Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут

Российским автомобилистам вновь напомнили об ответственности за умышленное сокрытие государственных номеров. Как заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, подобные действия квалифицируются как нарушение части 2 статьи 12.2 КоАП РФ и могут обернуться суровым наказанием.

"За умышленно скрытый номер грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок до трёх месяцев или штраф в размере 5 тыс. рублей, часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ", — сказал Машаров.

Подчеркнём: речь идёт именно об умышленном сокрытии. Если водитель сознательно закрыл номер плёнкой, шторкой или другим способом, избежать ответственности не удастся.

Что считается скрытым номером

Согласно действующему законодательству, к нечитаемым или скрытым номерам относятся следующие случаи:

Использование плёнок и шторок. Популярные среди нарушителей устройства, которые механически или электронно закрывают номер. Умышленное загрязнение. Когда номер специально покрывают грязью, снегом или другими материалами. Залепленные декоративными элементами номера. Сюда относятся любые предметы, частично закрывающие цифры и буквы. Искажение изображения. Применение отражающих плёнок, способных "ослепить" камеры.

Любой из этих способов — прямое нарушение правил. Даже если водитель утверждает, что номер "случайно" оказался нечитаемым, инспектор вправе составить протокол, если видит признаки умысла.

Наказание: штраф или лишение прав

Вид нарушения Наказание по КоАП РФ Умышленное сокрытие номера (плёнка, шторка, грязь) Штраф 5 000 ₽ или лишение прав до 3 месяцев Нечитаемый номер (естественное загрязнение) Штраф 500 ₽ Поддельные номера Лишение прав на срок до 1 года

Юристы напоминают, что инспекторы обязаны зафиксировать факт умышленного сокрытия — например, при помощи фото или видео.

Почему водители идут на нарушение

Некоторые автовладельцы используют скрытие номеров, чтобы избежать фиксации камер видеонаблюдения. Особенно это распространено среди тех, кто превышает скорость или ездит по платным дорогам без оплаты.

Однако, как отмечают юристы, современные камеры способны определять такие попытки. Системы автоматической фиксации часто распознают искажения, после чего материалы передаются в ГИБДД.

Советы юриста

Эксперты рекомендуют автомобилистам не рисковать и соблюдать простые правила:

Регулярно очищать номера от снега и грязи.

Не использовать никаких приспособлений для их маскировки.

Проверять видимость номеров перед выездом.

Избегать покупок "антирадовских" аксессуаров и шторок в интернете.

Нарушения всё чаще фиксируются автоматически, поэтому "схитрить" становится всё сложнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Заклеить номер грязью или защитной плёнкой.

Последствие: Штраф 5 000 ₽ или лишение прав до 3 месяцев.

Альтернатива: Установить нормальную брызговую защиту и следить за чистотой кузова.

Ошибка: Использовать механическую шторку на кнопке.

Последствие: Конфискация устройства и административное наказание.

Альтернатива: Убрать любые нелегальные модификации.

Ошибка: Игнорировать предупреждения о загрязнённом номере.

Последствие: Повторный штраф при следующей проверке.

Альтернатива: Протереть номер тряпкой или щёткой на АЗС.

А что если номер закрылся случайно?

Если номер стал нечитаемым по естественным причинам - из-за дождя, снега или грязи на дороге, — наказание будет мягче. В этом случае, согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, водитель получит штраф всего 500 рублей.

Главное — доказать отсутствие умысла. Например, при проверке можно указать, что загрязнение произошло в пути, и устранить его на месте.

Дополнительное напоминание: штраф за настройку навигатора

Ранее юрист Валентина Бачурина напомнила, что даже настройка навигатора во время движения может быть расценена как нарушение правил.

"За настройку навигатора во время движения автомобиля водителю грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей", — отметила она.

Такое действие приравнивается к использованию телефона за рулём, поскольку отвлекает внимание от дороги.

Плюсы и минусы ужесточения контроля

Плюсы Минусы Меньше нарушений и фиктивных номеров Риск ошибочной квалификации умысла Повышение безопасности и прозрачности Увеличение числа штрафов Улучшение работы камер фотовидеофиксации Возможные споры с инспекторами

FAQ

Можно ли использовать прозрачную защитную плёнку на номере?

Да, если она не искажает символы и не мешает распознаванию камер.

Что делать, если номер загрязнился на трассе?

Остановиться и очистить его при первой возможности.

Можно ли обжаловать штраф за скрытый номер?

Да, если удастся доказать отсутствие умысла и естественное происхождение загрязнения.

Мифы и правда

Миф: Если камера не распознала номер, штраф не придёт.

Правда: Системы фотовидеофиксации отслеживают подобные случаи и передают данные в ГИБДД.

Миф: За грязный номер лишают прав.

Правда: Только за умышленное сокрытие предусмотрено лишение, за естественное загрязнение — штраф 500 ₽.

Миф: Можно поставить "шторку" и снимать её по необходимости.

Правда: Сам факт установки устройства считается нарушением.

Исторический контекст

Проблема скрытых номеров обсуждается с 2010-х годов. За последние годы наказания ужесточались несколько раз, чтобы бороться с водителями, уклоняющимися от штрафов. Сегодня камеры фиксируют даже минимальные искажения.

Введение более строгих мер повысило собираемость штрафов и дисциплинированность участников дорожного движения, хотя споры о соразмерности наказания продолжаются.

Три интересных факта