© unsplash.com by NASA is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Опубликована сегодня в 6:36

Гигантские острова под землёй: открытия, которые меняют наше представление о структуре планеты

Представьте, что под вашими ногами, на глубине в две тысячи километров, раскинулись архипелаги, чьи пики в сто раз выше Эвереста. Это не сюжет Жюля Верна, а реальность, проступающая сквозь сейсмические данные последних лет. Когда планета содрогается от мощных толчков, она резонирует, подобно гигантскому хрустальному колоколу, позволяя ученым "услышать" контуры структур, которые дремали в недрах со времен архейского эона. Эти колоссальные образования, запертые в мантии, переворачивают наше представление о Земле как о динамичном, постоянно перемешивающемся "котелке" с магмой.

Исследование геофизиков из Утрехтского университета выявило, что под Африкой и Тихим океаном дрейфуют "острова" высотой до тысячи километров. В отличие от окружающей среды, они не просто горячее — они словно вырезаны из другого времени. Пока тектонические плиты скользят и плавятся, подминая под себя целые океанические бассейны, эти структуры сохраняют свою целостность сотни миллионов лет. Подобная стабильность указывает на то, что глубокая мантия Земли гораздо менее податлива, чем считалось ранее, и в ней существуют зоны, практически не затронутые глобальной конвекцией.

"Обнаруженные Крупные провинции с низкой сейсмической скоростью (LLSVP) — это своего рода первичные "капсулы времени". Мы привыкли думать, что недра планеты однородны из-за постоянного движения вещества, но данные о затухании сейсмических волн говорят об обратном. Эти структуры обладают аномально крупным размером минерального зерна, что делает их жесткими и устойчивыми к перемешиванию. По сути, мы нашли фундамент, который оставался стабильным, пока на поверхности формировались и распадались суперконтиненты".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Сейсмическое эхо: как услышать мантию

Для изучения объектов, расположенных столь глубоко, невозможно использовать бурение. Вместо этого ученые применяют метод, схожий с медицинской томографией, но в качестве источника излучения выступают землетрясения. Когда волна проходит сквозь планету, её скорость и амплитуда меняются в зависимости от плотности и температуры пород. В некоторых зонах, называемых LLSVP, сейсмические сигналы резко замедляются. Ранее это списывали исключительно на высокую температуру, однако новые данные о демпфировании (затухании) энергии заставили научное сообщество пересмотреть выводы.

Интересно, что в "кладбищах плит" — местах, где тектонические сегменты погружаются в мантию — волны гаснут очень быстро. Это происходит из-за мелкозернистой структуры рекристаллизованного вещества. В то же время внутри загадочных "островов" звук распространяется чисто и громко. Такая акустическая прозрачность возможна только в случае, если минералы там имеют гигантские размеры. Это открытие перекликается с тем, как формирование ядра Земли задало основные физические параметры для всех последующих геологических циклов.

"Разгадка долголетия этих "островов" кроется в их инертности. Поскольку зерна минералов там велики и растут крайне медленно, эти области не участвуют в общей "текучке" мантии. Они подобны массивным валунам в быстром ручье. Понимание их природы критически важно для прогнозирования глобальных рисков, так как именно на границах этих зон зарождаются мощные мантийные плюмы, способные вызывать катастрофический вулканизм и влиять на литосферные разломы".

эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Физика зерна и вечные структуры

Концепция мантии как "лавовой лампы" долгое время доминировала в академических кругах. Считалось, что всё вещество внутри планеты постепенно перемешивается, словно густой суп. Однако существование древних LLSVP доказывает наличие гетерогенности. Эти "подземные континенты" состоят из плотного, тяжелого материала, который сопротивляется конвекционным потокам. Исследования показывают, что их возраст может достигать миллиардов лет, что делает их свидетелями эпохи, когда сутки были короче, а Луна находилась гораздо ближе к поверхности.

Механика "затухания" волн в мантии открывает нам глаза на то, как энергия распределяется внутри планеты. Пока в лабораториях изучают левитирующие кристаллы и квантовые парадоксы, природа в своих недрах создала монументальные кристаллические решетки планетарного масштаба. Статичность этих зон — залог стабильности магнитного поля Земли и, как следствие, возможности существования биосферы.

Зачем нам знать о "подземных островах"?

Геодинамика — это не только фундаментальная наука, но и ключ к выживанию. Мантийные шлейфы, поднимающиеся от краев этих скрытых островов, становятся причиной активности в горячих точках, таких как Гавайи или Исландия. Кроме того, глубокие процессы напрямую связаны с тем, как накапливается напряжение в верхних слоях коры. Например, изучение этих связей помогает понять, почему Северо-Анатолийский разлом остается одной из самых опасных зон на карте мира.

В долгосрочной перспективе понимание внутреннего устройства планеты поможет нам оценить не только сейсмические риски, но и доступность ресурсов. Взаимосвязь глубоких слоев мантии с поверхностью определяет даже такие аспекты, как распределение воды в литосфере. В условиях, когда дефицит воды становится глобальным вызовом, знание о "круговороте всего в природе" приобретает практический смысл.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Могут ли эти острова "всплыть" на поверхность?
Нет, из-за огромной плотности и давления они навечно заперты в нижней мантии, хотя тепловые потоки от них достигают коры.

Влияют ли они на климат?
Косвенно — через вулканическую активность, которая выбрасывает в атмосферу парниковые газы в течение миллионов лет.

Откуда мы узнали об их возрасте?
Минералогический анализ и моделирование роста зерен под давлением показывают, что такие структуры не могли сформироваться быстро.

Проверено экспертами: научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов и аналитик научных трендов Ирина Соколова

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

