Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бронзовый меч
бронзовый меч
© https://commons.wikimedia.org by Gary Todd is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:57

Меч из склепа университета: под ржавчиной скрывался шедевр Клемеса Стама

Прземус: в Йене обнаружили скрытую надпись "Клемес Стам" на корродированном мече XVI века

Иногда самые захватывающие открытия лежат не в земле, а скрыты внутри, под многовековыми наслоениями ржавчины и времени. Именно это и произошло с мечом XVI века, найденным в Йене, когда учёные решили заглянуть внутрь артефакта, не прикасаясь к нему. Современные технологии позволили прочитать имя мастера, которое несколько столетий было скрыто от глаз, открыв новую страницу в истории европейского оружейного дела.

Этот деген, или меч, был обнаружен среди руин Коллегиума Йененсе — исторического ядра Йенского университета. Это место служило не только образовательным, но и духовным центром, а с 1594 по 1814 год в его церкви хоронили профессоров, студентов и членов их семей. В склепах нашли четыре меча, которые, вероятно, были частью погребальных даров, символизирующих статус усопших. Один из них, особенно сильно пострадавший от коррозии, привлёк особое внимание.

Как нашли скрытую надпись

Инициатором исследования стала реставратор Ивонна Прземус, которая предположила, что под толстым слоем ржавчины может скрываться что-то важное. Обычная механическая чистка была бы слишком рискованной — она могла безвозвратно повредить хрупкий металл и любые следы гравировки. Поэтому команда из Йенского университета имени Фридриха Шиллера и технологического центра INNOVENT eV выбрали неразрушающий метод — компьютерную томографию (КТ).

Для сканирования использовали мощный рентгеновский микро- и нано-томограф EasyTom 150-160. Этот аппарат, обычно применяемый в материаловедении и промышленности, позволил создать полную 3D-модель меча с высочайшим разрешением. Артефакт поместили в камеру, и сканер шаг за шагом прочитал его внутреннюю структуру, не причинив никакого вреда.

Когда данные обработали с помощью специальных алгоритмов, на экране проступили чёткие контуры букв. Это была подпись оружейника: "Клемес Стам". Так спустя четыре столетия мир снова узнал имя мастера, чья мастерская работала в Золингене — знаменитом центре производства клинков в Германии.

"КТ не просто фиксирует поверхностные детали; она раскрывает внутреннюю историю предмета", — поясняет археолог проекта Энрико Пауст.

Что рассказал меч о своём владельце

Обнаружение имени Клемеса Стама стало ключом к датировке и атрибуции артефакта. Мастерская Стама была активна в конце XVI века, а аналогичные мечи, хранящиеся сейчас в Немецком музее клинков в Золингене, относятся к периоду около 1580-1620 годов. Высокое качество работы, инкрустация и сам факт погребения с таким оружием указывают на то, что его владельцем мог быть человек высокого статуса — возможно, ректор университета, профессор или студент из знатной семьи.

КТ-анализ также раскрыл технологические секреты изготовления клинка. Сканирование показало, что клинок был сделан методом кузнечной сварки из нескольких сортов стали — характерная техника для золингенских мастеров, славившихся своим умением создавать прочное и острое оружие. На цифровой модели даже были видны мелкие деформации, возможно, следы использования меча в бою или на церемониях.

А что если…

Если бы исследователи пошли традиционным путём и начали механически очищать меч, результат мог бы быть плачевным. Агрессивная чистка абразивами или химическими реактивами могла бы стереть хрупкую гравировку вместе со слоями коррозии. Безвозвратно исчезла бы не только подпись мастера, но и тонкие детали структуры металла, рассказывающие о технологии ковки. Именно неразрушающий метод спас эти бесценные данные.

Три факта о золингенских клинках

  1. Золинген с Средних веков был центром оружейного производства в Германии, а его мастера поставляли клинки для знати по всей Европе, включая испанский королевский двор.

  2. Техника кузнечной сварки, которую использовал Клемес Стам, позволяла комбинировать разные сорта стали, создавая клинок, одновременно гибкий и сохраняющий остроту.

  3. Клеймо или подпись мастера на клинке было не просто маркой, а знаком качества, гарантией того, что оружие выдержит испытание в бою.

