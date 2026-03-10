Режим экономии против стройности: организм тормозит метаболизм из-за скрытого голода клеток

Многие, стремясь к похудению, просто уменьшают порции, но вес упорно не уходит из-за несбалансированного рациона и дефицита ключевых питательных веществ. Организм, лишенный белков, витаминов, железа и аминокислот, сигнализирует скрытым голодом, маскируя его под обычное чувство сытости. Биохимические каскады запускают поиск калорийной пищи, а антропологические инстинкты выживания тормозят метаболизм. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист подчеркивает, что даже дробное питание 6-7 раз в день бесполезно без баланса белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. По словам Анны Белоусовой, дефицит провоцирует тягу к углеводам вроде хлеба и макарон для быстрого насыщения. Врач диетолог добавила, что в таких условиях физическая активность угасает из-за нехватки энергии.

"Если человек постоянно недоедает, организм через некоторое время снижает скорость обмена веществ. Ему нужны калории хотя бы для основного обмена — дыхания, работы сердца и внутренних органов. Когда калорий поступает слишком мало, организм переключается в режим экономии и начинает расходовать энергию максимально осторожно, стараясь сохранить запасы", — отметила Анна Белоусова.

Как заключила нутрициолог, рацион лучше корректировать с диетологом, возможно, с витаминно-минеральными комплексами. Сбалансированное питание для похудения учитывает не объем, а состав, предотвращая замедление обмена веществ. Такой подход, опираясь на физиологию, обеспечивает устойчивую потерю веса без стресса для организма.