Ереван спрятал атмосферные места прямо в центре — туристы даже не догадываются, что скрыто в дворах
Ольга Смирнова признаётся: даже после Каскада, площади Республики, Вернисажа, оперы и дегустации на заводе "Арарат" складывается впечатление, что город не раскрывается до конца. Ереван бережно прячет самые интересные места в переулках, гаражах и тихих дворах, куда почти не водят экскурсии. За годы жизни в столице Армении она нашла места, которые полюбила особенно — уютные, атмосферные и редко встречающиеся в путеводителях. Этот маршрут пройдёт по центру и его окрестностям и займёт около 4-5 часов с паузами на кофе и фотографии.
Арт-квартал
Адрес: ул. Пушкина, 6
Первую остановку Ольга предлагает сделать на Пушкина, 6. Здесь, за неприметным подъездом с красивыми ступеньками, скрыт двор, который когда-то был сквотом художников, а сейчас превратился в творческий кластер. Галерея, винтажные магазины, мастерские локальных брендов, кофейни — всё собрано в одном камерном пространстве.
В подвале, где раньше был винный погреб, сейчас устраивают выставки современного искусства. Это место Ольга называет "идеальной точкой входа" в нетуристический Ереван.
Лестница Сарьяна и гаражная культура
Адрес: ул. Сарьяна, 12/2
От арт-квартала путь лежит по улице Пушкина до пересечения с Саряна. Там начинается лестница, названная в честь художника Мартироса Сарьяна. После реконструкции 2024 года на ступенях появилась мозаика, повторяющая его картину "Армения".
Но, по словам Ольги, главное здесь — двор слева перед лестницей. В гаражах давно поселилась городская креативная культура: маленькие кофейни, магазины уличной моды, цветочные студии. Недорогая аренда и удобное расположение превратили эти пространства в символ молодого Еревана.
Среди находок двора:
- Ara Specialty Coffee;
- магазин Volchok;
- цветочный магазин Listva.
Наверху лестницы путешественников ждут питьевой фонтанчик, кафе Hummus Kimchi и бар Spot.
Конд
Адрес: квартал Конд
Конд — старейший район города, и его Ольга называет "сердцем старого Еревана". Он почти не изменился за последние сто лет: узкие улочки, каменные стены, маленькие домики, которые до сих пор заселены семьями, живущими там поколениями.
По рассказам Ольги, лучший способ узнать район — позволить себе немного заблудиться. Иногда небольшие указатели приведут прямо во двор частного дома, где работает камерное семейное кафе. Одно из таких — "Старый дворик" на улице Руставели, 4.
Ещё одна важная деталь Конда — уличное искусство. Муралы и граффити встречаются почти на каждом шагу, делая район особенно фотогеничным.
Стоит попробовать найти:
- кофейню Kond House Coffee;
- кафе Kondi Hayat;
- кафе "Старый дворик".
Пешеходный тоннель
Адрес: Кентрон, квартал Покр Кентрон
Из Конда спуск ведёт к улице Сарьяна. Рядом с парком Дианы Абгар скрыт вход в необычный пешеходный тоннель. Место выглядит мрачным и загадочным, но, как подчёркивает Ольга, — полностью безопасное и официально открытое.
Тоннели были задуманы архитектором Александром Таманяном как короткий путь к Разданскому ущелью. Один из них обрушился, но второй работает до сих пор. Его изогнутые стены создают оптический эффект: чем дальше идёшь, тем длиннее он кажется. Свет от лампы под потолком делает фотографии особенно атмосферными.
Детская железная дорога
Адрес: ул. Дзорапа, 130
После тоннеля стоит перейти дорогу и спуститься по лестнице. Внизу находится станция Айреник — часть детской железной дороги, открытой в 1937 году. Раньше здесь проходили настоящие мини-поезда, но с 2024 года движение закрыто.
