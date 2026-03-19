Трещина в леднике
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 12:12

Арктика кричит через кабели связи: глубоководная акустика зафиксировала рождение ледяного хаоса

Представьте, что вы стоите на краю ледяного обрыва, где тишину арктического утра нарушает лишь гул ветра. Вдруг ледяная стена, высота которой исчисляется десятками метров, с пугающим треском подается вперед и обрушивается в воду, поднимая фонтаны брызг. Для случайного наблюдателя это привычная драма полярных широт, однако под толщей воды в этот самый момент рождается физический процесс, способный перевернуть наши представления о скорости таяния ледников. Пока спутники фиксируют лишь поверхностные изменения, скрытая от глаз стихия внутри фьордов запускает механизм, сравнимый с работой гигантского насоса.

"Изучение подобных явлений требует изменения парадигмы в сборе данных. Мы привыкли полагаться на оптические приборы, но они принципиально слепы к тому, что происходит на глубине. Использование распределенных датчиков позволяет нам перевести динамику океана на язык чистых цифр. Это критически важный шаг для понимания глобальных климатических циклов, которые, как мы знаем по космическому метроному планет, могут быть куда сложнее, чем кажется на первый взгляд".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Слух ледника: как работает оптоволокно

Долгое время исследователи были ограничены в инструментах, так как агрессивная среда арктических фьордов моментально выводила из строя сложные датчики. Прорыв произошел благодаря прокладке 10-километрового оптоволоконного кабеля вдоль морского дна у ледника Экалоруцуит Кангиллиит Сермия. Система распределенной акустической регистрации позволила ученым буквально "слышать" вибрации толщи воды с точностью, которая ранее была доступна разве что в лабораториях.

Эта технология превращает обычный кабель в цепочку из тысяч микрофонов, улавливающих малейшие импульсы давления. Как и архивы лунной пыли, скрытые в себе данные о прошлом, современные подводные кабели в реальном времени транслируют отчеты о разрушении ледяного щита. Это позволило зафиксировать не просто внешние события, а глубинный отклик океана на падение ледяных масс.

Подводные небоскребы из воды

Когда глыба льда высотой с панельную многоэтажку входит в воду, она создает не только видимые брызги, но и мощные внутренние волны. Эти структуры распространяются между слоями водоемов с разной плотностью и остаются невидимыми для любого надводного транспорта или камеры. Они словно гигантские подводные качели, способные перемещать колоссальные объемы энергии на многие километры.

Из-за различий в солености и температуре глубоководная вода во фьордах плотнее той, что находится у поверхности. Именно эта разница плотностей заставляет внутреннюю волну гулять под водой еще долгое время после того, как поверхность успокоилась. В некоторых случаях они достигают высоты настоящего небоскреба, методично подмывая основание ледяного массива теплой океанической водой, которая иначе не могла бы проникнуть так глубоко к самому "корню" ледника.

Эффект мультипликатора и разрушение

Этот процесс исследователи окрестили "эффектом мультипликатора отела". Суть его проста и жестока: теплое течение разрушает нижнюю часть ледяной стены, теряя при этом опору, лед начинает быстрее откалываться. Новые айсберги падают в воду — и цикл повторяется, создавая всё новые волны, которые продолжают разогревать и растворять остатки ледника, подобно тому как микрочастицы меняют состав напитков, постепенно отравляя структуру изнутри.

В этой системе нет места случайности. Понимание того, как гравитация и термодинамика воздействуют на материю, помогает оценить реальные риски повышения уровня океана. Каждый "откол" становится своего рода триггером, провоцирующим цепную реакцию, которая питает сама себя, ускоряя деградацию ледяного щита.

"Мы имеем дело с крайне уязвимой природной системой. Данные, полученные в ходе недавних наблюдений, открывают глаза на то, как океан эффективно использует энергию падающего льда против самого ледника. Здесь прослеживается аналогия с палеонтологическими находками, где следы древних когтей подтверждают факт существования гигантских животных, менявших ландшафт. Теперь мы видим, что нынешние процессы также меняют облик планеты, но делают это скрыто, в темноте океанских глубин".

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Могут ли эти волны угрожать кораблям?
Основная опасность этих волн заключается в эрозии ледников, а не в создании цунами для судов.
Почему их не видели раньше?
Они распространяются между плотными слоями воды на глубине, поэтому радары и оптические камеры их не фиксируют.
Насколько это влияет на уровень океана?
Гренландия содержит потенциал для подъема океана на семь метров, и подобные механизмы ускоряют этот процесс.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

