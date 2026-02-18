В часе от Рима скрывается деревня из вулканического камня — туристы о ней почти не знают

Всего в часе от Рима скрывается место, где время будто застыло между башнями и каменными арками. Небольшая деревня, словно вырезанная из вулканической породы, возвышается над долиной Тибра и сохраняет средневековый облик почти без изменений. Узкие переулки, древние ворота и панорамные виды делают её идеальной для короткого путешествия вне туристических толп. Об этом сообщает Blitz Quotidiano.

Камень, который сформировал облик деревни

Речь идёт о Виторкиано — одном из наиболее хорошо сохранившихся средневековых центров региона Лацио. Он расположен в провинции Витербо и построен на выступе пеперино — характерного для этой местности вулканического камня. Именно этот материал придаёт деревне архитектурную цельность: дома, стены и башни выполнены почти полностью из одного типа породы.

Исторический центр компактный и легко обозримый. Войти в него можно через древние ворота, откуда начинаются узкие извилистые улицы. Среди знаковых сооружений — церковь Санта-Мария Ассунта, датируемая Средневековьем, а также старинные здания с сохранившимися оригинальными деталями. Каменные башни и арочные переходы между домами напоминают о защитной функции поселения в прошлые века.

Панорамы долины Тибра и природа Тусии

Виторкиано стоит на туфовом утёсе, который на протяжении столетий служил естественным укреплением. С высоты открываются виды на долину Тибра и сельские ландшафты Верхнего Лацио. Такое расположение придаёт месту не только историческую, но и пейзажную ценность.

Окрестности предлагают маршруты для пеших прогулок: лесные участки, туфовые ущелья и смотровые площадки позволяют совместить знакомство с архитектурой и отдых на природе. Близость к Витербо и горам Чимини делает деревню удобной отправной точкой для изучения всей Тусии, включая поездки к озеру Больсена.

Моаи в сердце Лацио

Одной из самых необычных достопримечательностей Виторкиано стала статуя Моаи, созданная в 1990 году скульпторами с острова Пасхи. Выбор именно этой деревни объясняется качеством местного пеперино, сходного по характеристикам с камнем, из которого высечены знаменитые чилийские изваяния.

Статуя расположена за пределами исторического центра и стала символом культурного диалога между разными уголками мира. Этот неожиданный элемент усиливает впечатление от поездки, добавляя современный акцент к древним стенам.

Посещать Виторкиано можно в любое время года. Весна и осень подходят для прогулок по тропам и спокойного осмотра центра, летом оживляют атмосферу местные события, а зимой деревня возвращает себе камерную тишину. Несколько часов достаточно, чтобы прочувствовать её ритм, однако она легко вписывается в более широкий маршрут по провинции Витербо.