Фото гостиничного номера
Фото гостиничного номера
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:06

Номер отеля может закрыть чужие глаза: фонарик и смартфон помогут найти камеру за несколько минут

Отельный номер должен быть местом отдыха, а не поводом для тревоги. Однако эксперты напоминают: базовая проверка помещения способна избавить от неприятных сюрпризов. Несколько простых действий помогут туристам чувствовать себя увереннее во время поездки. Об этом сообщает "Тонкости" со ссылкой на беседу с "Москвой 24".

Проверка номера в темноте

Сразу после заселения специалисты советуют внимательно осмотреть комнату. Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рекомендует начать с простого шага: закрыть шторы и полностью выключить свет. В затемнённом помещении легче заметить отражающие поверхности и подозрительные блики.

Далее стоит включить фонарик на смартфоне и медленно просветить стены, потолок, предметы интерьера и бытовые устройства. Даже миниатюрные объективы способны выдавать себя характерной светящейся точкой. Такой способ не требует специальных знаний и занимает всего несколько минут, но может помочь обнаружить скрытые устройства.

"В темноте посмотрите через нее на предметы, которые вызывают подозрение. Инфракрасная подсветка камеры будет отображаться на экране смартфона как светящаяся точка", — объяснила руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Эксперт подчёркивает, что сенсор камеры телефона способен уловить инфракрасное излучение, которое не видно человеческому глазу. Именно поэтому проверка через экран смартфона считается одним из самых доступных способов дополнительного контроля.

Анализ Wi-Fi и внимание к деталям

Ещё один вариант — проверить список устройств, подключённых к гостиничной сети. Существуют приложения, позволяющие увидеть активные подключения. Если среди них появляются названия вроде Cam или Camera, это повод внимательнее осмотреть помещение.

Вопросы приватности в поездках сегодня обсуждаются всё чаще. На фоне роста самостоятельных путешествий и новых форматов размещения туристам регулярно напоминают о базовых правилах осторожности и цифровой гигиены, о которых подробно рассказывают в материалах о советах по безопасности в поездке. Проверка сети не гарантирует стопроцентного результата, но помогает выявить устройства, передающие данные через интернет.

Отдельное внимание стоит уделить зеркалам. Иногда камеры устанавливают за так называемыми односторонними зеркалами. Чтобы понять, обычное ли это стекло, достаточно приложить палец или карандаш к поверхности.

"Если между отражением и предметом нет зазора — это одностороннее зеркало, и с обратной стороны за человеком могут наблюдать", — рассказала блогер Наталия Ансталь.

Если же виден небольшой промежуток, зеркало, скорее всего, стандартное и безопасное.

Где чаще всего прячут устройства

По словам специалиста, скрытую технику нередко маскируют под привычные предметы. Это могут быть настенные часы, розетки, USB-зарядки, датчики дыма и любые небольшие отверстия в стенах или потолке. Именно такие элементы интерьера требуют особенно внимательного осмотра.

Эксперты также напоминают, что комфорт в отеле зависит не только от приватности, но и от правильного выбора номера. Например, шум может идти из лифтового холла или проходных зон — об этом говорится в материале о том, как выбрать спокойную комнату. Внимательность к деталям помогает избежать лишнего стресса и сделать отдых действительно расслабляющим.

Ранее сообщалось, что в Китае появился бизнес по организации трансляций интимного характера из гостиничных номеров. По данным СМИ, подобные записи пользуются спросом у вуайеристов, в том числе интерес вызывают ролики с россиянками. Эти случаи усилили внимание к вопросам личного пространства и безопасности туристов.

Проверка номера после заселения занимает всего несколько минут, но даёт ощущение контроля над ситуацией. Простые действия — затемнение комнаты, осмотр с фонариком и анализ сети — помогают снизить риски и чувствовать себя спокойнее. В современном туризме внимательность становится важной частью безопасного и комфортного отдыха.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

