Рабочие спустились в подвал рынка Смитфилд — и попали в забытый мир XIX века

Под сводами оживлённого лондонского рынка Смитфилд долгие десятилетия скрывалось пространство, о существовании которого почти никто не знал. Обычные строительные работы неожиданно открыли доступ к масштабному подземному миру викторианской эпохи. Сегодня эта находка меняет представление о прошлом города и его архитектурных слоях. Об этом сообщает издание Time Out.

Неожиданное открытие под рынком Смитфилд

Работы в подвале одного из зданий на территории рынка начинались без особых ожиданий. Однако после того как строители пробили толстую кирпичную стену, за ней обнаружился настоящий лабиринт. Речь идёт о сети подземных хранилищ с арками и колоннами, созданных вручную в 1880-х годах. Общая площадь пространства превышает 800 квадратных метров, а качество кладки говорит о высокой точности и продуманности проекта.

Архитектор Пол Уильямс из бюро Stanton Williams вспоминает момент первого контакта с находкой как почти кинематографичный.

"Весь этот проект — это воображение", — сказал архитектор Пол Уильямс / отмечается в интервью изданию. По его словам, за завалами и следами грызунов скрывался сложный архитектурный ансамбль, который долгое время оставался вне поля зрения историков и инженеров.

Забытый функциональный центр викторианского Лондона

Своды были частью комплекса General Market и выполняли важную утилитарную роль. Они не только поддерживали нагрузку Фаррингдон-роуд, но и, вероятно, использовались для хранения товаров, поступавших на рынок: мяса, овощей, тканей. Косвенно на это указывает и продуманная навигация — более светлые кирпичи вокруг колонн помогали ориентироваться в полумраке.

Интересно, что эти подземелья расположены на той же глубине, что и древние римские улицы Лондона. Более того, они пересекаются с линиями Thameslink, которые в будущем можно будет увидеть через специальное смотровое окно.

Новый музей и новая жизнь хранилищ

Проект нового Лондонского музея изначально не учитывал наличие такого пространства. Тем не менее от идеи интеграции хранилищ быстро отказались в пользу их сохранения и реставрации. Дополнительное финансирование со стороны City of London Corporation позволило включить своды в общую концепцию музея, открытие которого запланировано на 2026 год.

По словам руководителя проекта Джо Кенуэя, ключевая задача — вернуть это место городу.

"Смитфилд был частью истории Лондона на протяжении веков", — сказал руководитель проекта Джо Кенуэй.

В будущем пространство планируют использовать для временных выставок, иммерсивных театральных постановок и культурных мероприятий.

Открытие этих хранилищ даёт редкую возможность буквально пройтись по скрытому слою Лондона XIX века. Новый музей обещает не просто рассказать историю города, а позволить посетителям почувствовать её на физическом уровне, соединяя прошлое и настоящее в одном пространстве.