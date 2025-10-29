Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коппеде, Рим
Коппеде, Рим
© commons.wikimedia.org by This Photo was taken by Andrea Bertozzi. Feel free to use my photos, but please mention me as the author and send me a message. is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:05

Архитектура, сошедшая с ума: где в Риме спрятан квартал, созданный одним человеком

Район Коппеде в Риме создан Джино Коппеде как эксперимент, объединивший модерн, готику и барокко

Среди множества достопримечательностей Рима есть уголок, о котором редко вспоминают даже бывалые путешественники. Район Коппеде — место, где архитектура превращается в поэзию, а каждая улица напоминает страницу старинной книги с иллюстрациями. Здесь нет толп туристов, и именно в этом заключается его очарование: тихий, загадочный, наполненный духом начала XX века, он словно выпадает из привычного образа Вечного города.

Город в миниатюре, созданный одним человеком

Район Коппеде — не административная единица, а небольшое архитектурное чудо в римском квартале Триест. Его создал архитектор Джино Коппеде, объединив в одном ансамбле десятки дворцов, вилл и площадей. Проект начался в 1915 году и стал настоящим экспериментом, в котором переплелись модерн, барокко, готика и античные мотивы. Архитектор играл с формами, орнаментами и символами, превращая каждое здание в произведение искусства.

Попадая сюда через монументальную арку на улице Виа Дора, ощущаешь, будто переходишь границу между эпохами. Балконы увиты лепниной, фасады украшены мозаиками, скульптуры животных и мифических существ выглядывают из каждой ниши. В Коппеде нет повторов — каждая деталь уникальна и словно живёт своей историей.

Площадь Минчо — сердце загадочного квартала

Центральная точка района — площадь Пьяцца Минчо. Здесь расположен знаменитый Фонтан Лягушек — композиция из бронзовых фигур, вокруг которой всегда витает ощущение театральности. В 1960-х годах он стал свидетелем забавного эпизода: после концерта в клубе "Пайпер" музыканты группы The Beatles прыгнули в воду прямо в одежде, превратив эту тихую площадь в импровизированную сцену мирового масштаба.

Вокруг фонтана стоят дома, похожие на декорации к сказке. Среди них — легендарный Villino delle Fate ("Домик фей"), украшенный разноцветной мозаикой и надписями на латинском, итальянском и древнегреческом языках. Его фасад соединяет рыцарские арки и фантастические изображения животных, а в окнах отражаются отблески солнечного света, создавая ощущение живого волшебства.

Рядом возвышается Палаццо дель Раньо — "Дворец паука". На его фасаде действительно можно заметить изображение огромного паука, символизирующего труд и творчество. Этот мотив стал одной из эмблем района и вызвал множество интерпретаций — от символа мастерства до намёка на тайные общества.

Тайные символы и эзотерическая геометрия

Архитектура Коппеде давно привлекает внимание исследователей символизма. Говорят, что Джино Коппеде интересовался масонством и оставил в своих постройках зашифрованные знаки. В мозаиках и лепнине можно найти солнце, пентаграммы, головы животных и аллегорические сцены. Некоторые уверены, что здания расположены по особой геометрии, где каждая деталь имеет сакральный смысл.

Кто-то видит в этом стремление к гармонии между искусством и тайной, другие — просто игру воображения мастера. Но именно эта многослойность делает Коппеде уникальным: он способен удивить не только глазами, но и умом.

Как исследовать этот район

Прогулка по Коппеде — идеальное занятие для тех, кто устал от шумных туристических маршрутов. Здесь всё располагает к медленному созерцанию: тишина, мягкий свет, запах старых камней и лёгкое эхо прошлого. Лучше всего начинать маршрут от арки Виа Дора, ведущей к Пьяцца Минчо. От станции Термини можно доехать автобусом №92 (остановка Тальяменто/Клитунно) или трамваями 3 и 19 до остановки Буэнос-Айрес.

Для тех, кто хочет понять замысел архитектора глубже, подойдут экскурсии с гидом — они раскрывают смысл скрытых знаков и исторических аллюзий. Но даже без экскурсии каждая прогулка превращается в кинематографический опыт. Не случайно здесь часто снимают фильмы: необычные ракурсы, игра света и тени, арки и лестницы создают идеальные декорации для драмы или мистического триллера.

Плюсы и минусы посещения района Коппеде

Плюсы

Минусы

Отсутствие туристических толп

Мало кафе и сувенирных лавок

Уникальная архитектура и атмосфера

Сложно найти парковку

Возможность сделать редкие фото

Район небольшой, прогулка занимает меньше часа

Спокойствие и безопасность

Нужна предварительная подготовка маршрута

Легкая транспортная доступность

Отсутствие привычных туристических сервисов

Советы шаг за шагом

  1. Начните прогулку утром, когда свет мягкий и фотографии получаются особенно выразительными.
  2. Захватите с собой воду и удобную обувь — брусчатка здесь старинная.
  3. Осмотрите арку Виа Дора и Палаццо дель Раньо, затем направьтесь к фонтану Лягушек.
  4. Загляните во двор Villino delle Fate — иногда его открывают для публики.
  5. Если хотите узнать о символике больше, заранее запишитесь на экскурсию — их проводят местные архитектурные гиды.

