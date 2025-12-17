Проехали 1 500 км по Турции — и каждый город оказался сюрпризом

Турция за пределами Стамбула и Антальи умеет удивлять не меньше — просто там реже бывают туристы. В центральных и западных регионах легко собрать маршрут, где за одну поездку встретятся античные руины, османские крепости, суфийская традиция и термальная вода прямо "под рукой". Такой автотрип хорош тем, что каждый день меняет картинку, но не требует сложной логистики. Об этом сообщает Олег РусскийДзен каналу "Яндекс Путешествия".

Бергама: Пергам на крутом холме

В нескольких километрах от Бергамы лежит акрополь Пергама — города, который в III веке до н. э. стал столицей династии Атталидов и одним из интеллектуальных центров античного мира. Руины храмов, дворцов и римских построек распределены по террасам очень крутого склона: масштаб чувствуешь буквально ногами. Наверху сохранились руины храма императора Траяна и фундаменты знаменитой библиотеки, где, по преданию, хранилось до 200 000 свитков, а также связано происхождение пергамента. Отдельная точка притяжения — театр примерно на 10 000 зрителей, вырубленный в скале, и виды, из-за которых город кажется парящим над долиной. В тексте отмечается, что в 2025 году вход в акрополь стоил 340 лир, а фуникулёр — 500 лир туда-обратно, но цены меняются, поэтому стоит проверять актуальные тарифы и закладывать 4-5 часов на прогулку.

Афьон: крепость на "столовой горе" и термальные районы

Центр Афьона узнаётся по амбе — высокой "столовой" горе с крепостью, которую начали строить ещё в VI веке до н. э. Подъём возможен только пешком: формально обещают 15 минут, но в реальности путь на высоту 226 метров может занять около сорока, а часть ступеней вырублена в скале. Зато рядом с городом есть совсем другой формат отдыха — район термальных источников, известных с античных времён. По описанию автора, здесь много крупных комплексов, а особенно удобно выбирать размещение, где небольшой бассейн с термальной водой находится прямо в номере — можно расслабиться в любой момент, не выходя в общий спа.

Ыспарта: ковры, розы и маршруты вокруг

Ыспарта подходит тем, кто любит "собрать" поездку из разных впечатлений. В городе стоит заглянуть в этнографический музей ковров с большой коллекцией — в тексте упоминаются 3000 экспонатов, включая ковры, гобелены и сумки разных эпох. Вторая визитная карточка — розы и связанная с ними парфюмерно-косметическая индустрия: розовая тема здесь часть городской идентичности. В окрестностях тоже есть чем заняться: античный Сагалассос примерно в 20 км от города расположен на высоте около 1600 м, поэтому там прохладнее даже летом, а вход в 2024 году стоил 340 лир. Зимой можно выбраться на Давраз (20 км восточнее) с высотами 1500-2600 м: в материале упоминаются цены от 1 € за подъём и от 5 € за прокат, сезон — с декабря по апрель. Для природы — озеро Эгридир и национальный парк Кызылдаг на его северном берегу, где встречаются лебеди, пеликаны и фламинго.

Конья: духовный центр и прогулка по истории

Конья описывается как недооценённый город Центральной Турции и важный центр суфийской традиции Мевлеви, связанной с Джалаладдином Руми. Это крупный город, поэтому удобнее селиться ближе к историческому ядру. Для дневной прогулки по центру в тексте выделяют 1. мавзолей и музей Руми, 2. мечеть султана Селима XVI века, 3. медресе Тонкого минарета XIII века, 4. медресе Каратай XIII века, 5. мечеть Ала ад-Дина — старейшую в городе, с гробницами сельджукских султанов. Отдельно отмечается археологический музей с находками разных эпох — от хеттов до османского периода.

Как собрать автопутешествие

Маршрут предлагается кольцом: Стамбул — Бергама, затем Афьон, Ыспарта, Конья и возвращение в Стамбул. Протяжённость пути — примерно 1500-1700 км, дороги описаны как хорошие, а по времени переезды варьируются от 2 до 7 часов в зависимости от участка и выбора платных трасс.

В итоге эта "неочевидная Турция" работает на контрастах: античность и суфийская культура, горные подъёмы и термальные отели, музеи и природные парки. Если заранее прикинуть темп и не пытаться успеть всё за пару дней, поездка получается насыщенной, но без ощущения гонки.