Исторический контекст

Открытие в Йене — это не просто история одного артефакта. Это окно в эпоху, когда университетская жизнь была тесно переплетена с социальным статусом, а личное оружие было его неотъемлемым атрибутом. Конец XVI века — время, когда Йенский университет, основанный в 1558 году, уже стал одним из интеллектуальных центров региона. Меч Клемеса Стама символизирует связь между академической элитой и высшими слоями общества, для которых качественное клинковое оружие из Золингена было предметом престижа. Это напоминание о том, что история часто записывается не только в книгах, но и в металле, и современные технологии дают нам ключ к её прочтению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

PNAS: на стоянке Староселье в Крыму обнаружены кости лошадей и других животных сегодня в 21:54
Доказательства миграции: ДНК из Крыма связывает неандертальцев с Алтаем и меняет взгляд на их мир

Учёные нашли в Крыму ДНК-доказательство, которое связывает местных неандертальцев с популяциями из Сибири. Что это говорит об их миграциях?

Читать полностью » Амарал: в Мьянме обнаружена древняя личинка комара в янтаре мелового периода сегодня в 21:51
Личинка комара из прошлого: янтарь раскрыл, почему насекомые так похожи на себя из мелового периода

Учёные обнаружили уникальную окаменелость в бирманском янтаре. Что древняя личинка комара может рассказать об эволюции этих насекомых за 99 миллионов лет?

Читать полностью » Алкан: в Турции обнаружены наскальные рисунки возрастом 12 000 лет под плотиной Ататюрка сегодня в 20:47
Засуха раскрыла секрет: наскальные рисунки 12000-летней давности, которые затопила плотина

Под водами турецкой плотины обнаружены древние наскальные рисунки. Что могут рассказать изображения возрастом 12 000 лет о жизни доисторических общин?

Читать полностью » Сумина: разработаны экологичные катализаторы для переработки фурфурола из отходов деревообработки сегодня в 20:43
Фурфурол из мусора: как новые катализаторы без токсичных металлов взорвут рынок импортозамещения

Российские учёные разработали innovative катализаторы для химической промышленности. Как отходы деревообработки могут стать источником ценных химических продуктов?

Читать полностью » В Университете Хиросимы объединили симметрии BL и PQ для моделирования доминирования узлов во Вселенной сегодня в 19:21
Узлы в ткани космоса: как они перевернули баланс и подарили нам звёзды вместо пустоты

Учёные предложили новое объяснение существованию Вселенной. Как стабильные узлы в ткани пространства-времени могли повлиять на баланс материи и антиматерии?

Читать полностью » Изменения в земной коре вызывают аномалии в атмосфере за дни до сильных землетрясений сегодня в 19:17
Тайна ионосферы раскрыта на Камчатке: изменения в породах предвещают толчки, спасая жизни

Учёные обнаружили связь между изменениями в земной коре и аномалиями в атмосфере. Как это открытие может помочь в прогнозировании землетрясений?

Читать полностью » Серено: в Вайоминге найдены окаменелости эдмонтозавра с деталями кожи и копыт сегодня в 18:56
Эдмонтозавр — первый позвоночный с копытами: глиняная плёнка сохранила доказательства на 66 млн лет

Уникальная находка в Вайоминге раскрывает истинный облик динозавров. Как тончайшая глиняная плёнка сохранила детали кожи древнего ящера?

Читать полностью » Бруинс: дата извержения вулкана Санторини произошла на 50-100 лет раньше сегодня в 18:10
Фараон Яхмос I не виноват в катастрофе: радиоуглеродный анализ разорвал связь с вулканом Санторини

Новое исследование переписывает историю древней катастрофы. Когда на самом деле произошло легендарное извержение вулкана Санторини?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дерматологи: доказательств эффективности розмаринового масла для роста волос недостаточно
Дом
Альтернативные места для корзины с грязным бельем при маленькой ванной
Авто и мото
Чистый и ухоженный автомобиль подсознательно вызывает большее доверие у инспектора ГИБДД
Красота и здоровье
Исследователи: тестостерон не повышает энергию и настроение у женщин — эффект сопоставим с плацебо
Авто и мото
Родной ремень ГРМ при бережной эксплуатации может пройти до 200 тысяч километров
Садоводство
Как сохранить урожай под снегом: растения, которые переживут зиму в открытом грунте
Наука
В Турции в стенах дома в деревне Ярышлы обнаружили камни с латинскими надписями Каракаллы
Еда
Врач-диетолог напомнила, что сало содержит витамин D и полезные жирные кислоты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet