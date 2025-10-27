Тишина, вино и барокко: куда уехать от толпы и почувствовать Хорватию по-настоящему

Хорватия давно вошла в список самых любимых направлений у путешественников. Адриатическое море, древние города, солнце, вино и рыба на гриле — звучит как отпуск мечты. Но вместе с этим пришла и другая реальность: летом популярные курорты превращаются в сплошной поток людей. Чтобы почувствовать настоящую атмосферу страны, стоит немного свернуть с привычных маршрутов. Эти восемь направлений подарят ту же красоту и историю, но без толп и суеты.

1. Вместо Дубровника — Вараждин

Туристы обожают Дубровник за его стены и вид на море, но в сезон прогулка по Старому городу превращается в испытание. Вараждин — уютный город в часе езды от Загреба — предлагает ту же старинную ауру без давки. Его называют "городом барокко": фасады цвета пастели, булыжные улицы и аккуратные дворцы создают атмосферу маленькой сказки.

Здесь любят праздники. В августе проходит Шпанцирфест - уличный фестиваль музыки, театра и ремёсел. А осенью город оживает под звуки барочных концертов и ароматом выпечки из виноградников вокруг.

Совет: приезжайте в октябре, когда туристов мало, а кафе подают свежие вина и знаменитый varaždinski klipič - хрустящий хлеб-палочку по рецепту XVIII века.

2. Вместо Плитвицких озёр — парк Копачки Рит

Плитвицкие озёра прекрасны, но многолюдны. Альтернатива — природный парк Копачки Рит, один из крупнейших водно-болотных заповедников Европы, недалеко от Осиека. Здесь тишина и лишь шорох крыльев цапель и крики бакланов нарушают покой. По заросшим каналам можно проплыть на лодке среди кувшинок и увидеть орланов-белохвостов или даже полудиких лошадей.

Рядом в деревне Копачево подают острое рагу из карпа — fiš paprikas, которое местные считают символом Бараньи.

Совет: приезжайте весной или ранней осенью, возьмите репеллент и отправьтесь на лодочную экскурсию с гидом — так вы увидите самые укромные уголки парка.

3. Вместо Истрии — Меджимурье

Пока Истрия заполняется туристами, на севере страны есть Меджимурье - спокойный регион на границе со Словенией и Венгрией. Это земля яблонь, виноградников и термальных источников. На тихих дорогах приятно кататься на велосипеде, останавливаясь в семейных винодельнях.

В курортном Свети-Мартине можно провести день в Therme Sveti Martin, купаясь в тёплых минеральных бассейнах и дегустируя местные сыры и пирог međimurska gibanica.

Совет: в ноябре проходит праздник Святого Мартина — время нового вина, песен и дегустаций. Весной — фестиваль Urbanovo, где чествуют белое вино пушипель.

4. Вместо Сплита — Риека

Древний дворец Диоклетиана в Сплите поражает, но Риека предлагает другой взгляд на хорватские города. Это порт с индустриальной душой и творческой энергией. Здесь всё дышит жизнью — от старых верфей, превращённых в арт-пространства, до шумной набережной Корзо, где за чашкой кофе обсуждают новости и музыку.

Каждую зиму город переворачивается с ног на голову во время Карнавала Риеки - самого яркого в Европе. Маски, шествия, дух свободы и немного безумия — всё, что нужно для настоящего праздника.

Совет: поднимитесь к замку Трсат, чтобы увидеть залив Кварнер, и загляните в клуб Pogon Kulture - там выступают лучшие инди-группы страны.

5. Вместо острова Хвар — Корчула

Хвар давно стал символом гламура, но для тех, кто ищет покоя, лучше отправиться на Корчулу. Этот остров называют "младшим братом Дубровника" за мощёные улочки, каменные дома и старинные башни.

Главное богатство Корчулы — вино. Белые сорта грк и пошип выращиваются здесь веками. На винодельне Popić можно попробовать их прямо у моря. Пляжи здесь камерные, а вечерняя прогулка по набережной превращается в медитацию.

