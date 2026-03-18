Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Доктор держит таблетку
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:21

Усталость не проходит сама — тело кричит о помощи: скрытый дефицит веществ маскируется под лень

Дефицит витаминов в организме часто проявляется через неспецифические сигналы, которые многие склонны игнорировать или приписывать обычному переутомлению. Слабость, хроническая усталость и изменения состояния кожных покровов могут быть маркерами скрытых метаболических нарушений. Важно помнить, что подобные симптомы требуют дифференциальной диагностики, так как они нередко маскируются под другие патологии. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Медицинские эксперты подчеркивают, что нехватка микронутриентов редко выражается одним признаком, чаще речь идет о системном сбое в работе органов и тканей. Врач Надежда Чернышова пояснила, что природа данных проявлений крайне неоднородна и требует профессионального анализа.

"Все витамины отвечают за нормальное самочувствие и работу внутренних органов, поэтому при их нехватке человек чувствует слабость и усталость. Могут появляться головные боли, изменения кожи, например шелушение на ладонях. При дефиците витамина C возможны кровоточивость десен, а нехватка витаминов группы B может приводить к нарушениям нервной системы. Эти признаки не всегда очевидны и могут напоминать другие заболевания", — отметила терапевт Надежда Чернышова.

Специалист настоятельно рекомендует отказаться от практики самостоятельного назначения биологически активных добавок, так как бесконтрольный прием витаминов может быть не только бесполезным, но и опасным. Согласно мнению врача, популярные поливитаминные комплексы часто не демонстрируют высокой эффективности в клинических исследованиях, что делает подход к коррекции дефицитов через лабораторную диагностику единственно верным. Только индивидуальный подбор дозировок под контролем эксперта позволяет избежать гипервитаминоза и добиться реального улучшения показателей здоровья.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet