Спрятанный рай уходит под нос туристам: этот вьетнамский пляж затмил даже Бали

Когда речь заходит о пляжах Юго-Восточной Азии, первыми на ум приходят Таиланд или Бали. Однако Вьетнам — это недооценённый рай для любителей моря. Здесь можно найти и роскошные курорты, и нетронутые уголки, где на многие километры простирается золотой песок, а рядом лишь кокосы и волны.

Вьетнамское побережье протянулось более чем на три тысячи километров, и каждая его часть — особенная. Ниже — десятка лучших пляжей страны, от шумных городских набережных до тихих островов, где время будто замедляется.

1. Нячанг — сердце курортного Вьетнама

Пляж Нячанг протянулся на шесть километров вдоль побережья, образуя золотую дугу — символ города. Он поделен на зоны для безопасного купания, где можно не беспокоиться о лодках или водных мотоциклах.

На северной части пляжа стоит посетить Sailing Club или Louisiane Brewhouse, где пляжная атмосфера сочетается с хорошей кухней. Южнее, ближе к аэропорту, туристов меньше, и можно насладиться тишиной.

Любителям активного отдыха подойдут морские экскурсии — целый день с обедом и снорклингом. А если хочется уединения, отправляйтесь в сторону залива Нинь Ван, где вода прозрачна, а песок ослепительно белый.

2. Муйне — королевство ветра и волн

Муйне — культовое место для кайтсерферов. С ноября по апрель здесь дуют устойчивые ветра, создавая идеальные условия для полёта под парусом. Школы с сертифицированными инструкторами IKO предлагают курсы даже новичкам.

Когда ветер утихает, можно прогуляться по Красным дюнам или по "Фейскому ручью" — сказочному ущелью, где вода течёт среди песчаных склонов всех оттенков охры.

Несмотря на то, что за последние годы Муйне потерял часть пляжной полосы из-за эрозии, он остаётся символом молодости, драйва и бесконечного лета.

3. Фукуок — остров, созданный для блаженства

Самый крупный остров Вьетнама, Фукуок, стал олицетворением тропического рая. Здесь тянутся километры белоснежного песка, обрамлённого джунглями и кокосовыми пальмами.

На юге острова расположен знаменитый пляж Сао-Бич — кристально чистая вода и мягкий песок делают его идеальным для отдыха с детьми. Оттуда можно прокатиться по канатной дороге длиной 8 км до острова Хон Тхом — это самая длинная надводная дорога в мире с панорамным видом на море.

4. Ми Кхе (Дананг) — пляж жизни и движения

Ми Кхе — гордость Дананга и одно из самых популярных мест у местных жителей. Ранним утром пляж заполняют люди, практикующие тай-чи, а к вечеру выходят рыбаки с традиционными круглыми лодками.

Здесь можно понаблюдать за контрастом — спокойствием рассвета и оживлением дневного города. Вода обычно спокойная, но зимой бывают течения, поэтому лучше купаться в зонах с охраной.

5. Хо Кок — побег из мегаполиса

Всего в двух с половиной часах езды от Хошимина — пляж Хо Кок, протянувшийся на десять километров. Это место идеально подходит для коротких поездок из города.

По выходным сюда съезжаются жители мегаполиса, но в будние дни пляж остаётся тихим и пустынным. Сюда едут ради уединения, прогулок по песчаным дюнам и купания в прозрачной воде.

6. Ан Банг — морская идиллия Хойана

Лишь три километра отделяют пляж Ан Банг от исторического Хойана. Это уютное место с мягким песком, видом на острова Чам и множеством кафе прямо у воды.

Ан Банг стал альтернативой переполненному Куа Дай — здесь чище море и меньше туристов. Можно провести день в шезлонге, а вечером отправиться в Хойан на ужин при свечах и прогулку по древнему городу.

7. Кон Сон — остров, где царит тишина

Архипелаг Кон Дао долгое время был закрытым местом: здесь находилась колониальная тюрьма. Сегодня главный остров, Кон Сон, превратился в одно из самых живописных направлений страны.

