Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бюджетная аренда
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 13:27

До 200 тысяч рублей штрафа или 2 года тюрьмы: как защитить свои права в арендованной квартире

Представьте ситуацию: вы возвращаетесь в съёмную квартиру после долгого рабочего дня, ставите сумки в коридоре и вдруг замечаете подозрительный блик объектива в датчике пожарной сигнализации. В этот момент комфорт домашнего уюта — будь то изысканная мраморная отделка или идеально организованный домашний кабинет - мгновенно испаряется. Скрытая слежка превращает жилое пространство из личной крепости в филиал шоу за стеклом, где каждый ваш жест становится "контентом" для скрытого администратора ресурсов.

"При обустройстве жилья арендаторы ожидают полной автономии. Любые элементы скрытого контроля разрушают доверие и создают юридические риски для собственника. Интерьер должен оставаться территорией свободы, а не зоной повышенного мониторинга."

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Установка записывающей аппаратуры без ведома тех, кто на законных основаниях арендует жильё, — это прямая дорога к уголовной ответственности. Статья 137 Уголовного кодекса России о нарушении неприкосновенности частной жизни не делает скидок на то, что вы являетесь собственником квадратных метров. За подобную "инициативу" можно получить штраф до 200 тысяч рублей или отправиться в места не столь отдаленные на срок до двух лет.

Если же объективы направлены в спальню или ванную комнату, правосудие становится значительно суровее. Специфика организации небольших пространств иногда вынуждает собственников идти на крайние меры, но вмешательство в интимную зону карается лишением свободы на срок до пяти лет. В условиях, когда рынок недвижимости меняется, такие методы контроля только отпугивают арендаторов.

Границы приватности и закон

Помимо уголовных статей, нарушителя ждёт ответственность по Кодексу об административных правонарушениях. Статья 13.11 наказывает за незаконный сбор и обработку персональных данных. Для физлиц штраф составляет 15 тысяч, а для юридических лиц — до 50 тысяч рублей. Это лишь малая часть проблем, ведь жильцы вправе потребовать компенсацию морального вреда через суд.

Подобные кейсы часто всплывают при попытках собственников контролировать чистоту или состояние коммуникаций в доме через удаленный доступ. Важно понимать, что записи являются личной информацией. Распространение таких роликов в интернете или передача их посторонним без письменного согласия жильцов — отдельный состав преступления, который утяжеляет приговор.

Как сделать всё по закону

Если необходимость видеонаблюдения продиктована безопасностью, закон требует действовать прозрачно. Во-первых, вы обязаны получить письменное согласие от каждого квартиросъёмщика. Во-вторых, устройства нельзя скрывать: информация о наличии камер должна быть размещена на видном месте — это общепринятая практика безопасности, о которой часто напоминает Артём Кожин в своих обзорах строительных стандартов.

Главный запрет остается неизменным: камеры никогда не должны "смотреть" в зоны личного пространства. Никаких "глазков" в ванных или комнатах отдыха. Также запрещено транслировать или передавать записи третьим лицам без нотариально заверенного или письменного разрешения тех, кто попал в кадр. Как сообщает сайт РИА Новости, только полное соблюдение этих норм позволяет обезопасить себя от визита правоохранительных органов.

"Любая модернизация инженерных систем, включая установку датчиков или систем наблюдения, требует соблюдения строительных регламентов. Когда речь заходит о безопасности жилых объектов, важно разграничивать технические нужды и частную жизнь. Не стоит превращать квартиру в объект спецконтроля, ведь комфорт — это прежде всего отсутствие необоснованного давления."

Специалист по ремонту Артём Кожин

FAQ

Могу ли я поставить камеру в подъезде?
Да, но только при условии соблюдения правил управления общим имуществом многоквартирного дома.
Нужно ли предупреждать о видеофиксации?
Обязательно, использование скрытых устройств в жилом помещении незаконно.
Что делать жильцу, если он нашел камеру?
Зафиксировать устройство на фото или видео, вызвать полицию и написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Читайте также

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Закрыли кран, но не проблему: капли продолжают увеличивать счёт ЖКХ 25.04.2026 в 10:17

Раздражающий звук капающей воды не только портит сон, но и свидетельствует о серьезных повреждениях механизмов, которые можно исправить самостоятельно.

Читать полностью » Кот в мешке или выгодная покупка: что ждет инвесторов на торгах по конфискованным землям 25.04.2026 в 9:42

Государство готовит масштабные изменения правил реализации изъятых угодий, которые могут кардинально трансформировать ландшафт рынка загородной недвижимости.

Читать полностью » Игры с климатом и комфортом: скрытые риски владения частным сектором в любое время 23.04.2026 в 21:56

Владение загородным жильем часто преподносит неприятные сюрпризы, заставляя собственников быстро осваивать навыки управления сложными инженерными системами.

Читать полностью » Цена изысканности: стоит ли тратиться на мраморную мозаику в своем интерьере 23.04.2026 в 17:51

Этот природный материал не теряет своей актуальности с древности, предлагая владельцам жилья особые визуальные эффекты и высокую износостойкость покрытия.

Читать полностью » Ваш стол — ваш союзник: как создать пространство для работы без лишнего декора 23.04.2026 в 12:44

Миллионы людей перешли на дистанционный формат, столкнувшись с необходимостью иначе взглянуть на привычное окружающее пространство в собственной квартире.

Читать полностью » Уют в ограниченном пространстве: дизайнерские приемы для превращения студии в дом мечты 23.04.2026 в 8:27

Разбираемся, как правильно обустроить небольшое жилое пространство, чтобы превратить каждый квадратный метр в функциональную и эстетичную среду для жизни.

Читать полностью » Ваш дом задышит весной: полный гид по генеральной уборке – от проветривания до борьбы с плесенью 22.04.2026 в 18:44

Затяжные холода оставляют после себя шлейф затхлости, который невозможно убрать только привычной влажной уборкой поверхностей без применения технологий.

Читать полностью » В поисках равновесия: каким будет будущее рынка недвижимости при текущей политике регулятора 20.04.2026 в 21:04

В условиях высоких кредитных ставок эксперты рынка недвижимости анализируют, как изменились приоритеты россиян в вопросах формирования домашнего комфорта.

Читать полностью »

Новости
Общество
Центр России вырвется из холодной ловушки: когда готовиться к настоящему майскому теплу
Наука
Вкус охотника в тарелке: как запах заставляет кошку бросить еду, даже если она голодна
Авто и мото
Москва облегчает жизнь автомобилистам: бесплатные парковки на майские праздники на этих улицах
Россия
Искусственный интеллект забирает рабочие места в банках, но зарплаты растут – как это возможно
Наука
Копейка Ивана Грозного, пережившая века: уникальная находка в сердце Ярославля
Наука
Космонавты будут в восторге: российские ученые создали хлеб, который не испортится 2 года
Авто и мото
Обновите технику без единой копейки: трюк лизинга, о котором молчат банки
Еда
3 причины, по которым просмотр еды в соцсетях может быть полезным для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet