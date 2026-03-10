Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держится за живот
Девушка держится за живот
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:21

Режим экономии против стройности: организм тормозит метаболизм из-за скрытого голода клеток

Многие, стремясь к похудению, просто уменьшают порции, но вес упорно не уходит из-за несбалансированного рациона и дефицита ключевых питательных веществ. Организм, лишенный белков, витаминов, железа и аминокислот, сигнализирует скрытым голодом, маскируя его под обычное чувство сытости. Биохимические каскады запускают поиск калорийной пищи, а антропологические инстинкты выживания тормозят метаболизм. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист подчеркивает, что даже дробное питание 6-7 раз в день бесполезно без баланса белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. По словам Анны Белоусовой, дефицит провоцирует тягу к углеводам вроде хлеба и макарон для быстрого насыщения. Врач диетолог добавила, что в таких условиях физическая активность угасает из-за нехватки энергии.

"Если человек постоянно недоедает, организм через некоторое время снижает скорость обмена веществ. Ему нужны калории хотя бы для основного обмена — дыхания, работы сердца и внутренних органов. Когда калорий поступает слишком мало, организм переключается в режим экономии и начинает расходовать энергию максимально осторожно, стараясь сохранить запасы", — отметила Анна Белоусова.

Как заключила нутрициолог, рацион лучше корректировать с диетологом, возможно, с витаминно-минеральными комплексами. Сбалансированное питание для похудения учитывает не объем, а состав, предотвращая замедление обмена веществ. Такой подход, опираясь на физиологию, обеспечивает устойчивую потерю веса без стресса для организма.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не раз в год, а каждый вечер: как переедание превращает красоту в тоску на клеточном уровне вчера в 20:09

Переедание может вызвать не только лишний вес, но и нехватку энергии и ухудшение состояния кожи. Узнайте, как помочь своему организму восстановиться.

Читать полностью » Кожа скажет спасибо за такой ужин: умные гарниры запускают режим тотального обновления клеток вчера в 20:06

Специальные овощные гарниры способны перезапустить биохимию организма и вернуть лицу свежесть, если заменить ими привычные добавки к основному рациону.

Читать полностью » Прыщи и усталость от недостатка: как клетчатка в рационе поддерживает здоровье кожи и пищеварение вчера в 20:04

С приближением весны стоит обратить внимание на здоровье кишечника. Клетчатка помогает не только пищеварению, но и сиянию кожи.

Читать полностью » Эликсир молодости в скорлупе: горсть привычных орехов заменяет дорогие инъекции красоты вчера в 19:54

Биохимические процессы в клетках меняются под влиянием привычного перекуса, если знать особый метод подготовки продуктов для активации синтеза коллагена.

Читать полностью » Зубы под защитой особого режима: индивидуальный тюбик заменяет дорогие визиты к стоматологу вчера в 19:08

Привычка пользоваться общим тюбиком гигиенического средства в семье может привести к неожиданным проблемам с эмалью и деснами из-за разницы в составах.

Читать полностью » Гладкость на грани обмана: щетка для тела обещает чудо, но забирает лишь мертвые клетки эпидермиса вчера в 14:27

Популярный ритуал из соцсетей обещает избавить от несовершенств за копейки, но при неправильном подходе может серьезно повредить естественный защитный слой кожи.

Читать полностью » Внутренний мотор требует перезагрузки: утренние привычки превращают серый цвет кожи в живое сияние вчера в 9:23

Утренняя бледность и тяжесть в теле не всегда связаны с возрастом. Узнайте, какие повседневные ритуалы помогают запустить внутренние процессы обновления организма.

Читать полностью » Молекулярный танец смерти: найдены невидимые пары, которые заставляют опухоль расти быстрее 08.03.2026 в 19:30

Ученые обнаружили, как знакомый рецептор биоритмов превращается в агрессивный фактор роста и нашли способ заблокировать этот опасный процесс на клеточном уровне.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Миллионы на колёсах: китайские внедорожники захватили премиальный рынок России без боя
Авто и мото
Пробег и риски на вторичке: что скрывает Geely Monjaro за заманчивой ценой 3,2 миллиона
Авто и мото
Шипы против луж — неравный бой: ранний визит в шиномонтаж может обернуться аварией на трассе
Общество
Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет
Авто и мото
Комфорт с двойным дном: популярная функция в иномарках может внезапно подставить на парковке
Недвижимость
Запах из кухни дошел до соседей: реально ли в таком случае получить штраф
Авто и мото
Бак тает на глазах: привычки за рулем незаметно крадут каждый пятый литр бензина
Авто и мото
Турбина съела конкурента на завтрак: бесплатная энергия выхлопа вытеснила прожорливые моторы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet