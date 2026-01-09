Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Национальный дворец в Барселоне
© www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 3:09

Эти места меняют впечатление о Барселоне — про них редко рассказывают туристам

В Барселоне доступны панорамы города с высоты 260 метров и 30-го этажа — гиды

Барселона умеет быть разной и не всегда раскрывается с первого визита. За привычными маршрутами скрывается город, где нет толп, а виды и места запоминаются надолго. Здесь легко почувствовать ритм повседневной жизни и увидеть столицу Каталонии под новым углом. Даже хорошо знакомые пейзажи начинают звучать иначе, если немного свернуть с туристической тропы. Об этом рассказал дзен-канал OneTwoTrip.

Как добраться и где остановиться

Прямых рейсов между Россией и Испанией сейчас нет, однако Барселона остаётся доступной через стыковочные маршруты. Один из популярных вариантов — перелёт с пересадкой в ОАЭ, который занимает около 15 часов. При желании пересадку можно превратить в мини-путешествие и провести дополнительный день в Дубае, совместив две поездки.

С жильём в Барселоне проблем не возникает. Город предлагает широкий выбор — от камерных бутик-отелей до просторных апартаментов у моря. При этом путешественники всё чаще обращают внимание на форматы размещения за пределами центра, особенно на фоне обсуждений регулирования краткосрочной аренды и интереса к испанским сёлам с более спокойной атмосферой. Такой подход позволяет увидеть другую, менее шумную сторону региона.

Барселона с высоты: панорамы без спешки

Понять масштаб и характер города проще всего, взглянув на него сверху. Одно из таких мест — пешеходный мост El pont de Mühlberg в районе Гинардо. Он расположен на высоте около 260 метров и открывает виды на Саграду Фамилию, кварталы Эшампле и линию побережья.

Современный взгляд на город предлагает смотровая площадка Mirador torre Glories. Она находится на 30-м этаже небоскрёба и позволяет увидеть не только центр, но и море с горой Тибидабо. Бесплатная альтернатива — терраса музея истории Каталонии в здании Palau de Mar, откуда хорошо просматриваются гавань, Монжуик и старый город.

Террасы и места для неспешных вечеров

Барселону удобно рассматривать и за столиком с напитком. Терраса Terrassa del Catedral в Готическом квартале даёт редкий ракурс на кафедральный собор. Alaire Terrace напротив дома Мила позволяет оценить архитектуру Гауди в мягком вечернем свете. Панорамные виды на центр и море открываются и с крыши отеля 45 Times Barcelona, а встречать закат многие предпочитают на террасе The Roof Barcelona Edition.

Неочевидные локации старого города

За пределами привычных маршрутов скрываются места с особой атмосферой. Монастырь Сан-Пау-дель-Камп в районе Раваль — редкий пример романской архитектуры Каталонии. Его клуатр украшен резьбой с аллегорическими сюжетами, характерными для Средневековья.

В базилике святых Юстуса и Пастора почти всегда тихо. Полумрак, витражи и Чёрная Мадонна создают ощущение уединения, редкое для центра города. А здание Университета Барселоны XIX века с внутренними дворами больше напоминает монастырь, чем учебный корпус, и открыто для свободного посещения.

Архитектура и музеи без ажиотажа

За пределами центра внимания остаётся жилой комплекс Walden 7, созданный Рикардо Бофиллом. Его башни, переходы и внутренние дворики стали символом утопической архитектуры 1970-х годов.

Среди недооценённых музеев выделяется MUHBA с подземной археологической зоной древнеримской Барсино. Необычный опыт предлагает и бывшая тюрьма Модело, превращённая в музей истории прав человека. Музей Фредерика Мареса раскрывает повседневную жизнь прошлых веков, а Морской музей в здании королевских верфей знакомит с морской историей Каталонии.

Прогулки за пределами Барселоны

Город удобен и как отправная точка для однодневных поездок. Монтсеррат привлекает природными формами и монастырём на склоне горы. Жирона впечатляет средневековым центром и атмосферой исторического фильма. Фигерас остаётся главным местом для знакомства с наследием Сальвадора Дали.

Планируя такие маршруты, важно учитывать местные правила и ограничения, которые в Испании постепенно ужесточаются, в том числе в отношении автодомов на побережье. Это помогает избежать лишних сложностей и сделать поездку более комфортной.

Барселона за пределами классических маршрутов открывается тем, кто готов смотреть внимательнее и не спешить. Такой город запоминается деталями, видами и ощущением, что каждый поворот может привести к новому открытию.

