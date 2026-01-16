Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Туристы
Туристы
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:24

Собрал поездку сам “дешевле тура” — а на месте всплыл платёж, которого я не ждал

Турагент может оптимизировать пакет за счёт настроек бронирования — Подольская

Планируя поездку самостоятельно, легко поймать себя на мысли, что отдых выходит заметно дешевле, чем через агентство. Но часто это ощущение держится ровно до момента заселения или первой оплаты "по мелочи" на месте. Скрытые платежи накапливаются незаметно и в итоге съедают часть бюджета, который вы рассчитывали потратить на впечатления. О этом сообщает MosTimes.

Почему агрегаторы не всегда дают "собрать тур под себя"

Эксперт по туризму, учредитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская отмечает: одна из проблем самостоятельного бронирования — технические настройки площадок. На агрегаторах и у туроператоров пользователь видит готовую конструкцию, где некоторые опции уже "вшиты" и отключить их нельзя или сложно.

Речь может идти о питании на борту, дополнительных страховках и других сервисах, которые выглядят незначительно по отдельности, но добавляют ощутимую сумму в финале. При этом путешественник не всегда понимает, что именно является обязательным, а что — просто включено "по умолчанию".

"Если туристы самостоятельно покупают тур на агрегаторах или у туроператора у них нет технической возможности удалить из брони ненужное питание на борту самолета или ненужные страховки, например. У турагента в ряде случаев такая техническая возможность есть, мы можем оптимизировать стоимость тура или предложить туристу более качественные дополнительные услуги, выгоднее даже, чем от туроператора в турпакете", — отметила Подольская.

Доплаты в отелях и сборы, о которых пишут мелким шрифтом

Отдельная категория сюрпризов — туристические налоги и сервисные сборы, а также платные опции в отелях. Подольская подчёркивает, что во многих странах подобные платежи не всегда включены в стоимость и оплачиваются при заселении или уже во время отдыха.

Особенно это чувствуется там, где формально заявлена система "всё включено", но наполнение у неё разное: где-то в пакет входит максимум услуг, а где-то за часть инфраструктуры просят доплату. Перед бронированием полезно внимательно смотреть условия тарифа: что именно входит в стоимость номера, нужны ли депозиты, как оплачиваются полотенца, сейф, парковка или доступ к отдельным зонам.

"Туристы приезжают и их ставят перед фактом — оплатите сборы. Во многих странах это обычная практика на заезде, такие доплаты. Некоторые отели просят доплаты за пользование аквапарком или бассейном, саунами, спа. Система "Все включено" работает везде по-разному, международных стандартов никаких нет. Налоги и сервисные сборы могут быть дополнительно. Как правило, может быть какая-то звездочка, мелким шрифтом об этом будет написано в документах. Нормальный турагент всегда о таких неожиданностях предупреждает", — добавила специалист.

Трансферы, багаж и стыковки: где чаще всего теряются деньги

Ещё один риск — логистика, которую легко недооценить, если бронировать по частям: перелёты, багаж, трансферы, визы и особенности стыковочных рейсов. Ошибка может быть не в цене билета, а в том, что важная часть пути оплачивается отдельно и становится обязательной уже после прилёта.

Подольская приводит пример с островными направлениями, где без трансфера до отеля отдых просто не начнётся. Если заранее не проверить, включён ли переезд, семья может столкнуться с внезапным счётом прямо на ресепшене.

"При бронировании, к примеру, Мальдив через booking абсолютное большинство отелей не включают трансферы на острова. А при этом стоимость гидросамолета или внутреннего рейса на одного человека может составлять от пятиста долларов. Если летит семья из трех человек, отель попросит доплату за троих уже на заезде в отель. Да, он их перевезет, все разместит у себя, но скажет, дорогие, доплатите, пожалуйста", — предупредила эксперт.

