Усталость не проходит сама — тело кричит о помощи: скрытый дефицит веществ маскируется под лень

Дефицит витаминов в организме часто проявляется через неспецифические сигналы, которые многие склонны игнорировать или приписывать обычному переутомлению. Слабость, хроническая усталость и изменения состояния кожных покровов могут быть маркерами скрытых метаболических нарушений. Важно помнить, что подобные симптомы требуют дифференциальной диагностики, так как они нередко маскируются под другие патологии. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Медицинские эксперты подчеркивают, что нехватка микронутриентов редко выражается одним признаком, чаще речь идет о системном сбое в работе органов и тканей. Врач Надежда Чернышова пояснила, что природа данных проявлений крайне неоднородна и требует профессионального анализа.

"Все витамины отвечают за нормальное самочувствие и работу внутренних органов, поэтому при их нехватке человек чувствует слабость и усталость. Могут появляться головные боли, изменения кожи, например шелушение на ладонях. При дефиците витамина C возможны кровоточивость десен, а нехватка витаминов группы B может приводить к нарушениям нервной системы. Эти признаки не всегда очевидны и могут напоминать другие заболевания", — отметила терапевт Надежда Чернышова.

Специалист настоятельно рекомендует отказаться от практики самостоятельного назначения биологически активных добавок, так как бесконтрольный прием витаминов может быть не только бесполезным, но и опасным. Согласно мнению врача, популярные поливитаминные комплексы часто не демонстрируют высокой эффективности в клинических исследованиях, что делает подход к коррекции дефицитов через лабораторную диагностику единственно верным. Только индивидуальный подбор дозировок под контролем эксперта позволяет избежать гипервитаминоза и добиться реального улучшения показателей здоровья.