Портогруаро
Портогруаро
© commons.wikimedia.org by Bultro is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:34

Эту "маленькую Венецию" почти не знают туристы — а она всего в часе от лагуны

Венето умеет удивлять не только знаменитыми открытками Венеции, но и более камерными местами, где та же водная магия ощущается спокойнее и ближе. Всего в нескольких десятках километров от лагуны есть город, который словно перенял венецианский характер, но сохранил тишину и размеренность. Его улицы проходят вдоль воды, мосты соединяют берега, а старинные здания создают ощущение путешествия во времени. Об этом сообщает TuristiPerCaso.

Средневековые корни и связь с Серениссимой

Портогруаро появился в XII веке как торговый пункт, развитие которого напрямую зависело от речных перевозок. В те времена вода была не просто частью пейзажа, а основой экономики и связи с другими территориями. Именно поэтому город быстро укрепился и оказался тесно связан с Венецией, чьё влияние до сих пор читается в архитектуре.

В историческом центре сразу бросаются в глаза дворцы в готико-венецианском стиле. Главной площадью считается Пьяцца делла Республика — она выглядит как естественный центр городской жизни и открывается видом на ратушу с кирпичным фасадом и зубчатыми башнями. Рядом возвышается Гражданская башня, которая напоминает о городской истории, уходящей к XIII веку. Всё это создаёт атмосферу "маленькой Венеции", но без её вечной спешки и плотного потока туристов.

Вода, мосты и старинные мельницы на Лемене

Настоящим символом Портогруаро остаются древние мельницы на реке Лемен. Когда-то они были важной частью местного хозяйства, а сегодня воспринимаются как живое напоминание о прошлом и одно из самых узнаваемых мест города. Особенно часто фотографируют мельницу Сант'Андреа, которую относят к XII веку и которая сохранилась в очень хорошем состоянии.

Река Лемен проходит через исторический центр и словно "вплетается" в городскую ткань между домами и улочками. Из-за этого прогулка здесь напоминает венецианские маршруты: повсюду встречаются мосты и небольшие каналы, а виды меняются буквально каждые несколько минут. Самые выразительные кадры получаются утром или на закате, когда свет отражается в воде и создаёт мягкую, почти театральную картинку.

Дворцы, собор и музей для любителей истории

Прогулка по аркадам центра помогает почувствовать элегантность местной архитектуры и рассмотреть детали, которые легко пропустить в более шумных городах. Одним из интересных зданий считается Палаццо деи Ченто — его название связано с большим количеством арок на фасаде, и он выглядит как пример венецианского вкуса в миниатюре.

Ещё одна заметная точка — собор Сант'Андреа. Его легко узнать по внушительной колокольне, которая заметно наклонена и стала одним из главных городских ориентиров. Для тех, кто хочет добавить к прогулке немного "археологического" контекста, рядом находится Национальный музей Конкордии. В нём собраны находки римской эпохи из древнего города Конкордия Стрельца, расположенного всего в двух километрах от Портогруаро: мозаики, скульптуры и другие артефакты, которые расширяют представление о регионе.

Кухня Венето с влиянием Венеции и Фриули

Портогруаро ценят не только за архитектуру, но и за гастрономию, в которой чувствуется влияние сразу двух традиций — венецианской и фриульской. В местных заведениях часто встречаются блюда из рыбы, поленты и ризотто, а кухня воспринимается как часть культурного опыта, а не просто "обед между прогулками".

Среди характерных позиций упоминаются треска с кремом, биголи с соусом и жареная рыба из лагуны. Такой набор хорошо передаёт региональный стиль: простые продукты, понятные вкусы и акцент на качестве. Нередко трапезу дополняют вина из района Лисон-Прамаджоре, который известен ароматными белыми сортами.