В итоге самостоятельная поездка требует не только поиска "лучшей цены", но и внимательной проверки условий: что оплачивается заранее, что — на месте, а что вообще нельзя отменить. Чем детальнее вы сверите правила тарифа и список обязательных расходов до покупки, тем спокойнее будет отдых и тем реже придётся перекраивать бюджет уже в дороге.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Парос возглавил рейтинг лучших греческих островов на 2026 год — CNT вчера в 3:22
Не только Санторини: рейтинг греческих островов на 2026 год сбил привычный маршрут отпусков

В 2026 году Греция снова в центре внимания туристов. Откройте для себя 10 уникальных островов, подходящих под любое настроение и желание.

Читать полностью » Поездку в новогодний Крым вышла около 70 тыс. рублей путешественникам 14.01.2026 в 21:15
Ялта в конце декабря встретила штормом — а в новогоднюю ночь случилось то, чего там почти не бывает

Необычная новогодняя поездка в Ялту обошлась в 70 000 рублей. Узнайте о сюрпризах зимнего Крыма, неожиданных расходах и секретах местного отдыха.

Читать полностью » Метро Шанхая — крупнейшее по протяженности в мире — эксперт по туризму 14.01.2026 в 20:40
Метро, которое вдохновляет: как самые крупные и знаменитые метрополитены мира становятся культурным наследием

Метро крупнейших мегаполисов мира — это не только транспорт. Шанхай, Пекин, Лондон, Москва и Нью-Йорк показывают, как подземка влияет на культуру, архитектуру и жизнь города.

Читать полностью » Египет ОАЭ и Таиланд вошли в зимний обзор отдыха для россиян — туристические СМИ 14.01.2026 в 12:38
Январь без снега и шапок: три страны, где россияне купаются, пока дома трещат морозы

Январь 2026 года всё чаще становится временем для поездок к солнцу. Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают россиянам тёплый климат и разнообразный отдых посреди зимы.

Читать полностью » Цифровая виза даёт иностранцам до 180 дней жизни в Таиланде 14.01.2026 в 11:44
Зимовка в Таиланде за 60 тысяч в месяц — реально, если знать эти правила заранее

Всё о зимовке в Таиланде: от визовых нюансов до секретов бюджета на 60 тысяч рублей. Узнайте, как провести зимние месяцы с комфортом и без лишних затрат!

Читать полностью » Зимний Рим позволяет увидеть город глазами местных жителей — Metro 14.01.2026 в 8:39
Рим в зимнем свете: гуляя по улицам, погружаешься в магию древности, ожившую в тишине

Январь — это идеальное время для тех, кто хочет увидеть Стамбул, Афины и Рим без толп туристов и в полной тишине. Эти города раскрываются по-новому, позволяя почувствовать их подлинный характер.

Читать полностью » Однократная поездка повысила шансы на шенгенскую визу — Фердман, турэксперт 14.01.2026 в 8:37
Шенген больше не дают на всякий случай: один ход в документах резко повышает шансы

Шенгенская виза для россиян больше не оформляется про запас. Эксперт объяснила, какие документы, цели поездки и страны повышают шансы на одобрение.

Читать полностью » В Москве при подаче на шенген добавили доставку паспорта от 1,2 тыс — TourDom.ru 14.01.2026 в 4:47
Шенген в Испанию через BLS Spain подорожал на 1,2 тыс. — курьерская доставка вызвала скандал в Москве

Туристы в Москве столкнулись с неожиданной проблемой: 'обязательная' доставка паспорта от BLS Spain. Чем это чревато и как легко отказаться от услуги?

Читать полностью »

Новости
Дом
Лак для ногтей в ванной быстрее густеет и комкуется — дерматолог Гохара
Красота и здоровье
Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса
Питомцы
Эксперты советуют убрать еду и крошки со стола для снижения интереса к поверхностям - PlanetaNews
Спорт и фитнес
Майк Хонен укрепил корпус и верх тела за первые недели занятий боулдерингом - The Guardian
Авто и мото
Росгвардия останавливает автомобили для проверки документов — МВД
Питомцы
Пудель теряет меньше шерсти и удерживает меньше грязи — Fanpage
Красота и здоровье
Ведение дневника укрепляет психическое здоровье и самопознание — Vogue
Авто и мото
Skoda Enyaq теряет до 70% цены за 3–4 года — Прокопец
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet