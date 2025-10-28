Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 20:31

Пока Европа хоронит бензин, китайцы сделали двигатель, который ставит электромобили под сомнение

Chery представила бензиновый двигатель с рекордным КПД 48%

Европейский автопром переживает период сложных перемен. Строгие нормы по выбросам, отказ от дизеля и ускоренный переход к электромобилям поставили под удар традиционные двигатели внутреннего сгорания. На фоне этих процессов китайские компании действуют иначе: не спорят с реалиями, а переосмысливают ДВС, превращая их в высокоэффективные гибридные решения. Главным символом этого подхода стал новый мотор Chery с рекордным КПД 48%.

Новый ориентир эффективности

Chery давно известна своими экспериментами с гибридными технологиями, но на этот раз компания пошла дальше. Ее инженеры заявили о двигателе, который способен преобразовывать почти половину энергии топлива в полезную работу — результат, который раньше считался недостижимым для бензиновых агрегатов. Для сравнения, большинство европейских моторов имеют КПД около 35-40%. Каждый дополнительный процент эффективности означает до 2,5% экономии топлива, что в масштабах автопарка даёт миллионы литров сбережённого бензина ежегодно.

Секрет эффективности Chery кроется в экстремально высоком коэффициенте сжатия — 26:1. Это уровень, близкий к дизельным моторам, но с чистотой и динамикой бензинового двигателя. Чтобы избежать детонации, китайцы использовали новую систему охлаждения, переработали камеру сгорания и внедрили активную рециркуляцию отработавших газов: до 35% выхлопа возвращается обратно, что снижает температуру и выбросы оксидов азота.

Сравнение с европейскими брендами

Параметр Chery 2.0 Turbo Европейский аналог (VW, Renault)
КПД 48% 38-41%
Коэффициент сжатия 26:1 10-12:1
Мощность до 380 л. с. (в гибриде) 250-300 л. с.
Система EGR Да, активная Частично
Тип привода Гибрид, подключаемый Гибрид или ДВС

Этот технологический рывок показывает: китайские бренды уже не догоняют, а формируют стандарты. Для Европы это тревожный сигнал. В то время как концерны вроде Stellantis и Volkswagen ставят всё на электромобили, китайцы укрепляют позиции в сегменте ДВС-гибридов, сохраняя баланс между экономичностью, ценой и доступностью инфраструктуры.

Как Chery удалось добиться успеха

Chery не ограничилась лабораторными испытаниями. Новые моторы уже тестируются в реальных условиях на моделях JAECOO и Exeed, адаптированных под европейский рынок. Инженеры компании совместили современные турбокомпрессоры, прямой впрыск и интеллектуальную систему зажигания, которая подстраивается под качество топлива.

Советы шаг за шагом: как компания работает с инновациями

  1. Анализирует реальные сценарии вождения — от пробок до трасс.

  2. Оптимизирует циклы сгорания под низкие обороты.

  3. Использует легкие сплавы и керамические покрытия для снижения потерь.

  4. Внедряет гибридную трансмиссию с интеллектуальным распределением мощности.

  5. Тестирует технологии на собственных полигонах и экспортных моделях.

Такой подход позволяет создавать моторы, способные соответствовать и будущим экологическим нормам Euro 7, и требованиям потребителей по цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на электромобили без гибридных решений.
Последствие: потеря части рынка, где зарядная инфраструктура развита слабо.
Альтернатива: развитие гибридов нового поколения с высокоэффективными ДВС — как у Chery, BYD или Geely.

А что если Европа вернётся к ДВС?

Если европейские концерны решат не отказываться полностью от двигателей внутреннего сгорания, у них всё ещё есть шанс сократить отставание. Пример Toyota показывает: грамотное сочетание электротяги и ДВС может быть устойчивым решением для переходного периода. Однако это требует инвестиций и признания того, что электромобиль — не единственный путь.

FAQ

Как выбрать гибрид с эффективным двигателем?
Ориентируйтесь на модели с коэффициентом сжатия выше 20:1 и системой EGR — они показывают наилучшее соотношение мощности и расхода.

Сколько стоит двигатель нового поколения?
По оценкам, стоимость агрегата Chery на 10-15% выше стандартного турбомотора, но экономия топлива быстро компенсирует разницу.

Что лучше: гибрид или электромобиль?
Если вы живёте в регионе с развитой зарядной сетью — электромобиль. В остальных случаях гибриды остаются более универсальным выбором.

Мифы и правда

Миф: китайские моторы — копии европейских.
Правда: современные разработки Chery, Geely и BYD создаются с нуля, с собственными патентами и технологиями.

Миф: гибриды не снижают выбросы.
Правда: при правильной калибровке гибрид способен уменьшить CO₂ на 40-50% по сравнению с обычным ДВС.

Миф: КПД 48% невозможен для бензинового двигателя.
Правда: современные материалы и точные алгоритмы впрыска уже позволяют достичь этих значений без детонации.

Исторический контекст

• В 2000-х годах Chery выпускала копии японских моторов.
• В 2010-х наладила собственные исследования и открыла инженерные центры в Европе.
• В 2020-х вышла на уровень, когда её двигатели конкурируют с лучшими мировыми аналогами.

3 интересных факта

  1. Каждый процент прироста КПД экономит около 2,5% топлива.

  2. В конструкции нового мотора используется алюминиевый блок с интегрированным охлаждением поршней.

  3. Программа Chery по снижению выбросов охватывает не только автомобили, но и производство — на заводах внедрена система утилизации тепла.

