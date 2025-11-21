Ереван спрятал атмосферные места прямо в центре — туристы даже не догадываются, что скрыто в дворах

Ольга Смирнова признаётся: даже после Каскада, площади Республики, Вернисажа, оперы и дегустации на заводе "Арарат" складывается впечатление, что город не раскрывается до конца. Ереван бережно прячет самые интересные места в переулках, гаражах и тихих дворах, куда почти не водят экскурсии. За годы жизни в столице Армении она нашла места, которые полюбила особенно — уютные, атмосферные и редко встречающиеся в путеводителях. Этот маршрут пройдёт по центру и его окрестностям и займёт около 4-5 часов с паузами на кофе и фотографии.

Арт-квартал

Адрес: ул. Пушкина, 6

Первую остановку Ольга предлагает сделать на Пушкина, 6. Здесь, за неприметным подъездом с красивыми ступеньками, скрыт двор, который когда-то был сквотом художников, а сейчас превратился в творческий кластер. Галерея, винтажные магазины, мастерские локальных брендов, кофейни — всё собрано в одном камерном пространстве.

В подвале, где раньше был винный погреб, сейчас устраивают выставки современного искусства. Это место Ольга называет "идеальной точкой входа" в нетуристический Ереван.

Лестница Сарьяна и гаражная культура

Адрес: ул. Сарьяна, 12/2

От арт-квартала путь лежит по улице Пушкина до пересечения с Саряна. Там начинается лестница, названная в честь художника Мартироса Сарьяна. После реконструкции 2024 года на ступенях появилась мозаика, повторяющая его картину "Армения".

Но, по словам Ольги, главное здесь — двор слева перед лестницей. В гаражах давно поселилась городская креативная культура: маленькие кофейни, магазины уличной моды, цветочные студии. Недорогая аренда и удобное расположение превратили эти пространства в символ молодого Еревана.

Среди находок двора:

Ara Specialty Coffee;

магазин Volchok;

цветочный магазин Listva.

Наверху лестницы путешественников ждут питьевой фонтанчик, кафе Hummus Kimchi и бар Spot.

Конд

Адрес: квартал Конд

Конд — старейший район города, и его Ольга называет "сердцем старого Еревана". Он почти не изменился за последние сто лет: узкие улочки, каменные стены, маленькие домики, которые до сих пор заселены семьями, живущими там поколениями.

По рассказам Ольги, лучший способ узнать район — позволить себе немного заблудиться. Иногда небольшие указатели приведут прямо во двор частного дома, где работает камерное семейное кафе. Одно из таких — "Старый дворик" на улице Руставели, 4.

Ещё одна важная деталь Конда — уличное искусство. Муралы и граффити встречаются почти на каждом шагу, делая район особенно фотогеничным.

Стоит попробовать найти:

кофейню Kond House Coffee;

кафе Kondi Hayat;

кафе "Старый дворик".

Пешеходный тоннель

Адрес: Кентрон, квартал Покр Кентрон

Из Конда спуск ведёт к улице Сарьяна. Рядом с парком Дианы Абгар скрыт вход в необычный пешеходный тоннель. Место выглядит мрачным и загадочным, но, как подчёркивает Ольга, — полностью безопасное и официально открытое.

Тоннели были задуманы архитектором Александром Таманяном как короткий путь к Разданскому ущелью. Один из них обрушился, но второй работает до сих пор. Его изогнутые стены создают оптический эффект: чем дальше идёшь, тем длиннее он кажется. Свет от лампы под потолком делает фотографии особенно атмосферными.

Детская железная дорога

Адрес: ул. Дзорапа, 130

После тоннеля стоит перейти дорогу и спуститься по лестнице. Внизу находится станция Айреник — часть детской железной дороги, открытой в 1937 году. Раньше здесь проходили настоящие мини-поезда, но с 2024 года движение закрыто.

Теперь это одно из самых необычных "заброшенных" мест Еревана: старинный вокзал в стиле сталинского ампира, паровозы, заросшие пути и невероятно живописные виды.

По пути можно увидеть:

"природное джакузи" — купель с ледяной водой;

спортивную площадку, где собираются местные ребята;

Разданский акведук — красивый мост над ущельем.

В завершение маршрута Ольга советует подняться к церкви Святого Саркиса.

Локация Атмосфера Что посмотреть Кому подходит Арт-квартал творческая галерея, винтаж, кафе любителям локальных брендов Лестница Сарьяна современная мозаика, гаражные кофейни тем, кто любит городской стиль Конд аутентичная узкие улочки, кафе-дворы исследователям истории Пешеходный тоннель мистическая световые эффекты ищущим необычные места Детская железная дорога кинематографичная вокзал, паровозы, акведук фанатам урбан-исследований

Советы путешественникам

Если есть время, пройдите вдоль Раздана до моста Победы — виды действительно впечатляют.

Пробуйте не только долму, но и гату, пахлаву, женгялов хац и ламаджо — Ереван славится выпечкой.

Из подарков домой удобно увезти шароц — армянскую чурчхелу.

В Конде загляните в "Старый дворик" и передайте привет супругам Араму и Рузанне Овсепян.

Армения известна коньяком, но попробуйте и вино из сорта Чёрный Арени.

Для любителей крафта рядом с арт-кварталом есть отличное место — бар "Пивная академия".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Идти по маршруту без воды → усталость на лестницах → купить напиток в кофе-точке рядом. Искать Конд строго по карте → потерять атмосферу → идти интуитивно, как советуют местные. Ограничиться туристическими зонами → однообразные впечатления → включить в путь гаражные пространства и дворики. Пропустить тоннель → упустить главное "нетуристическое" место → искать вход у парка Дианы Абгар. Не надеть удобную обувь → сложность на подъёмах → выбрать кеды или треккинговые кроссовки.

А что если…

А что если идти не по маршруту, а просто следовать за интересом? Ереван именно тот город, где это срабатывает: за каждой дверью может оказаться крошечное арт-пространство, маленькая кофейня, мастерская украшений или просто красивый двор. Несезонная погода здесь мягкая, а люди добрые к незваным гостям, так что даже случайный поворот может привести к неожиданной находке.

Плюсы и минусы

Прогулка по нетуристическому Еревану Плюсы Минусы Пеший маршрут компактно, атмосферно много подъёмов Квартал Конд аутентичность, история иногда сложно ориентироваться Гаражные пространства современная культура ограниченный график работы Детская железная дорога редкое место для фото частично заброшенная инфраструктура

FAQ

Как найти арт-квартал?

Он спрятан за подъездом дома на Пушкина, 6. Ищите ступеньки и проход во двор.

Стоит ли идти в Конд без карты?

Да. Район раскрывается лучше, если идти свободно.

Опасно ли в тоннеле?

Нет, он официально открыт и безопасен для прогулки.

Мифы и правда

Миф: в Ереване нечего делать без музеев.

Правда: город полон локальных пространств, гаражей, уличного искусства и старых районов.

Миф: Конд — "серый и заброшенный".

Правда: район живой, обитаемый и очень гостеприимный.

Миф: все уникальные места — в центре.

Правда: самые аутентичные уголки прячутся во дворах.