Теперь это одно из самых необычных "заброшенных" мест Еревана: старинный вокзал в стиле сталинского ампира, паровозы, заросшие пути и невероятно живописные виды.
По пути можно увидеть:
- "природное джакузи" — купель с ледяной водой;
- спортивную площадку, где собираются местные ребята;
- Разданский акведук — красивый мост над ущельем.
В завершение маршрута Ольга советует подняться к церкви Святого Саркиса.
|
Локация
|
Атмосфера
|
Что посмотреть
|
Кому подходит
|
Арт-квартал
|
творческая
|
галерея, винтаж, кафе
|
любителям локальных брендов
|
Лестница Сарьяна
|
современная
|
мозаика, гаражные кофейни
|
тем, кто любит городской стиль
|
Конд
|
аутентичная
|
узкие улочки, кафе-дворы
|
исследователям истории
|
Пешеходный тоннель
|
мистическая
|
световые эффекты
|
ищущим необычные места
|
Детская железная дорога
|
кинематографичная
|
вокзал, паровозы, акведук
|
фанатам урбан-исследований
Советы путешественникам
- Если есть время, пройдите вдоль Раздана до моста Победы — виды действительно впечатляют.
- Пробуйте не только долму, но и гату, пахлаву, женгялов хац и ламаджо — Ереван славится выпечкой.
- Из подарков домой удобно увезти шароц — армянскую чурчхелу.
- В Конде загляните в "Старый дворик" и передайте привет супругам Араму и Рузанне Овсепян.
- Армения известна коньяком, но попробуйте и вино из сорта Чёрный Арени.
- Для любителей крафта рядом с арт-кварталом есть отличное место — бар "Пивная академия".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Идти по маршруту без воды → усталость на лестницах → купить напиток в кофе-точке рядом.
- Искать Конд строго по карте → потерять атмосферу → идти интуитивно, как советуют местные.
- Ограничиться туристическими зонами → однообразные впечатления → включить в путь гаражные пространства и дворики.
- Пропустить тоннель → упустить главное "нетуристическое" место → искать вход у парка Дианы Абгар.
- Не надеть удобную обувь → сложность на подъёмах → выбрать кеды или треккинговые кроссовки.
А что если…
А что если идти не по маршруту, а просто следовать за интересом? Ереван именно тот город, где это срабатывает: за каждой дверью может оказаться крошечное арт-пространство, маленькая кофейня, мастерская украшений или просто красивый двор. Несезонная погода здесь мягкая, а люди добрые к незваным гостям, так что даже случайный поворот может привести к неожиданной находке.
Плюсы и минусы
|
Прогулка по нетуристическому Еревану
|
Плюсы
|
Минусы
|
Пеший маршрут
|
компактно, атмосферно
|
много подъёмов
|
Квартал Конд
|
аутентичность, история
|
иногда сложно ориентироваться
|
Гаражные пространства
|
современная культура
|
ограниченный график работы
|
Детская железная дорога
|
редкое место для фото
|
частично заброшенная инфраструктура
FAQ
Как найти арт-квартал?
Он спрятан за подъездом дома на Пушкина, 6. Ищите ступеньки и проход во двор.
Стоит ли идти в Конд без карты?
Да. Район раскрывается лучше, если идти свободно.
Опасно ли в тоннеле?
Нет, он официально открыт и безопасен для прогулки.
Мифы и правда
Миф: в Ереване нечего делать без музеев.
Правда: город полон локальных пространств, гаражей, уличного искусства и старых районов.
Миф: Конд — "серый и заброшенный".
Правда: район живой, обитаемый и очень гостеприимный.
Миф: все уникальные места — в центре.
Правда: самые аутентичные уголки прячутся во дворах.
Исторический контекст
- Цетинский архитектор Таманян разработал проект тоннелей как часть большой транспортной системы.
- Район Конд существовал задолго до современного центра Еревана и считается одним из старейших городских кварталов.
