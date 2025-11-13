Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Буон Ма Тхуот
© commons.wikimedia.org by Rdavout is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:59

Беру билет не в Хойан, а в Буон Ма Тхуот — и каждый раз чувствую себя дома

Кристин Ван: Буон Ма Тхуот признан кофейной столицей Вьетнама

Вьетнам — страна, где туристические маршруты давно изучены, но жизнь кипит за пределами популярных троп. Пока тысячи путешественников устремляются в Хойан, Фантьет или Халонг, местные жители выбирают другие уголки — с настоящими вкусами, природой и культурой. Три вьетнамских автора — Кристин Ван, Фан Какк Трук и Джианг Фам — делятся своими любимыми направлениями, где можно почувствовать страну по-настоящему.

Буон Ма Тхуот — аромат кофе и легенды водопадов

Сердце Центрального нагорья — Буон Ма Тхуот, город, где воздух пропитан запахом свежесваренного кофе. Здесь, среди холмов и тропического леса, жизнь идёт в своём ритме.

"Если вы любите кофе, Буон Ма Тхуот станет вашим раем", — говорит Кристин Ван, редактор и жительница Вьетнама.

Регион славится своими кофейными плантациями. Туристы могут пройтись по ферме, увидеть процесс обжарки и даже сварить собственную чашку кофе во вьетнамском фильтре phin. Каждый март здесь проходит Фестиваль кофе, собирающий фермеров и бариста со всей страны.

Но Буон Ма Тхуот — не только кофе. Недалеко от города находятся два живописных водопада — Драй Нур и Драй Сап, известные как "муж и жена". Водопады спрятаны среди густой зелени, и даже если купание запрещено, вид стоящих рядом потоков поражает своей мощью.

Для тех, кто хочет почувствовать местную жизнь, стоит отправиться к озеру Лак, где живёт народ м'Нонг. Здесь можно покататься на каноэ, послушать народные песни и увидеть традиционные дома на сваях.

Завершить день лучше ужином в Quan Nem Nuong Thanh Loan, где подают nem nuong dak lak - свиные рулетики, жаренные на углях. Сочетание хрустящей рисовой бумаги, пряностей и дымного вкуса делает это блюдо визитной карточкой региона.

Чау Док — сердце дельты Меконга

На самом юге страны, у границы с Камбоджей, лежит город Чау Док — место, где жизнь идёт на воде, а воздух пахнет пряностями и рыбой.

"Чау Док — это живое отражение культур Вьетнама: здесь переплелись китайская, чамская и кхмерская традиции", — отмечает Фан Какк Трук, художница и писательница.

Главная гордость города — плавучий рынок Чау Док, где лодки, наполненные фруктами и рыбой, медленно дрейфуют по течению. Местные продают десятки видов мам — ферментированных морепродуктов и соусов. Самое знаменитое блюдо региона — bún mam, пряный суп на основе рыбного соуса, или его "горячая версия" — lau mam, где креветки, мясо и более 20 трав соединяются в одном ароматном бульоне.

Помимо гастрономических открытий, стоит посетить пагоду Ханг и гробницу Ба Чуки, а также птичий заповедник Тра Су, который превращается в зелёное море во время сезона муссонов. Плавать по каналу среди деревьев — почти мистическое ощущение: кажется, будто время замедляется.

Не менее живописен подъём на гору Сэм — лёгкий четырёхкилометровый маршрут, открывающий панораму на рисовые поля и границу с Камбоджей. А на обратном пути обязательно попробуйте пальмирские пирожные, приготовленные из местного сахара.

Ланг Ко — спокойствие и морской вкус Центрального Вьетнама

Между имперским Хюэ и современным Данангом прячется бухта Ланг Ко — место, которое вьетнамцы называют "рай без рекламы".

"Ланг Ко — это мой способ сбежать от города и снова почувствовать Вьетнам таким, каким он был", — рассказывает Джианг Фам, журналистка из Хошимина.

Этот уголок — сочетание рыбацких деревень, белоснежных пляжей и густых горных лесов. Для отдыха здесь идеально подходит Laguna Lang Co — курорт, где можно остановиться у моря и понаблюдать за рыбаками, сушащими улов под солнцем.

Рядом находится рыбацкая деревня Каньзыонг, где до сих пор используют традиционные методы засолки рыбы. Многие туристы присоединяются к утренним выловам — простое, но глубокое впечатление.

Для любителей природы — национальный парк Бах Ма, один из самых красивых во Вьетнаме. С его высоты в 1450 м открывается вид на лагуну, а маршруты проходят мимо старинных французских вилл и 300-метровых водопадов.

Финалом любого дня становится ужин в ресторанчике Lang Chai Lang Co, где подают устрицы и свежую рыбу прямо с лагуны. Вечером бухта окрашивается в золотисто-розовые тона — и, кажется, весь мир замирает.

Когда ехать

  • Буон Ма Тхуот: март — время фестиваля кофе и сухой сезон.
  • Чау Док: июнь-ноябрь — сезон дождей, когда зелёный лес Тра Су оживает.
  • Ланг Ко: март-июль — идеальная погода, минимальные осадки.

Плюсы и минусы маршрутов

Плюсы

Минусы

Аутентичные места без туристов

Местами труднодоступные дороги

Живая культура и кухня

Ограниченный выбор отелей

Возможность общения с местными

Жаркий и влажный климат

Природа и тишина

Почти нет ночной жизни

FAQ

Стоит ли ехать в Буон Ма Тхуот без гида?
Да, но экскурсии по плантациям лучше бронировать заранее.

Можно ли купаться у водопадов Драй Нур и Драй Сап?
Нет, купание запрещено, но смотровые площадки открыты.

Где остановиться в Чау Док?
Выбирайте отели у реки или вблизи рынка — ближе к событиям.

Как добраться до Ланг Ко?
Поездом или автобусом между Данангом и Хюэ — станция находится прямо у лагуны.

Интересные факты

  • Рыбные соусы из Чау Дока — основа многих вьетнамских блюд.
  • Национальный парк Бах Ма был когда-то французским курортом для элиты.

Эти три направления — пример того, что во Вьетнаме ещё осталось место для тишины. Пока туристы толпятся в Хойане и на Фукуоке, местные выбирают совсем другой Вьетнам — ароматный, природный и искренний.

"Главное — смотреть не глазами туриста, а сердцем", — говорит писательница Джианг Фам.

