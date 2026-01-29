Едим каждый день — и всё равно не получаем главное: пищевые привычки оставляют опасную пустоту

Современный рацион всё чаще оставляет организм без важных элементов, и особенно остро эта проблема касается клетчатки. Недостаток пищевых волокон напрямую связан с рисками для сердца, кишечника и обмена веществ. Эксперты отмечают, что исправить ситуацию можно без радикальных диетических ограничений. Об этом сообщает издание SomersetLive.

Почему клетчатка стала дефицитом

За последние годы рекомендации по потреблению клетчатки заметно выросли. Ещё в 2015 году британские власти повысили суточную норму с 24 до 30 граммов, однако реальные пищевые привычки изменились слабо. В среднем взрослый человек получает около 16,4 грамма клетчатки в день, что оставляет ощутимый ежедневный дефицит.

Причины этого диетологи видят в преобладании переработанных продуктов, быстрых перекусов и недостатке цельнозерновых, бобовых, овощей и фруктов. При этом пищевые волокна играют ключевую роль в работе кишечника, помогают регулировать уровень сахара и холестерина, а также связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее учёные уже показывали, что даже кратковременное включение богатых клетчаткой продуктов, таких как овсянка, способно влиять на липидный профиль крови и состояние сосудов, что подтверждается данными о том, как уровень холестерина снижается при изменении рациона.

Мнение специалиста и простой выход

Диетолог Молли Каннингем обращает внимание на тревожную статистику: достаточное количество клетчатки получает лишь около 4% взрослого населения Великобритании. По её словам, многие даже не осознают масштаб проблемы и последствия хронического дефицита пищевых волокон.

"Из-за современных диет очень легко недополучить жизненно важную клетчатку. И действительно тревожно видеть, что большинство из нас потребляет лишь половину необходимого суточного количества", — отмечает Молли.

Эксперт подчёркивает, что для улучшения ситуации не требуется полностью пересматривать питание. Более реалистичный и устойчивый подход — добавить в ежедневный режим один продуманный перекус, который способен закрыть значительную часть суточной нормы клетчатки без ощущения жёстких ограничений.

Перекусы как способ улучшить рацион

По словам Каннингем, проще всего увеличивать потребление клетчатки именно за счёт перекусов. Она разработала несколько вариантов закусок, каждая из которых содержит более 14 граммов пищевых волокон. Такой подход позволяет мягко поддерживать работу кишечника и уровень энергии в течение дня.

"Сегодня польза от диеты с высоким содержанием клетчатки ценится как никогда. Благодаря ей вы будете чувствовать себя сытыми и лёгкими, не будете испытывать упадок сил во второй половине дня, а ваш кишечник скажет вам спасибо", — говорит специалист.

В основе таких перекусов — цельнозерновые продукты, бобовые, семена и ягоды. Диетолог отмечает, что клетчатка должна присутствовать не только в начинке, но и в самой основе перекуса. Подобный принцип давно используется и в других рекомендациях по питанию: например, продукты, богатые волокнами и антиоксидантами, такие как зёрна граната, рассматриваются как дополнительный способ поддержать здоровье сердца и кишечника без приёма добавок.

Национальный челлендж и его цель

Разработанные рецепты стали частью инициативы Fibre February Challenge — национального челленджа, который предлагает в течение недели ежедневно включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и отслеживать изменения в самочувствии. Организаторы подчёркивают, что даже небольшие, но регулярные шаги способны привести к заметным улучшениям пищеварения, уровня энергии и общего состояния организма.

Подобные программы делают акцент не на краткосрочных диетах, а на формировании устойчивых привычек. В итоге специалисты сходятся во мнении, что проблему дефицита клетчатки можно решить без радикальных мер: один грамотно подобранный перекус в день способен стать простым и эффективным вкладом в долгосрочное здоровье сердца и кишечника.