Совет: приезжайте в мае или сентябре, чтобы избежать жары. Не пропустите танец с мечами морешка, древний ритуал, который исполняют в старинных костюмах.

6. Вместо острова Брач — Црес

Црес — остров без пафоса, но с душой. Его скалистые бухты, густые леса и рыбацкие деревушки напоминают Хорватию полвека назад.

Пляж под деревней Любенице — один из самых красивых и труднодоступных: к нему ведёт крутой спуск, зато вода там кристальная. В деревне Бели можно посетить центр спасения белоголовых сипов — редких птиц, которых осталось всего около сотни пар.

Совет: на Црес лучше приезжать с машиной — остров связан паромами с Истрией и Крком. Так вы сможете увидеть все его укромные уголки.

7. Вместо парка Крка — Рисняк

Горный регион Горски Котар часто называют "зелёным сердцем Хорватии". В отличие от шумных водопадов Крки, здесь вас ждут хвойные леса, пещеры, кристальные озёра и запах свежей смолы.

Национальный парк Рисняк — место для прогулок и пикников. Тропа "Леска" ведёт через еловые и буковые чащи, а в лесопарке Голубиняк растут деревья высотой с собор. Любителям приключений понравится пещера Локварка и каньон Камачник с деревянными мостиками вдоль ручья.

Совет: осенью здесь проводят фестивали грибов и каштанов. А если повезёт, можно записаться на тур с гидами из проекта "Рысь и лиса" — они показывают тайные тропы и рассказывают истории местных жителей.

8. Вместо Загреба — Загорье

Стоит лишь отъехать от столицы на час — и вы попадёте в другую Хорватию. Регион Загорье - это зелёные холмы, замки и термы. В деревне Кумровец открыт музей под открытым небом "Старое село", где можно увидеть, как жили крестьяне XIX века.

В музее неандертальцев в Крапине представлена интерактивная экспозиция о древних людях, найденных в этих местах. После культурной программы можно расслабиться в термах Тухель или Свети Кршеван, а вечером отправиться в таверну Грешна Горица, где подают штрукли — сырные клёцки, запечённые в сливках.

Совет: приезжайте осенью, когда проходят фестивали урожая, а воздух наполнен ароматом яблок и вина.

Сравнение

Популярное направление Альтернатива Отличие Дубровник Вараждин Меньше туристов, больше барокко Плитвицкие озёра Копачки Рит Дикая природа, лодочные прогулки Истрия Меджимурье Спа и винодельни вместо побережья Сплит Риека Альтернативная культура и карнавал Хвар Корчула Средневековый шарм и вино Брач Црес Природа и уединение Крка Рисняк Горы и хвойные леса Загреб Загорье Замки, термы и деревни

Советы путешественникам

Планируйте поездки в мае-июне или сентябре — погода мягкая, а цены ниже. Арендуйте авто, чтобы добираться до малолюдных мест. В деревнях лучше платить наличными — не везде принимают карты. Не бойтесь пробовать местные блюда — кухня здесь щедрая и искренняя. Если хотите совместить отдых с вином и СПА — выбирайте Меджимурье или Загорье.

Плюсы и минусы

Плюсы: аутентичность, доступные цены, отсутствие толп, вкусная еда, дружелюбие местных.

Минусы: ограниченный транспорт, меньше ночной жизни, необходимость планировать заранее.

FAQ

Как дешевле путешествовать по Хорватии?

Лучше бронировать жильё заранее и выбирать частные апартаменты или агротуризм.

Что взять с собой?

Удобную обувь, солнцезащитный крем и купальник — даже в горах есть горячие источники.

Какие сувениры привезти?

Оливковое масло, вино, медовину и местную керамику

3 интересных факта

Вараждин был первой столицей Хорватии.

Корчула считается родиной Марко Поло.

В Риеке есть туннель под городом, построенный в 1930-х и открытый для туристов.

Исторический контекст

Многие из этих мест сохранили дух старой Европы. Вараждин пережил несколько пожаров, но сохранил барочные дворцы. Загорье помнит времена венгерских королей. А Црес был частью Венецианской республики — отсюда и итальянские акценты в архитектуре.