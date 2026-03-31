Запечённая баранья ножка в пряных травах
Запечённая баранья ножка в пряных травах
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 4:38

Огонь внутри разгорается после обеда: привычные продукты заставляют желудок работать на износ

Изжога представляет собой распространенный симптом, возникающий при попадании желудочного содержимого обратно в пищевод из-за нарушения работы мышечного сфинктера. Включение в рацион определенных категорий продуктов способно значительно повысить риск возникновения неприятных ощущений и дискомфорта. Специалисты призывают обращать внимание на реакцию организма, так как чрезмерное увлечение жирной, острой и газированной пищей способствует растяжению стенок желудка. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Важно помнить, что некоторые продукты требуют продолжительного расщепления, что стимулирует избыточную секрецию пищеварительных кислот. Диетолог Юлия Дробышева подчеркнула значимость индивидуального подхода к выбору рациона при склонности к желудочно-пищеводным рефлюксам.

"В первую очередь это жирное жареное мясо, особенно баранина, свинина, фастфуд, потому что жир требует много времени на переваривание и провоцирует выброс кислоты. К раздражителям относятся такие специи, как чеснок, перец чили, хрен, карри, кислые фрукты, особенно цитрусовые, клюква, кофеин и шоколад. Также свежая выпечка и газировка, потому что они также растягивают стенки желудка и создают избыточное давление", — рассказала диетолог Юлия Дробышева.

Согласно заявлению эксперта, изжога считается физиологической нормой лишь при редких проявлениях, не требующих медикаментозного вмешательства. Если же дискомфорт проявляется регулярно, возникает в ночное время или при физических наклонах, пренебрегать визитом к врачу опасно. Как отметила нутрициолог, систематический заброс кислоты чреват не только воспалительными процессами, но и серьезными патологическими изменениями слизистой оболочки пищевода в перспективе.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

