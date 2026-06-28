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Артём Кожин Опубликована сегодня в 18:23

Лазерный уровень против "косметики": как экспертная проверка защитит вас от покупки некачественной недвижимости

Покупка квартиры редко проходит совсем гладко. Вчера в объявлении — свежий ремонт и ровные стены, а через пару недель после заселения уже лезут трещины, тянет из швов и барахлит проводка. Часть таких проблем видно сразу, но самые неприятные обычно прячут до последнего. И вот тут покупатель остаётся один на один с квартирой, в которой жить уже можно, а разбираться с сюрпризами — тоже можно, но за свой счёт.

"Скрытый дефект — это не та мелочь, которую можно заметить по свежим обоям или блестящей плитке. Речь идёт о проблемах, которые проявляются позже: в швах, проводке, отоплении, перекрытиях. Перед покупкой полезно смотреть не только на косметику, но и на следы ремонта, запах сырости и состояние инженерных узлов. Если есть сомнения, лучше подключать специалиста до подписания бумаг, а не после переезда".

строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что считается скрытым дефектом

Под скрытыми недостатками понимают такие поломки и изъяны, которые не видно при обычном осмотре квартиры. Они всплывают уже после заселения, когда жильцы начинают жить в обычном режиме: включают отопление, открывают окна, нагружают электрику. Чаще всего речь идёт о конструктивных проблемах и сбоях в коммуникациях.

Проблема может сидеть не только в самой квартире, но и в доме целиком. Щели в межпанельных швах, к примеру, пропускают холодный воздух и влагу, а дальше уже появляется плесень. Косметический ремонт тоже умеет прятать неприятности: гипсокартон, натяжной потолок и свежая отделка легко отвлекают взгляд.

Такие дефекты встречаются и в новостройках, и на вторичном рынке. Без профессиональной проверки их часто не заметить. Скрытые траты при покупке жилья нередко начинаются как раз с этого: с ремонта, который не был заложен в расчёт.

На что смотреть перед покупкой

В законе нет полного списка скрытых недостатков, но практика уже давно всё расставила по местам. Скрытым считают то, что невозможно выявить без специальных проверок. Поэтому перед покупкой важно не только пройтись по комнатам, но и присмотреться к деталям, которые обычно не бросаются в глаза.

Трещины на стенах часто прячут за новыми обоями, коврами, картинами или встроенной мебелью. Старые коммуникации тоже любят маскировку: трубы закрывают панелями, и оценить их состояние на глаз почти невозможно. Отдельная история — проводка, где проблемы могут быть от неработающих розеток до изношенных линий по всей квартире.

Ещё один тревожный сигнал — перепады по стенам, полу и потолку. Это касается и вторички, и новостроек. Без лазерного уровня и нормального осмотра такие перекосы легко пропустить, а потом уже поздно удивляться, почему шкаф стоит криво и дверь цепляет коробку. Ровная геометрия помещений нужна не только для красоты, но и для нормальной жизни.

Что делать после сделки

Если квартира куплена на вторичном рынке, а договор и акт приёма-передачи уже подписаны, оспорить сделку почти нереально. Акт показывает, что покупатель принял объект в том виде, в котором его передали. Даже если позже всплывёт серьёзная проблема, суд обычно встаёт на сторону продавца.

Часть вопросов можно перекинуть на управляющую компанию. Это касается общего имущества дома: протекающего потолка, щелей в межпанельных швах, неработающего полотенцесушителя и других проблем, которые относятся не к самой квартире, а к МКД. Для этого подают заявку в УК и подробно описывают дефект.

Если проблема сидит внутри квартиры, устранять её придётся своими силами. Поэтому перед покупкой многие вызывают специалиста на осмотр и проверку. Такая проверка не гарантирует отсутствие сюрпризов, но снижает шанс купить жильё, в которое потом придётся вкладываться сразу после переезда.

Если квартира в новостройке

На жилые дома действует гарантия в пять лет. В этот срок застройщик обязан устранять дефекты, если они появились по его вине. Речь идёт как о трещинах, грибке и щелях, так и об инженерных проблемах вроде неисправного водопровода, вентиляции или электрики.

В договоре может быть прописана и расширенная гарантия. Она иногда касается отделки или повышенного содержания опасных веществ в воздухе помещений. Гарантия начинает идти с даты, когда подписан акт приёма-передачи первой квартиры после ввода дома в эксплуатацию.

Здесь у покупателя больше рычагов, чем на вторичке. Если дефект связан с работой застройщика, вопрос можно ставить уже к нему. В новостройках и на приёмке это особенно заметно: чем внимательнее осмотр, тем меньше шансов потом спорить о том, кто и что должен исправлять.

"На вторичном рынке покупатель чаще всего остаётся с тем, что подписал. Если есть акт приёма-передачи, доказать обратное сложно. Поэтому перед сделкой нужно проверять не только отделку, но и коммуникации, следы влаги, трещины и перепады по геометрии. В новостройке ситуация лучше: там можно предъявлять претензии по гарантии, если дефект связан со строительством".

строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

FAQ

Можно ли вернуть квартиру из-за скрытого дефекта?
На вторичном рынке после подписания договора и акта это почти не работает. В новостройке шансов больше, если дефект подпадает под гарантию застройщика.

Кто должен чинить общие проблемы дома?
Если речь о швах, потолке общего пользования или другом общем имуществе, вопрос обычно решает управляющая компания. Квартира внутри — уже забота владельца.

Нужна ли экспертиза перед покупкой?
Она не обязательна, но помогает увидеть то, что обычный осмотр пропускает. Особенно это полезно, если продавец очень торопит со сделкой.

С какого момента действует гарантия в новостройке?
С даты подписания акта приёма-передачи первой квартиры после ввода дома в эксплуатацию. С этого момента и считают пятилетний срок.

Проверено экспертом: строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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