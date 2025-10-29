Меч из склепа университета: под ржавчиной скрывался шедевр Клемеса Стама

Иногда самые захватывающие открытия лежат не в земле, а скрыты внутри, под многовековыми наслоениями ржавчины и времени. Именно это и произошло с мечом XVI века, найденным в Йене, когда учёные решили заглянуть внутрь артефакта, не прикасаясь к нему. Современные технологии позволили прочитать имя мастера, которое несколько столетий было скрыто от глаз, открыв новую страницу в истории европейского оружейного дела.

Этот деген, или меч, был обнаружен среди руин Коллегиума Йененсе — исторического ядра Йенского университета. Это место служило не только образовательным, но и духовным центром, а с 1594 по 1814 год в его церкви хоронили профессоров, студентов и членов их семей. В склепах нашли четыре меча, которые, вероятно, были частью погребальных даров, символизирующих статус усопших. Один из них, особенно сильно пострадавший от коррозии, привлёк особое внимание.

Как нашли скрытую надпись

Инициатором исследования стала реставратор Ивонна Прземус, которая предположила, что под толстым слоем ржавчины может скрываться что-то важное. Обычная механическая чистка была бы слишком рискованной — она могла безвозвратно повредить хрупкий металл и любые следы гравировки. Поэтому команда из Йенского университета имени Фридриха Шиллера и технологического центра INNOVENT eV выбрали неразрушающий метод — компьютерную томографию (КТ).

Для сканирования использовали мощный рентгеновский микро- и нано-томограф EasyTom 150-160. Этот аппарат, обычно применяемый в материаловедении и промышленности, позволил создать полную 3D-модель меча с высочайшим разрешением. Артефакт поместили в камеру, и сканер шаг за шагом прочитал его внутреннюю структуру, не причинив никакого вреда.

Когда данные обработали с помощью специальных алгоритмов, на экране проступили чёткие контуры букв. Это была подпись оружейника: "Клемес Стам". Так спустя четыре столетия мир снова узнал имя мастера, чья мастерская работала в Золингене — знаменитом центре производства клинков в Германии.

"КТ не просто фиксирует поверхностные детали; она раскрывает внутреннюю историю предмета", — поясняет археолог проекта Энрико Пауст.

Что рассказал меч о своём владельце

Обнаружение имени Клемеса Стама стало ключом к датировке и атрибуции артефакта. Мастерская Стама была активна в конце XVI века, а аналогичные мечи, хранящиеся сейчас в Немецком музее клинков в Золингене, относятся к периоду около 1580-1620 годов. Высокое качество работы, инкрустация и сам факт погребения с таким оружием указывают на то, что его владельцем мог быть человек высокого статуса — возможно, ректор университета, профессор или студент из знатной семьи.

КТ-анализ также раскрыл технологические секреты изготовления клинка. Сканирование показало, что клинок был сделан методом кузнечной сварки из нескольких сортов стали — характерная техника для золингенских мастеров, славившихся своим умением создавать прочное и острое оружие. На цифровой модели даже были видны мелкие деформации, возможно, следы использования меча в бою или на церемониях.

А что если…

Если бы исследователи пошли традиционным путём и начали механически очищать меч, результат мог бы быть плачевным. Агрессивная чистка абразивами или химическими реактивами могла бы стереть хрупкую гравировку вместе со слоями коррозии. Безвозвратно исчезла бы не только подпись мастера, но и тонкие детали структуры металла, рассказывающие о технологии ковки. Именно неразрушающий метод спас эти бесценные данные.

Три факта о золингенских клинках

Золинген с Средних веков был центром оружейного производства в Германии, а его мастера поставляли клинки для знати по всей Европе, включая испанский королевский двор. Техника кузнечной сварки, которую использовал Клемес Стам, позволяла комбинировать разные сорта стали, создавая клинок, одновременно гибкий и сохраняющий остроту. Клеймо или подпись мастера на клинке было не просто маркой, а знаком качества, гарантией того, что оружие выдержит испытание в бою.

Исторический контекст

Открытие в Йене — это не просто история одного артефакта. Это окно в эпоху, когда университетская жизнь была тесно переплетена с социальным статусом, а личное оружие было его неотъемлемым атрибутом. Конец XVI века — время, когда Йенский университет, основанный в 1558 году, уже стал одним из интеллектуальных центров региона. Меч Клемеса Стама символизирует связь между академической элитой и высшими слоями общества, для которых качественное клинковое оружие из Золингена было предметом престижа. Это напоминание о том, что история часто записывается не только в книгах, но и в металле, и современные технологии дают нам ключ к её прочтению.