Огонь внутри разгорается после обеда: привычные продукты заставляют желудок работать на износ

Изжога представляет собой распространенный симптом, возникающий при попадании желудочного содержимого обратно в пищевод из-за нарушения работы мышечного сфинктера. Включение в рацион определенных категорий продуктов способно значительно повысить риск возникновения неприятных ощущений и дискомфорта. Специалисты призывают обращать внимание на реакцию организма, так как чрезмерное увлечение жирной, острой и газированной пищей способствует растяжению стенок желудка.

Важно помнить, что некоторые продукты требуют продолжительного расщепления, что стимулирует избыточную секрецию пищеварительных кислот. Диетолог Юлия Дробышева подчеркнула значимость индивидуального подхода к выбору рациона при склонности к желудочно-пищеводным рефлюксам.

"В первую очередь это жирное жареное мясо, особенно баранина, свинина, фастфуд, потому что жир требует много времени на переваривание и провоцирует выброс кислоты. К раздражителям относятся такие специи, как чеснок, перец чили, хрен, карри, кислые фрукты, особенно цитрусовые, клюква, кофеин и шоколад. Также свежая выпечка и газировка, потому что они также растягивают стенки желудка и создают избыточное давление", — рассказала диетолог Юлия Дробышева.

Согласно заявлению эксперта, изжога считается физиологической нормой лишь при редких проявлениях, не требующих медикаментозного вмешательства. Если же дискомфорт проявляется регулярно, возникает в ночное время или при физических наклонах, пренебрегать визитом к врачу опасно. Как отметила нутрициолог, систематический заброс кислоты чреват не только воспалительными процессами, но и серьезными патологическими изменениями слизистой оболочки пищевода в перспективе.