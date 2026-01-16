Собрал поездку сам “дешевле тура” — а на месте всплыл платёж, которого я не ждал

Планируя поездку самостоятельно, легко поймать себя на мысли, что отдых выходит заметно дешевле, чем через агентство. Но часто это ощущение держится ровно до момента заселения или первой оплаты "по мелочи" на месте. Скрытые платежи накапливаются незаметно и в итоге съедают часть бюджета, который вы рассчитывали потратить на впечатления. О этом сообщает MosTimes.

Почему агрегаторы не всегда дают "собрать тур под себя"

Эксперт по туризму, учредитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская отмечает: одна из проблем самостоятельного бронирования — технические настройки площадок. На агрегаторах и у туроператоров пользователь видит готовую конструкцию, где некоторые опции уже "вшиты" и отключить их нельзя или сложно.

Речь может идти о питании на борту, дополнительных страховках и других сервисах, которые выглядят незначительно по отдельности, но добавляют ощутимую сумму в финале. При этом путешественник не всегда понимает, что именно является обязательным, а что — просто включено "по умолчанию".

"Если туристы самостоятельно покупают тур на агрегаторах или у туроператора у них нет технической возможности удалить из брони ненужное питание на борту самолета или ненужные страховки, например. У турагента в ряде случаев такая техническая возможность есть, мы можем оптимизировать стоимость тура или предложить туристу более качественные дополнительные услуги, выгоднее даже, чем от туроператора в турпакете", — отметила Подольская.

Доплаты в отелях и сборы, о которых пишут мелким шрифтом

Отдельная категория сюрпризов — туристические налоги и сервисные сборы, а также платные опции в отелях. Подольская подчёркивает, что во многих странах подобные платежи не всегда включены в стоимость и оплачиваются при заселении или уже во время отдыха.

Особенно это чувствуется там, где формально заявлена система "всё включено", но наполнение у неё разное: где-то в пакет входит максимум услуг, а где-то за часть инфраструктуры просят доплату. Перед бронированием полезно внимательно смотреть условия тарифа: что именно входит в стоимость номера, нужны ли депозиты, как оплачиваются полотенца, сейф, парковка или доступ к отдельным зонам.

"Туристы приезжают и их ставят перед фактом — оплатите сборы. Во многих странах это обычная практика на заезде, такие доплаты. Некоторые отели просят доплаты за пользование аквапарком или бассейном, саунами, спа. Система "Все включено" работает везде по-разному, международных стандартов никаких нет. Налоги и сервисные сборы могут быть дополнительно. Как правило, может быть какая-то звездочка, мелким шрифтом об этом будет написано в документах. Нормальный турагент всегда о таких неожиданностях предупреждает", — добавила специалист.

Трансферы, багаж и стыковки: где чаще всего теряются деньги

Ещё один риск — логистика, которую легко недооценить, если бронировать по частям: перелёты, багаж, трансферы, визы и особенности стыковочных рейсов. Ошибка может быть не в цене билета, а в том, что важная часть пути оплачивается отдельно и становится обязательной уже после прилёта.

Подольская приводит пример с островными направлениями, где без трансфера до отеля отдых просто не начнётся. Если заранее не проверить, включён ли переезд, семья может столкнуться с внезапным счётом прямо на ресепшене.

"При бронировании, к примеру, Мальдив через booking абсолютное большинство отелей не включают трансферы на острова. А при этом стоимость гидросамолета или внутреннего рейса на одного человека может составлять от пятиста долларов. Если летит семья из трех человек, отель попросит доплату за троих уже на заезде в отель. Да, он их перевезет, все разместит у себя, но скажет, дорогие, доплатите, пожалуйста", — предупредила эксперт.

В итоге самостоятельная поездка требует не только поиска "лучшей цены", но и внимательной проверки условий: что оплачивается заранее, что — на месте, а что вообще нельзя отменить. Чем детальнее вы сверите правила тарифа и список обязательных расходов до покупки, тем спокойнее будет отдых и тем реже придётся перекраивать бюджет уже в дороге.