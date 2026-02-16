Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 19:46

Туристы видят только открытку — настоящий Тбилиси прячется в других кварталах

Тбилиси легко "закрыть" за уик-энд, если ограничиться Старым городом, Нарикалой и проспектом Руставели. Но настоящий город начинается там, где туристические маршруты заканчиваются и остаются дворики, сады, странные лестницы и ночные звуки из бывших промзон. Этот антигид собран для тех, кто хочет поймать настроение столицы Грузии, а не просто поставить галочки. Об этом пишет Антон Чеклуев для "Яндекс Путешествий".

Сады и тихие точки, где город замедляется

Спрятанный на восточной окраине Тбилиси сад "Гардения Шеварднадзе" выглядит как ухоженная усадьба в европейском стиле. Здесь узкие аллеи, десятки видов цветов и деревьев, а ещё терраса с летним кафе — легко просидеть пару часов, не замечая времени. Сад открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, вход стоит 5 лари.

За похожим ощущением "вышел из города, не уезжая из города" стоит ехать к озеру Лиси. Вокруг — парк с прогулочными и велодорожками примерно на три километра, спортивные площадки и зоны отдыха. От центра это около 20 минут на машине, а на склонах рядом можно найти более уединённые места для пикника и заката.

Архитектура без открыток

Неочевидный Тбилиси — это не только резные балконы, но и мощный пласт советского наследия. На плато Нуцубидзе в Сабуртало стоят три высотки 1970-х годов, построенные под сложный рельеф. Их "фишка" — мосты между домами на уровне 12-15 этажей: сюда иногда проще попасть сверху, чем снизу.

За европейским Тбилиси лучше идти в Чугурети, в окрестности метро "Марджанишвили". Здесь прямоугольная сетка улиц, доходные дома и особняки конца XIX века с деталями модерна и ар-нуво, католические храмы и редкое для города "ровное" пространство. По проспекту Давида Агмашенебели приятно гулять без спешки, заглядывая в парадные и рассматривая изразцы и барельефы.

Ещё одна находка — Дом писателей Грузии в Сололаки: особняк 1905 года с лепниной, росписями, мраморными каминами и сохранившейся плиткой Villeroy & Boch. Здесь проходят лекции и фестивали, а вход, по данным автора, бесплатный. Работает со вторника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу — с 12:00 до 19:00.

Пар, музыка и этнография

В самом сердце старого района серных бань есть более демократичная по цене альтернатива нарядным фасадам — баня № 5 на улице Вахтанга Горгасали. Она расположена под землёй, внутри — парные и купели с контрастными процедурами. Вход стоит 20 лари, пилинг — ещё 25 лари, а после, как отмечается, появляется бодрость и силы на длинные прогулки.

Чтобы увидеть Грузию шире одного города, подойдёт Этнографический музей на склоне Мтацминды: реконструированная деревня с десятками традиционных жилищ со всей страны, мельницами и винодельнями. Музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:30, билет — 20 лари, услуги гида — ещё 20 лари.

А вечером Тбилиси часто меняет тон: клубная сцена живёт в бывших заводских кварталах и подвалах, а в больших пространствах вроде Khidi и Bassiani устраивают масштабные рейвы со строгим фейсконтролем. Если хочется танцев без экстремального "андеграунда", можно выбрать более камерный формат — например, бар L'ado в Сололаки, где вечеринки идут до двух ночи.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