Золотые пляжи, коралловые рифы, зелёные холмы — природа здесь осталась почти нетронутой. Самый известный пляж — Дам Трау, где вода окрашивается в янтарные оттенки на закате.

Сюда летают рейсы из Хошимина, и именно из-за труднодоступности остров сохранил свою дикость и подлинность.

8. Кат Ба — в объятиях залива Халонг

Остров Кат Ба — крупнейший в заливе Халонг, и многие морские туры делают здесь остановку. Его пейзажи — это симфония скал, джунглей и бухт, где можно купаться, нырять или кататься на каяке.

Лучшие пляжи — Кат Ко 1, 2 и 3, расположенные всего в десяти минутах от города Кат Ба. В высокий сезон остров заполняют туристы, но в межсезонье он возвращает себе первозданное спокойствие.

9. Док Лет — белый песок и бирюзовая вода

Пляж Док Лет протянулся почти на 18 километров и славится мелово-белым песком и мелким морем. Это идеальное место для семейного отдыха и купания детей.

Хотя в последние годы сюда приходят крупные отели, достаточно проехать чуть севернее — и можно найти пустынные участки у Бай Бау и Бай Сеп.

10. Ми Кхе (Куангнгай) — простота и покой

Малоизвестный пляж Ми Кхе в провинции Куангнгай — тихое место, где даже в высокий сезон можно остаться в одиночестве. Пологий вход в воду делает его безопасным для детей.

Пляж тянется вдоль песчаной косы, отделённой от материка лагуной Сонг Кинь Зянг, и напоминает о старом Вьетнаме — без шума, рекламы и толп.

Сравнение пляжей

Пляж Особенность Лучше всего подходит для Нячанг Городской комфорт Комбинация отдыха и развлечений Муйне Ветер и дюны Кайтсерфинг Фукуок Белый песок и джунгли Романтический отдых Ми Кхе (Дананг) Активная атмосфера Городские путешественники Хо Кок Тишина у Хошимина Уикенд на природе Ан Банг Уют у моря Семейные поездки Кон Сон Изоляция и природа Экотуризм Кат Ба Скалы и бухты Морские экскурсии Док Лет Мелководье и простор Пляжный релакс Ми Кхе (Куангнгай) Спокойствие Отдых с детьми

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать только в Нячанг.

Последствие: пропустить настоящие природные жемчужины страны.

Альтернатива: комбинировать с Фукуоком или Кон Дау.

Последствие: штормы и ограниченное купание.

Альтернатива: выбирать ноябрь-апрель — время ясного неба и тёплого моря.

Последствие: упустить залив Халонг и остров Кат Ба.

Альтернатива: включить северные пляжи в маршрут путешествия.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы 3400 км пляжей на любой вкус Некоторые регионы слабо развиты Природа, гастрономия и культура Сезонность и погодные колебания Гостеприимство и доступные цены Долгие переезды между курортами

FAQ

Когда лучше ехать во Вьетнам ради пляжей?

С ноября по апрель — сухой сезон с мягким солнцем и тёплым морем.

Где лучше для дайвинга?

На Фукуоке и у берегов Кон Дау — чистая вода и кораллы.

Можно ли совместить пляж и экскурсии?

Да: Хойан + Ан Банг, Нячанг + Док Лет, Дананг + Ми Кхе — идеальные пары.

Мифы и правда

Миф: пляжи Вьетнама уступают тайским.

Правда: многие, особенно на Фукуоке и Кон Дау, ничем не хуже — и при этом в разы спокойнее.

Правда: стоит лишь отъехать на несколько километров, и можно найти пустынный пляж.

Исторический контекст

Пляжи Вьетнама стали развиваться как туристическое направление только в 1990-х годах, после экономических реформ "Доймой". Сегодня страна превращается в новую жемчужину Азии, где соседствуют старинные рыбацкие деревни и ультрасовременные курорты. Каждый пляж — это история: от следов колониальной эпохи до современной азиатской культуры отдыха.