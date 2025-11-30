Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Исин, провинция Уси, провинция Цзянсу, Китай
Исин, провинция Уси, провинция Цзянсу, Китай
© web.archive.org by helkonig is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 2:52

Поехала смотреть музей в Исине — а главное открытие ждало за соседним поворотом

Путешественница оценила в Исине ремесленную улицу Шушань

Иногда случайная остановка в незнакомом городе становится началом истории, которую невозможно предугадать заранее. Так произошло с Марией Кнутовой, путешествовавшей по Китаю в одиночку и планировавшей провести в Исине всего одну ночь. Однако простой визит в музей неожиданно превратился для неё в четырёхдневное погружение в культурное наследие региона.

Первые ожидания и реальность поездки

Мария отправилась в Исин из-за желания увидеть UCCA Clay Museum — новую площадку художественного института Китая, спроектированную известным архитектором Кэнго Кумой. Здание выглядело впечатляюще на фотографиях, поэтому Исин стал частью более длинного маршрута, включавшего Пекин, Цзиндэчжэнь, Исин, Нанкин и снова Пекин. Первоначальный план был прост: приехать, посетить музей, переночевать и продолжить путь.

Прибыв в город, она остановилась в Qingmu Hotel — подходящем по цене и расположении. На карте отель казался близким к культурному центру, но на деле дорога вела через безлюдные улицы, где почти нет магазинов или кафе. Пешком путь занимал около двадцати минут, а на такси — всего несколько минут за небольшую сумму. Мария ожидала более оживлённый район, но столкнулась с тишиной и провинциальностью, которая поначалу казалась непривычной.

Как она добралась до музея

От железнодорожной станции Yixing можно быстро доехать до музея на такси. Поездка занимает около тридцати минут, что удобно для путешественников с багажом. Культурные площадки и ремесленные улицы находятся рядом друг с другом, что позволяет легко перемещаться между ними в течение одного дня.

Первое знакомство с архитектурой

Издалека UCCA Clay Museum производит сильное впечатление. Архитектура выглядит масштабной, динамичной, со множеством природных материалов и характерными решениями, свойственными работам Кэнго Кумы. Однако по мере приближения Мария заметила, что детали исполнения выглядят менее аккуратными. Отдельные участки черепицы были повреждены, элементы конструкции казались грубыми, а отделка — недоработанной. Такое ощущение нередко возникает, когда объект вводится в эксплуатацию спешно и без полноценной доводки.

Внутренние залы музейного комплекса только усиливали это впечатление. Пространства казались пустоватыми, а экспозиция — гораздо более скромной, чем можно было ожидать от крупного институционального проекта. На фоне активных музейных площадок Пекина или Цзиндэчжэня UCCA Clay Museum выглядел менее насыщенным.

Настоящее открытие — ремесленная улица

Однако именно ограниченность музейной экспозиции привела путешественницу туда, ради чего, как оказалось, стоило приехать в Исин. Стоило ей свернуть на соседнюю улицу, как перед ней открылась Shushan Ancient South Street — историческая ремесленная улица, ставшая настоящим сердцем местной культуры. Здесь располагаются десятки гончарных мастерских, в которых мастера создают знаменитые исинские чайники из особой глины.

На этой улице Мария провела почти всё своё время. Она заходила в мастерские одну за другой, рассматривая формы, изучая различия между сортами глины и наблюдая за мастерством художников. Здесь работают с тремя классическими видами глины: Цзы Ша (фиолетово-пурпурная), Хун Ша/Чжу Ни (красная) и Дуань Ни (бежево-жёлтая или зеленоватая). Каждый тип материала влияет на вкус чая и особенности заваривания. Это целая наука, основанная на многовековой традиции.

Как выбирают чайник

Мария убедилась, что выбор такого изделия — дело ответственное. Форма, объём, структура глины, предназначение — всё это определяет, насколько гармонично будет раскрываться аромат чая. Важно учитывать, какой сорт предпочитаешь, для скольких людей будешь заваривать напиток и как часто планируешь пользоваться чайником. На дне каждого изделия есть особый штамп, подтверждающий мастерскую и подлинность предмета. Чем старше мастерская и выше её статус, тем дороже изделие.

Именно процесс выбора стал одним из самых запоминающихся моментов её поездки. В каждой мастерской ей предлагали попробовать чай, и один из вечеров завершился импровизированным чаепитием с местными жителями. Позже Мария познакомилась с художником, который держит небольшое кафе. Он рассказал ей о своей работе, угостил местными блюдами и подарил кружку из исинской глины.

История, быт и атмосфера Исина

Несмотря на то что район выглядит провинциальным, у него есть своя особенная атмосфера. Весной близлежащий эко-парк украшается цветами, а питомники растений демонстрируют коллекции редких орхидей. Мария встретила там женщину, которая с вдохновением рассказывала о разновидностях растений. Даже не понимая языка, путешественница почувствовала её искренний интерес.

Отдельным впечатлением стало наблюдение за укладом деревенской жизни — редкостью для современного Китая. Здесь можно увидеть людей, которые не стремятся уезжать в мегаполисы и продолжают сохранять ремесло, передаваемое столетиями.

Где поесть

Несмотря на скромные размеры города, кафе и рестораны встречаются довольно часто. Основная кухня — китайская, с традиционными блюдами региона. Мария нашла несколько уютных кофеен, а особенное впечатление на неё произвело блюдо с дурианом в кафе художника, с которым она познакомилась на ремесленной улице.

Чем ценна эта поездка

Четыре дня в Исине показали Марии, что музей — это не самоцель, а скорее точка входа в мир, спрятанный за его стенами. Настоящее богатство города — ремесленные мастерские, живые традиции и мастера, продолжающие своё дело. Керамическое искусство здесь существует не как музейный экспонат, а как часть повседневной жизни, созданная трудом и вниманием к деталям.

Сравнение: музей и ремесленная улица

Обе локации формируют культурный облик Исина, но дают совершенно разный опыт.

  1. Музей впечатляет архитектурой, а ремесленная улица — аутентичностью.
  2. Экспозиция музея компактна, а выбор изделий на улице почти безграничен.
  3. В музее основной акцент делается на визуальную концепцию, на мастерских — на сам процесс создания.
  4. Ремесленная улица оставляет более глубокие и эмоциональные впечатления.

Плюсы и минусы поездки в Исин

Перед путешествием полезно оценить особенности этого места.

Плюсы:

  • возможность увидеть подлинные мастерские;
  • богатая керамическая традиция;
  • доступные цены;
  • размеренный ритм провинциальной жизни.

Минусы:

  • скромная туристическая инфраструктура;
  • удалённость достопримечательностей друг от друга;
  • минимум развлечений вне ремесленного квартала.

Советы путешественникам

  1. Заложите бюджет на керамику — удержаться от покупок сложно.
  2. Оставьте свободное место в чемодане для чайников и кружек.
  3. Пользуйтесь такси, чтобы экономить время и силы.
  4. Посетите как можно больше мастерских — у каждой свой стиль.
  5. Не торопитесь с покупкой: сравнивайте глину, форму и ощущения от изделия.

Популярные вопросы о поездке в Исин

  1. Сколько стоит поездка?
    Примерно 1500 CNY на человека без учёта покупки керамики.
  2. Стоит ли ехать ради музея?
    Музей интересен как архитектурный объект, но главная ценность Исина — ремесленные улицы.
  3. Как выбрать правильный чайник?
    Важно учитывать тип глины, форму, объём и сорт чая, который путешественник предпочитает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александрос Василикос отметил значение бутик-отелей для устойчивого туризма вчера в 10:30
Новый тренд в туризме, который разрушит привычные гостиницы — Греция уже впереди

Бутик-отели становятся ключевым элементом современного туризма. Программа Греческой палаты показывает, как малые гостиницы могут выйти на мировой уровень.

Читать полностью » Лето приносит фестивали и тёплый океан на побережье Марокко вчера в 8:27
Когда ехать в Марокко, чтобы не пожалеть: один сезон раскрывает страну особенно ярко

Откройте для себя, когда лучше всего отправиться в Марокко: весной, летом или зимой! Узнайте секреты сезонных особенностей и чем уникален каждый период.

Читать полностью » В 2026 году в ОАЭ откроют три новых музея: Natural History, Zayed National и Dubai Museum of Art — соцсети вчера в 6:40
В ОАЭ откроются музеи, от которых захватывает дух — вы не поверите, что там внутри

В 2026 году в ОАЭ появляются новые музейные пространства — от научных экспозиций Абу-Даби до современных арт-объектов Дубая. Мы разобрали, что стоит посетить.

Читать полностью » Блогер указал рост цен в Японии в конце декабря из-за праздничного спроса вчера в 4:20
Планировала поездку на март — случайно узнала про сверхраннюю сакуру в январе и теперь всем советую только этот период

Тревел-блогер объяснил, почему январь и март подходят для выгодного путешествия в Японию, и рассказал, как сезонность влияет на цены и возможности туристов.

Читать полностью » Парк Тубкаль предлагает маршруты к вершинам Высокого Атласа в Марокко вчера в 2:22
Марокко открылось по-новому: этот национальный парк поразил меня видами, от которых перехватывает дыхание

Исследуйте шесть удивительных национальных парков Марокко: от горных вершин до морских лагун, которые ждут вас с уникальной природой и приключениями.

Читать полностью » Национальный парк вчера в 0:58
Намибия удивляет даже бывалых: пустыня, океан и города-призраки в одном маршруте

Намибия сочетает древние пустыни, живописные побережья и уникальные национальные парки. Эта страна удивляет контрастами и оставляет яркие впечатления.

Читать полностью » Амстердам ограничил рост туризма введением запрета на новые отели 29.11.2025 в 22:19
Столица вечеринок становится столицей правил: как Амстердам переписывает собственную историю

Амстердам ужесточает правила и пытается избавиться от репутации города ночных развлечений. Какие ограничения ввели власти и что теперь ждёт туристов в историческом центре?

Читать полностью » Путешественники пропускают рейсы из-за шуток на контроле 29.11.2025 в 20:53
Расслабилась перед вылетом — и судьба рейса оказалась под угрозой из-за одной шутки

Автор "Тревел Тема" рассказал, какая мелочь на паспортном контроле может обернуться пропуском рейса, и почему шутки на границе заканчиваются неприятностями.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Глютен нарушает пищеварение и усвоение питательных веществ у собак — Patas da Casa
Наука
В детских игрушках нашли свинец и барий — Университет Сан-Паулу
Спорт и фитнес
Подтягивания укрепляют мышцы спины и улучшили осанку — Fitseven
Дом
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру для обновления шкафов на кухне
Красота и здоровье
Белковый завтрак снижает висцеральный жир после 40 — диетологи
Еда
Кулинары показали способ жарить блины без комков — Ristorante News
Авто и мото
Суд уточнил, что видео с телефона не считается автоматической фиксацией — юристы
Питомцы
Усы кошки помогают оценивать ширину проходов — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet