит специалист.

В основе таких перекусов — цельнозерновые продукты, бобовые, семена и ягоды. Диетолог отмечает, что клетчатка должна присутствовать не только в начинке, но и в самой основе перекуса. Подобный принцип давно используется и в других рекомендациях по питанию: например, продукты, богатые волокнами и антиоксидантами, такие как зёрна граната, рассматриваются как дополнительный способ поддержать здоровье сердца и кишечника без приёма добавок.

Национальный челлендж и его цель

Разработанные рецепты стали частью инициативы Fibre February Challenge — национального челленджа, который предлагает в течение недели ежедневно включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и отслеживать изменения в самочувствии. Организаторы подчёркивают, что даже небольшие, но регулярные шаги способны привести к заметным улучшениям пищеварения, уровня энергии и общего состояния организма.

Подобные программы делают акцент не на краткосрочных диетах, а на формировании устойчивых привычек. В итоге специалисты сходятся во мнении, что проблему дефицита клетчатки можно решить без радикальных мер: один грамотно подобранный перекус в день способен стать простым и эффективным вкладом в долгосрочное здоровье сердца и кишечника.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge вчера в 15:31
150 минут в неделю — и мозг сбрасывает лишние годы: этот режим запускает обратный отсчёт

Регулярные аэробные упражнения связали с более «молодым» мозгом у людей среднего возраста. Исследование показывает, почему движение важно заранее.

Читать полностью » Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения вчера в 14:53

Инфекционист Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, как снизить риск заражения в общественном бассейне.

Читать полностью » Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge вчера в 13:28
Его сажают для мебели, а едят как лекарство: эффект оказался слишком сильным, чтобы его игнорировать

Бамбук всё чаще рассматривают не только как строительный материал, но и как продукт питания. Учёные изучили его влияние на здоровье и нашли неожиданные эффекты.

Читать полностью » У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge вчера в 11:16
Рот оказался пусковой кнопкой ожирения — сигнал появляется задолго до лишних килограммов

Учёные обнаружили связь между бактериями в полости рта и риском ожирения. Новые данные открывают путь к ранней диагностике и профилактике набора веса.

Читать полностью » Тёплый душ и лосьон — опасное сочетание: кожа реагирует мгновенно, а причина неочевидна вчера в 10:34

После горячего душа кожа становится уязвимой, требуя особого ухода. Узнайте, как правильно выбрать и наносить увлажняющие средства, чтобы сохранить влагу и защитить чувствительную кожу, избегая раздражений и сухости.

Читать полностью » Иммунитет сходит с ума: организм принимает пыль за врага и запускает атаку с непредсказуемым концом вчера в 9:12

Почему безвредные вещества вызывают опасные реакции, как работает аллергия изнутри и в каких случаях лекарства помогают, а когда требуется экстренная помощь.

Читать полностью » Яркость возвращается, но по-новому — весной-2026 будет модно то, что раньше было вчера в 7:54

Весна 2026 меняет правила: макияж ставит акцент на цвет глаз, красные губы и естественные брови, а волосы и smoky eye подчёркивают характер.

Читать полностью » NHS рекомендует 10 мкг витамина D в день с октября по март — Independent 27.01.2026 в 20:48
Зимой витамин D нужен многим — но ошибка с дозой превращает пользу в проблему

Зимой витамин D, известный как 'солнечный витамин', помогает костям и мышцам, но переизбыток опасен. NHS советует около 10 мкг в день и даёт советы по выбору формы добавки.

Читать полностью »

Новости
Наука
ИИ выявил более 1300 космических аномалий в архиве Хаббла — астрономы ЕКА
Наука
Акулы оказались в потолке пещеры: Мамонтова пещера раскрыла следы моря возрастом 325 миллионов лет
Общество
Декрет не только для мамы: идея поддержки семей вызвала неожиданный эффект
Наука
Соединили моря — получили ловушку: маленькая разница уровней обернулась инженерной катастрофой
Садоводство
Февраль на даче решает весь сезон: сделала эти 7 дел сейчас — весной скажу себе спасибо
Наука
Казалось, здесь будет мёртвая зона — но солнечная станция запустила взрыв жизни в пустыне
Авто и мото
Её не берегут и не прячут — и зря: автомобиль, на который приходится больше половины угонов
Дом
Порядок держится месяцами, а не днями: минималистские правила избавляют квартиру от хаоса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet