Спрятанный рай уходит под нос туристам: этот вьетнамский пляж затмил даже Бали
Когда речь заходит о пляжах Юго-Восточной Азии, первыми на ум приходят Таиланд или Бали. Однако Вьетнам — это недооценённый рай для любителей моря. Здесь можно найти и роскошные курорты, и нетронутые уголки, где на многие километры простирается золотой песок, а рядом лишь кокосы и волны.
Вьетнамское побережье протянулось более чем на три тысячи километров, и каждая его часть — особенная. Ниже — десятка лучших пляжей страны, от шумных городских набережных до тихих островов, где время будто замедляется.
1. Нячанг — сердце курортного Вьетнама
Пляж Нячанг протянулся на шесть километров вдоль побережья, образуя золотую дугу — символ города. Он поделен на зоны для безопасного купания, где можно не беспокоиться о лодках или водных мотоциклах.
На северной части пляжа стоит посетить Sailing Club или Louisiane Brewhouse, где пляжная атмосфера сочетается с хорошей кухней. Южнее, ближе к аэропорту, туристов меньше, и можно насладиться тишиной.
Любителям активного отдыха подойдут морские экскурсии — целый день с обедом и снорклингом. А если хочется уединения, отправляйтесь в сторону залива Нинь Ван, где вода прозрачна, а песок ослепительно белый.
2. Муйне — королевство ветра и волн
Муйне — культовое место для кайтсерферов. С ноября по апрель здесь дуют устойчивые ветра, создавая идеальные условия для полёта под парусом. Школы с сертифицированными инструкторами IKO предлагают курсы даже новичкам.
Когда ветер утихает, можно прогуляться по Красным дюнам или по "Фейскому ручью" — сказочному ущелью, где вода течёт среди песчаных склонов всех оттенков охры.
Несмотря на то, что за последние годы Муйне потерял часть пляжной полосы из-за эрозии, он остаётся символом молодости, драйва и бесконечного лета.
3. Фукуок — остров, созданный для блаженства
Самый крупный остров Вьетнама, Фукуок, стал олицетворением тропического рая. Здесь тянутся километры белоснежного песка, обрамлённого джунглями и кокосовыми пальмами.
На юге острова расположен знаменитый пляж Сао-Бич — кристально чистая вода и мягкий песок делают его идеальным для отдыха с детьми. Оттуда можно прокатиться по канатной дороге длиной 8 км до острова Хон Тхом — это самая длинная надводная дорога в мире с панорамным видом на море.
4. Ми Кхе (Дананг) — пляж жизни и движения
Ми Кхе — гордость Дананга и одно из самых популярных мест у местных жителей. Ранним утром пляж заполняют люди, практикующие тай-чи, а к вечеру выходят рыбаки с традиционными круглыми лодками.
Здесь можно понаблюдать за контрастом — спокойствием рассвета и оживлением дневного города. Вода обычно спокойная, но зимой бывают течения, поэтому лучше купаться в зонах с охраной.
5. Хо Кок — побег из мегаполиса
Всего в двух с половиной часах езды от Хошимина — пляж Хо Кок, протянувшийся на десять километров. Это место идеально подходит для коротких поездок из города.
По выходным сюда съезжаются жители мегаполиса, но в будние дни пляж остаётся тихим и пустынным. Сюда едут ради уединения, прогулок по песчаным дюнам и купания в прозрачной воде.
6. Ан Банг — морская идиллия Хойана
Лишь три километра отделяют пляж Ан Банг от исторического Хойана. Это уютное место с мягким песком, видом на острова Чам и множеством кафе прямо у воды.
Ан Банг стал альтернативой переполненному Куа Дай — здесь чище море и меньше туристов. Можно провести день в шезлонге, а вечером отправиться в Хойан на ужин при свечах и прогулку по древнему городу.
7. Кон Сон — остров, где царит тишина
Архипелаг Кон Дао долгое время был закрытым местом: здесь находилась колониальная тюрьма. Сегодня главный остров, Кон Сон, превратился в одно из самых живописных направлений страны.
Золотые пляжи, коралловые рифы, зелёные холмы — природа здесь осталась почти нетронутой. Самый известный пляж — Дам Трау, где вода окрашивается в янтарные оттенки на закате.
Сюда летают рейсы из Хошимина, и именно из-за труднодоступности остров сохранил свою дикость и подлинность.
8. Кат Ба — в объятиях залива Халонг
Остров Кат Ба — крупнейший в заливе Халонг, и многие морские туры делают здесь остановку. Его пейзажи — это симфония скал, джунглей и бухт, где можно купаться, нырять или кататься на каяке.
Лучшие пляжи — Кат Ко 1, 2 и 3, расположенные всего в десяти минутах от города Кат Ба. В высокий сезон остров заполняют туристы, но в межсезонье он возвращает себе первозданное спокойствие.
9. Док Лет — белый песок и бирюзовая вода
Пляж Док Лет протянулся почти на 18 километров и славится мелово-белым песком и мелким морем. Это идеальное место для семейного отдыха и купания детей.
Хотя в последние годы сюда приходят крупные отели, достаточно проехать чуть севернее — и можно найти пустынные участки у Бай Бау и Бай Сеп.
10. Ми Кхе (Куангнгай) — простота и покой
Малоизвестный пляж Ми Кхе в провинции Куангнгай — тихое место, где даже в высокий сезон можно остаться в одиночестве. Пологий вход в воду делает его безопасным для детей.
Пляж тянется вдоль песчаной косы, отделённой от материка лагуной Сонг Кинь Зянг, и напоминает о старом Вьетнаме — без шума, рекламы и толп.
Сравнение пляжей
|
Пляж
|
Особенность
|
Лучше всего подходит для
|
Нячанг
|
Городской комфорт
|
Комбинация отдыха и развлечений
|
Муйне
|
Ветер и дюны
|
Кайтсерфинг
|
Фукуок
|
Белый песок и джунгли
|
Романтический отдых
|
Ми Кхе (Дананг)
|
Активная атмосфера
|
Городские путешественники
|
Хо Кок
|
Тишина у Хошимина
|
Уикенд на природе
|
Ан Банг
|
Уют у моря
|
Семейные поездки
|
Кон Сон
|
Изоляция и природа
|
Экотуризм
|
Кат Ба
|
Скалы и бухты
|
Морские экскурсии
|
Док Лет
|
Мелководье и простор
|
Пляжный релакс
|
Ми Кхе (Куангнгай)
|
Спокойствие
|
Отдых с детьми
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ехать только в Нячанг.
Последствие: пропустить настоящие природные жемчужины страны.
Альтернатива: комбинировать с Фукуоком или Кон Дау.
- Ошибка: планировать поездку в сезон дождей (май-октябрь).
Последствие: штормы и ограниченное купание.
Альтернатива: выбирать ноябрь-апрель — время ясного неба и тёплого моря.
- Ошибка: недооценивать север страны.
Последствие: упустить залив Халонг и остров Кат Ба.
Альтернатива: включить северные пляжи в маршрут путешествия.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
3400 км пляжей на любой вкус
|
Некоторые регионы слабо развиты
|
Природа, гастрономия и культура
|
Сезонность и погодные колебания
|
Гостеприимство и доступные цены
|
Долгие переезды между курортами
FAQ
Когда лучше ехать во Вьетнам ради пляжей?
С ноября по апрель — сухой сезон с мягким солнцем и тёплым морем.
Где лучше для дайвинга?
На Фукуоке и у берегов Кон Дау — чистая вода и кораллы.
Можно ли совместить пляж и экскурсии?
Да: Хойан + Ан Банг, Нячанг + Док Лет, Дананг + Ми Кхе — идеальные пары.
Мифы и правда
- Миф: пляжи Вьетнама уступают тайским.
Правда: многие, особенно на Фукуоке и Кон Дау, ничем не хуже — и при этом в разы спокойнее.
- Миф: побережье переполнено туристами.
Правда: стоит лишь отъехать на несколько километров, и можно найти пустынный пляж.
Исторический контекст
Пляжи Вьетнама стали развиваться как туристическое направление только в 1990-х годах, после экономических реформ "Доймой". Сегодня страна превращается в новую жемчужину Азии, где соседствуют старинные рыбацкие деревни и ультрасовременные курорты. Каждый пляж — это история: от следов колониальной эпохи до современной азиатской культуры отдыха.
