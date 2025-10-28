Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by senivpetro
Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована вчера в 23:56

Ваш автомобиль скрывает 50+ функций: большинство водителей даже не подозревают о них

Многие производители авто умалчивают о возможности закрывать окна с брелока

Современный автомобиль — это сложный гаджет на колесах, оснащенный десятками, а то и сотнями функций. Даже в бюджетных моделях сегодня можно обнаружить столько опций, что запомнить их все практически невозможно. Владельцы часто годами ездят на своей машине, не подозревая о скрытых возможностях, которые способны сделать вождение комфортнее и безопаснее. О таких "секретах", известных лишь единицам, рассказал владелец крупного автосалона.

"Сейчас даже в самых доступных автомобилях есть по 50 — 60 опций, которые и запомнить сложно", — отметил владелец автосалона.

Многие из этих функций не афишируются в рекламных брошюрах, но их знание может серьезно облегчить жизнь автовладельцу.

Замки безопасности для задних дверей

Одна из самых полезных, но часто упускаемых из виду функций — это замки безопасности на задних дверях. Они присутствуют в машинах уже много лет, но далеко не все родители знают об их существовании.

Эти небольшие механические или электронные переключатели расположены на торцевой части задних дверей. Активировав такой замок, вы блокируете работу внутренних ручек. В результате открыть дверь можно только снаружи. Это настоящая палочка-выручалочка для семей с маленькими детьми, которые в процессе поездки могут случайно или из любопытства дёрнуть за ручку.

Дистанционное управление стеклоподъемниками

Практически все современные автомобили оснащены доводчиками стекол, но не все в курсе, что ими можно управлять дистанционно с брелока. Если вы вышли из машины и забыли закрыть окна, не обязательно возвращаться и включать зажигание.

Просто зажмите на три секунды кнопку запирания замков на вашем ключе. Стекла начнут подниматься автоматически. Аналогичным способом, зажав кнопку открытия, можно опустить стекла, чтобы проветрить салон в жаркий день перед посадкой.

Холодильник в бардачке

Для многих бардачок — это просто перчаточный ящик для хранения документов и мелких вещей. Однако в ряде моделей автомобилей он выполняет функцию компактного холодильника.

В жаркую погоду вы можете положить в него бутылку с напитком, и встроенный охлаждающий элемент поддержит приятную прохладу. Обычно где-то внутри бардачка, часто в верхнем левом углу, располагается регулятор интенсивности охлаждения или вентиляционное отверстие, которое нужно открыть.

Как найти лючок бензобака, не выходя из машины

Сев за руль новой или незнакомой машины, многие водители сталкиваются с заминкой на заправке: с какой стороны находится заливная горловина? Чтобы не прибегать к методу тыка и не выходить из авто для проверки, достаточно взглянуть на приборную панель.

Рядом с иконкой бензоколонки на приборке почти всегда нанесена маленькая стрелочка. Она указывает, с какой стороны расположен лючок топливного бака. Это простое и гениальное решение, которое сэкономит вам время и нервы.

Сервисный режим для автоматической коробки передач

С ростом популярности автоматов, роботов и вариаторов важно знать о такой функции, как сервисный режим коробки передач. Он позволяет перевести КПП в нейтральное положение (N) без запуска двигателя, что необходимо при буксировке или ремонте.

Кнопка или переключатель для этого обычно скрыта от глаз. Чаще всего она расположена в зоне селектора передач под декоративной накладкой. Точное местоположение лучше всего искать в руководстве по эксплуатации к вашему автомобилю, так как у разных марок оно может сильно отличаться.

А что если…

Если не изучать возможности своего автомобиля, можно годами переплачивать за сервисные услуги, которые легко выполнить самостоятельно, или не использовать те удобства, за которые уже заплатили. Например, вызывать эвакуатор из-за севшего аккумулятора, хотя в машине есть функция дистанционного запуска или аварийный режим работы коробки передач.

Плюсы и минусы скрытых функций

Преимущества Недостатки
Повышение уровня комфорта и безопасности без дополнительных вложений. Без изучения руководства пользователя многие функции так и остаются невостребованными.
Экономия времени и денег (например, не нужно устанавливать детские замки). Некорректное использование некоторых опций (как сервисный режим АКПП) может привести к поломке.
Помощь в нештатных ситуациях (буксировка, поиск лючка бензобака). В самых базовых комплектациях некоторые из этих функций могут быть отключены или отсутствовать.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как узнать все скрытые функции моей машины?
Самым полным и надежным источником информации является официальное руководство по эксплуатации от производителя. Его бумажную версию можно найти в бардачке при покупке, а электронную — почти всегда скачать с сайта автопроизводителя.

2. Все ли эти опции есть в автомобилях бюджетного сегмента?
Многие из них, особенно механические замки задних дверей и указатель расположения лючка бензобака, стали стандартом для большинства машин. А вот опция охлаждаемого бардачка чаще встречается в более дорогих комплектациях.

3. Можно ли активировать скрытые функции самостоятельно через диагностический разъем?
На некоторых моделях — да. Существуют специальные OBD-сканеры и программы, позволяющие программно активировать отдельные опции (например, автоматическое закрытие стекол с брелока, если оно не было включено с завода). Однако для этого нужны знания и осторожность, чтобы не нарушить работу других систем.

Три факта о скрытых функциях авто

  1. Электронный ограничитель скорости: во многих автомобилях можно программно установить максимальную скорость, которую не сможет превысить водитель — полезная опция для начинающих водителей или корпоративного автопарка.

  2. Режим "Служебное такси": в некоторых моделях Skoda и Volkswagen есть специальный режим, который при остановке двигателя автоматически включает барьер между передними и задними сиденьями и блокирует задние двери.

  3. Функция "Помощь при парковке": помимо камер и датчиков, она может включать автоматическую подачу пара в стекла задних дверей в сырую погоду, чтобы они не запотевали и не мешали обзору.

Исторический контекст

Эволюция скрытых функций в автомобилях отражает общий путь развития автопрома: от простых механических устройств к сложной электронике. Если в автомобилях середины XX века "секретом" мог быть механический рычажок или кнопка, то сегодня это, как правило, программные опции, спрятанные в меню бортового компьютера или активируемые определенной последовательностью действий. Толчком к такому разнообразию стала острая конкуренция на рынке.

Производители начали оснащать даже недорогие модели функциями, которые ранее были прерогативой премиум-класса, но не всегда афишировали их, чтобы не усложнять процесс продаж. С развитием цифровых технологий и появлением перенастраиваемых цифровых панелей приборов (как, например, Virtual Cockpit у Audi) тенденция только усилилась, предоставляя владельцу беспрецедентную возможность кастомизировать интерфейс и поведение своего автомобиля под собственные нужды.

