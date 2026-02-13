Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кот грызёт провод
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:39

Квартира превращается в смертельную ловушку: привычные бытовые предметы калечат кошек и собак

Даже привычная обстановка квартиры может обернуться угрозой для жизни питомца. О скрытых рисках, которые подстерегают кошек и собак в быту, в беседе с Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева. По её словам, многие владельцы не задумываются, насколько опасными могут быть повседневные предметы, находящиеся в свободном доступе.

Мелкие предметы и риск хирургии

Наибольшую опасность, как отмечает специалист, представляют небольшие предметы, которые животные способны проглотить во время игры. Интерес к блестящим или движущимся деталям часто заканчивается тем, что инородное тело оказывается в пищеварительном тракте. И самостоятельно справиться с этим питомец уже не может.

"Для питомца опасны швейные принадлежности — иголки, нитки, булавки. Это мелкие предметы, которые животные нередко захватывают языком, играя или проявляя интерес. В таких случаях кошка не может самостоятельно избавиться от проглоченного предмета, и он попадает в пищеварительный тракт. Чтобы извлечь его, как правило, требуется хирургическое вмешательство. Опасны и мелкие детали игрушек, детские конструкторы, а также магнитики с холодильника — все, что животное может принять за игрушку и случайно проглотить", — объяснила ветеринарный врач.

Подобные ситуации, по словам эксперта, нередко заканчиваются операцией. Даже безобидные на первый взгляд предметы способны вызвать непроходимость кишечника или внутренние повреждения. Особенно уязвимы молодые животные, которые активно исследуют пространство.

Электричество и высота

Отдельную категорию угроз составляют провода и бытовая техника. Если кабели остаются оголёнными или доступны для грызения, последствия могут быть крайне тяжёлыми. Речь идёт не только о травмах, но и о смертельно опасных поражениях током.

"Неизолированные провода, оставшиеся после ремонта или лежащие без присмотра, крайне опасны. Попробовав на зуб оголенный провод, животное может получить тяжелейшую электротравму, вплоть до летального исхода или некроза языка. Опасность представляют и открытые окна — кошки не чувствуют высоты и могут выпрыгнуть, заметив птицу или летящий лист. Кроме того, собаки нередко разграбляют мусорное ведро, поедая все, что пахнет едой, включая полиэтиленовые упаковки и кожуру от колбасы, что приводит к кишечной непроходимости", — подчеркнула специалист.

По словам Гольневой, владельцы часто недооценивают и фактор открытых окон. Кошки, увлечённые движением за стеклом, способны выпрыгнуть наружу, не оценивая высоту. А собаки, исследуя мусорные ведра, нередко заглатывают упаковки и остатки пищи, что приводит к серьёзным осложнениям.

Токсичные растения и испорченная еда

Дополнительную опасность представляют комнатные растения и испорченные продукты. Некоторые декоративные виды могут быть токсичны для животных и вызывать отравление при поедании листьев. Владельцы не всегда учитывают этот фактор при выборе зелёных насаждений для дома.

Испорченная еда, оставленная без присмотра, также становится причиной проблем. По словам специалиста, чаще всего собаки находят такие продукты в мусорных пакетах, разрывая их в поисках остатков. Это может закончиться тяжёлым отравлением или нарушением работы желудочно-кишечного тракта.

Ветеринар подчёркивает: внимательное отношение к деталям в быту и контроль за доступом к потенциально опасным предметам позволяют существенно снизить риски для здоровья домашних животных.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