А что если…

А что если Коппеде — не просто жилой квартал, а зашифрованная энциклопедия эпохи модерна? Возможно, Джино Коппеде пытался рассказать миру о балансе между рациональным и фантастическим, оставив в камне послание будущим поколениям. Ведь недаром его творение до сих пор воспринимается не как архитектура, а как живое произведение искусства.

Мифы и правда

  • Миф: Район Коппеде был построен для знати.
    Правда: На самом деле дома предназначались для представителей среднего класса и творческих профессий.
  • Миф: Здесь снимали фильм "Римские каникулы".
    Правда: Нет, съёмки проходили в других районах, но Коппеде действительно часто используется как киносъёмочная площадка.
  • Миф: Архитектор вдохновлялся исключительно барокко.
    Правда: Его стиль — эклектичный, он сочетает элементы разных эпох, включая готику и модерн.

Интересные факты

  • Район занимает всего несколько кварталов, но насчитывает более 40 зданий.
  • В архитектуре Коппеде встречаются символы зодиака, алхимические знаки и мифологические сцены.
  • Несмотря на свою уникальность, район долгое время оставался почти неизвестным даже жителям Рима.

Исторический контекст

Джино Коппеде родился в 1866 году во Флоренции и получил известность как мастер театральной архитектуры. Его стиль всегда отличался смелыми комбинациями — от античных мотивов до элементов ар-нуво. Строительство римского комплекса началось в годы, когда Италия переживала всплеск национальной гордости и стремление к художественным экспериментам. Район стал символом этого стремления — и памятником творческой свободе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодние каникулы в Санкт-Петербурге проходят с экскурсиями, ярмарками и спектаклями сегодня в 9:05
Петербург в огнях и звуках рождественских ярмарок: маршрут для тех, кто верит в чудеса

Зимний Петербург превращается в рождественскую сказку. Узнайте, где увидеть праздничные огни, какие спектакли посмотреть и как провести новогодние каникулы в атмосфере волшебства.

Читать полностью » Арктика - уникальная природная зона от России до Канады и США сегодня в 8:02
Край, где рождаются белые медведи: зачем туристы едут в Арктику

Арктика — мир льда, ветра и бескрайней тишины. Узнайте, где увидеть белых медведей, северное сияние и почувствовать дыхание настоящего Севера.

Читать полностью » Жигулёвское море и советский модернизм делают Тольятти уникальным среди городов России сегодня в 7:00
Город, где родились Жигули: как Тольятти стал символом советского автопрома, и что здесь делать сейчас

Тольятти — город, выросший на месте ушедшего под воду Ставрополя. Рассказываем, где увидеть легендарные «Жигули», прогуляться у Жигулёвского моря и почувствовать дух промышленного модернизма.

Читать полностью » Уфа - столица Башкортостана с мечетями, храмами и самобытной культурой сегодня в 6:58
Уфа удивит даже искушённых путешественников: здесь конина соседствует с каруселями и легендами

Столица Башкортостана удивляет сочетанием востока и запада. Рассказываем, как за один день увидеть главные достопримечательности Уфы и почувствовать дух башкирской культуры.

Читать полностью » Семь самых впечатляющих водопадов России - от Тальникового до Медовых сегодня в 5:56
Где спрятаны самые красивые водопады страны: путеводитель для тех, кто ищет чудо

Не нужно лететь за океан, чтобы увидеть природные чудеса. В России есть водопады, которые поражают масштабом, красотой и уединением.

Читать полностью » Новороссийск - город-герой с богатой военной историей на берегу Чёрного сегодня в 4:52
Новороссийск за один день: город, где море хранит военные тайны

Город-герой Новороссийск — не только промышленный порт, но и место с богатой историей и красивой набережной. Маршрут на один день поможет увидеть всё самое интересное.

Читать полностью » Педиатры советуют планировать рейсы с учётом режима сна ребёнка сегодня в 3:49
Простые приёмы, которые спасут перелёт с ребёнком от капризов и скуки

Путешествие с детьми не обязательно должно быть стрессом. Рассказываем, как собрать вещи, выбрать места и провести полёт без слёз и спешки.

Читать полностью » RDC Deutschland заявил, что ночной поезд Стокгольм — Берлин продолжит курсировать в 2026 году сегодня в 2:10
Как будут выглядеть ночные поезда будущего в Европе: от Стокгольма до Лапландии

Ночные поезда снова становятся популярными в Европе, открывая новые маршруты и предлагая экологичный способ путешествий.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Пассажирам РЖД нужно самостоятельно выбирать опцию постельного белья при покупке билета
Еда
Хранение хлеба с яблоком или картофелиной продлевает мягкость до четырёх дней
УрФО
Власти Свердловской области пообещали выделить 4,7 млрд рублей на поддержку агропрома
Наука
Бруинс: дата извержения вулкана Санторини произошла на 50-100 лет раньше
Спорт и фитнес
Классические отжимания — базовое упражнение, которое тренеры называют основой силовой подготовки
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Петр Ткаченко: питьё во время еды ослабляет пищеварение
Красота и здоровье
Профессор Савельев: нервная система провоцирует вздрагивания во сне из-за перевозбуждения
Садоводство
Перекопка почвы осенью повышает урожайность, но нарушает микрофлору — мнение специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet