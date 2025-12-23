Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 10:39

Эта скрытая функция в салоне заменит вам холодильник летом: жаль, не знал об этом раньше

Брелок может дистанционно управлять стеклами автомобиля — автоэксперт

Даже самый простой современный автомобиль нередко скрывает функции, которые заметно упрощают жизнь водителю. Проблема в том, что многие владельцы ограничиваются базовыми кнопками и годами не заглядывают в руководство по эксплуатации. А потом удивляются, что "в машине такого нет", хотя опция была с завода. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Детская блокировка задних дверей

Одна из самых полезных "скрытых" возможностей — замки на торцах задних дверей рядом с защёлкой. Это так называемая детская блокировка: после активации дверь изнутри открыть нельзя, срабатывает только наружная ручка. Решение придумано не для красоты — оно снижает риск случайного открытия двери в движении, если в салоне ребёнок или пассажир, который любит дергать ручки. Переводится блокировка обычно ключом или плоской отверткой, но делать это стоит аккуратно, без лишнего усилия, особенно если переключатель пластиковый.

Дистанционное закрытие и открытие стёкол

На многих машинах стекла можно закрыть, даже если вы уже вышли и поставили авто на охрану. Часто достаточно удерживать кнопку запирания на брелоке или на ключе несколько секунд, и стеклоподъёмники начнут поднимать окна автоматически. В некоторых моделях так же работает и обратная функция — при удержании кнопки отпирания окна опускаются, что удобно в жару, когда нужно быстро проветрить салон до посадки. Важно помнить, что логика управления отличается у разных марок, поэтому лучше один раз проверить порядок действий в инструкции, чтобы не искать это "наугад" у парковки.

Бардачок с охлаждением

Перчаточный ящик у части автомобилей может служить мини-холодильником. Обычно это не отдельный компрессор, а подача холодного воздуха от климатической системы через маленький канал. Если опция предусмотрена, внутри бардачка или рядом с ним бывает регулятор/заслонка, которая открывает или перекрывает поток. В теплое время года туда удобно положить воду или лекарства, которым не нравится перегрев, но рассчитывать на температуру "как в холодильнике" не стоит: это скорее мягкое охлаждение для поддержания прохлады.

Как понять, с какой стороны лючок бензобака

Мелочь, которая спасает на незнакомой машине: подсказка по расположению заливной горловины прячется на приборной панели. На значке колонки рядом с указателем топлива часто есть маленькая стрелка — она показывает, справа или слева находится лючок. Иногда производитель использует другой прием: символ колонки размещают с той стороны шкалы, где и находится горловина. Это помогает не вспоминать в последний момент, какой стороной подъезжать к заправке.

Сервисный режим АКПП и аварийный перевод селектора

На "автоматах", роботах и вариаторах предусмотрен способ перевести коробку в нейтраль или снять блокировку селектора без запуска двигателя — это полезно при эвакуации, буксировке или если разрядился аккумулятор. Реализация бывает разной: кнопка, заглушка под декоративной рамкой, небольшой рычажок или отверстие под ключ. Общий принцип один — производитель предусмотрел аварийный доступ, но искать его лучше не в стрессе, а заранее по руководству к машине.

В итоге "скрытые" опции чаще всего не являются секретом производителя — они просто спрятаны в инструкции и рассчитаны на внимательного владельца. Потратить 10 минут на изучение ключевых разделов мануала обычно выгоднее, чем годами обходиться без удобных и иногда действительно важных функций.

