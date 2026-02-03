Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стеклянный мост Чжанцзяцзе
Стеклянный мост Чжанцзяцзе
© commons.wikimedia.org by Sunyiming is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:44

Шаткость, ветер и стекло под ногами — 5 мостов, где шаг превращается в испытание

Когда под ногами — не асфальт, а прозрачное стекло или доски, между которыми видна пропасть, даже уверенные путешественники начинают идти медленнее. Есть мосты, где высота ощущается не на фото, а буквально в каждом шаге. Они давно стали не просто инженерными объектами, а настоящими точками проверки нервов. Об этом сообщает borsonline.

Почему некоторые мосты пугают сильнее других

Мосты обычно строят ради простого и понятного — соединить два берега, пересечь ущелье или долину, сократить путь. Но в мире есть сооружения, которые воспринимаются иначе: переход по ним превращается в испытание, где срабатывает инстинкт самосохранения. Особенно это заметно на подвесных конструкциях, где пол слегка "гуляет" под ногами, а ветер добавляет ощущение нестабильности.

Самые впечатляющие мосты часто получают громкие статусы — "самый высокий", "самый длинный", "самый опасный". И дело не только в цифрах: страх усиливают материалы и конструкция. Стеклянный настил создаёт эффект ходьбы по воздуху, лианы и дерево добавляют ощущение хрупкости, а большие промежутки между досками заставляют постоянно смотреть вниз.

Стеклянный мост Чжанцзяцзе и мост Ройал Гордж

Одним из самых известных экстремальных пешеходных мостов считается стеклянный мост Чжанцзяцзе в Китае. Его длина — 375 метров, а высота над карстовой долиной достигает примерно 300 метров. Толстые стеклянные панели дают полный обзор вниз, поэтому даже короткая прогулка по нему может стать серьёзной проверкой для тех, кто боится высоты. После открытия в 2016 году он считался самым длинным и самым высоким стеклянным мостом в мире.

Не менее впечатляющим выглядит мост Ройал Гордж в США, расположенный в штате Колорадо. Он проходит над рекой Арканзас на высоте около 291 метра и собран из более чем 1200 деревянных досок. На обоих концах моста туристов ждёт парк приключений, а сама локация рассчитана на людей, которые приезжают за эмоциями: рядом есть канатная дорога и аттракционы, связанные со свободным падением.

Самые высокие и "самые опасные" переправы

Китай также упоминается благодаря мосту через каньон Хуацзян. Сооружение поднимается на 625 метров над дном ущелья и пересекает реку Бэйпан. Его открыли осенью 2025 года, а по планам мост должен быть не только транспортным объектом, но и площадкой для экстремальных развлечений, включая банджи-джампинг.

В Пакистане среди самых пугающих часто называют подвесной мост Хуссейни. Его длина — около 194 метров, и он держится на верёвках, а между деревянными досками специально оставлены щели. Такое решение помогает конструкции лучше справляться с ветром, но для человека, который идёт по мосту, эти промежутки только усиливают напряжение. Переправа проходит над рекой Хунза и привлекает любителей адреналина, несмотря на репутацию "опасной".

Лианы, доски и ощущение высоты: Кадзурабаши и виадук Мийо

Совсем другой характер у моста Кадзурабаши в долине Ия в Японии. Он спрятан в сельских лесах и сплетён из лиан, из-за чего постоянно слегка движется. Длина переправы — 45 метров, высота над рекой — примерно 14 метров, но даже эти цифры не делают её "лёгкой". Неровные доски и натуральные материалы создают ощущение, что мост живёт своей жизнью, и любой неверный шаг может закончиться крайне неприятно.

Французский виадук Мийо пугает не шаткостью, а масштабом и видом. Его самая высокая точка достигает 343 метров над долиной Тарн, а иногда мост буквально поднимается над облаками, усиливая эффект высоты. В 2024 году французский канатоходец прошёл по нему в день без пробок, однако для большинства людей это всё же маршрут, который комфортнее преодолевать внутри автомобиля.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

