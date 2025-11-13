Беру билет не в Хойан, а в Буон Ма Тхуот — и каждый раз чувствую себя дома
Вьетнам — страна, где туристические маршруты давно изучены, но жизнь кипит за пределами популярных троп. Пока тысячи путешественников устремляются в Хойан, Фантьет или Халонг, местные жители выбирают другие уголки — с настоящими вкусами, природой и культурой. Три вьетнамских автора — Кристин Ван, Фан Какк Трук и Джианг Фам — делятся своими любимыми направлениями, где можно почувствовать страну по-настоящему.
Буон Ма Тхуот — аромат кофе и легенды водопадов
Сердце Центрального нагорья — Буон Ма Тхуот, город, где воздух пропитан запахом свежесваренного кофе. Здесь, среди холмов и тропического леса, жизнь идёт в своём ритме.
"Если вы любите кофе, Буон Ма Тхуот станет вашим раем", — говорит Кристин Ван, редактор и жительница Вьетнама.
Регион славится своими кофейными плантациями. Туристы могут пройтись по ферме, увидеть процесс обжарки и даже сварить собственную чашку кофе во вьетнамском фильтре phin. Каждый март здесь проходит Фестиваль кофе, собирающий фермеров и бариста со всей страны.
Но Буон Ма Тхуот — не только кофе. Недалеко от города находятся два живописных водопада — Драй Нур и Драй Сап, известные как "муж и жена". Водопады спрятаны среди густой зелени, и даже если купание запрещено, вид стоящих рядом потоков поражает своей мощью.
Для тех, кто хочет почувствовать местную жизнь, стоит отправиться к озеру Лак, где живёт народ м'Нонг. Здесь можно покататься на каноэ, послушать народные песни и увидеть традиционные дома на сваях.
Завершить день лучше ужином в Quan Nem Nuong Thanh Loan, где подают nem nuong dak lak - свиные рулетики, жаренные на углях. Сочетание хрустящей рисовой бумаги, пряностей и дымного вкуса делает это блюдо визитной карточкой региона.
Чау Док — сердце дельты Меконга
На самом юге страны, у границы с Камбоджей, лежит город Чау Док — место, где жизнь идёт на воде, а воздух пахнет пряностями и рыбой.
"Чау Док — это живое отражение культур Вьетнама: здесь переплелись китайская, чамская и кхмерская традиции", — отмечает Фан Какк Трук, художница и писательница.
Главная гордость города — плавучий рынок Чау Док, где лодки, наполненные фруктами и рыбой, медленно дрейфуют по течению. Местные продают десятки видов мам — ферментированных морепродуктов и соусов. Самое знаменитое блюдо региона — bún mam, пряный суп на основе рыбного соуса, или его "горячая версия" — lau mam, где креветки, мясо и более 20 трав соединяются в одном ароматном бульоне.
Помимо гастрономических открытий, стоит посетить пагоду Ханг и гробницу Ба Чуки, а также птичий заповедник Тра Су, который превращается в зелёное море во время сезона муссонов. Плавать по каналу среди деревьев — почти мистическое ощущение: кажется, будто время замедляется.
Не менее живописен подъём на гору Сэм — лёгкий четырёхкилометровый маршрут, открывающий панораму на рисовые поля и границу с Камбоджей. А на обратном пути обязательно попробуйте пальмирские пирожные, приготовленные из местного сахара.
Ланг Ко — спокойствие и морской вкус Центрального Вьетнама
Между имперским Хюэ и современным Данангом прячется бухта Ланг Ко — место, которое вьетнамцы называют "рай без рекламы".
"Ланг Ко — это мой способ сбежать от города и снова почувствовать Вьетнам таким, каким он был", — рассказывает Джианг Фам, журналистка из Хошимина.
Этот уголок — сочетание рыбацких деревень, белоснежных пляжей и густых горных лесов. Для отдыха здесь идеально подходит Laguna Lang Co — курорт, где можно остановиться у моря и понаблюдать за рыбаками, сушащими улов под солнцем.
Рядом находится рыбацкая деревня Каньзыонг, где до сих пор используют традиционные методы засолки рыбы. Многие туристы присоединяются к утренним выловам — простое, но глубокое впечатление.
Для любителей природы — национальный парк Бах Ма, один из самых красивых во Вьетнаме. С его высоты в 1450 м открывается вид на лагуну, а маршруты проходят мимо старинных французских вилл и 300-метровых водопадов.
Финалом любого дня становится ужин в ресторанчике Lang Chai Lang Co, где подают устрицы и свежую рыбу прямо с лагуны. Вечером бухта окрашивается в золотисто-розовые тона — и, кажется, весь мир замирает.
Когда ехать
- Буон Ма Тхуот: март — время фестиваля кофе и сухой сезон.
- Чау Док: июнь-ноябрь — сезон дождей, когда зелёный лес Тра Су оживает.
- Ланг Ко: март-июль — идеальная погода, минимальные осадки.
Плюсы и минусы маршрутов
|
Плюсы
|
Минусы
|
Аутентичные места без туристов
|
Местами труднодоступные дороги
|
Живая культура и кухня
|
Ограниченный выбор отелей
|
Возможность общения с местными
|
Жаркий и влажный климат
|
Природа и тишина
|
Почти нет ночной жизни
FAQ
Стоит ли ехать в Буон Ма Тхуот без гида?
Да, но экскурсии по плантациям лучше бронировать заранее.
Можно ли купаться у водопадов Драй Нур и Драй Сап?
Нет, купание запрещено, но смотровые площадки открыты.
Где остановиться в Чау Док?
Выбирайте отели у реки или вблизи рынка — ближе к событиям.
Как добраться до Ланг Ко?
Поездом или автобусом между Данангом и Хюэ — станция находится прямо у лагуны.
Интересные факты
- Рыбные соусы из Чау Дока — основа многих вьетнамских блюд.
- Национальный парк Бах Ма был когда-то французским курортом для элиты.
Эти три направления — пример того, что во Вьетнаме ещё осталось место для тишины. Пока туристы толпятся в Хойане и на Фукуоке, местные выбирают совсем другой Вьетнам — ароматный, природный и искренний.
"Главное — смотреть не глазами туриста, а сердцем", — говорит писательница Джианг Фам.
