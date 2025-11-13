Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Практика дыхания в спокойной обстановке
Практика дыхания в спокойной обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:46

Думала, икота — пустяк: оказалось, мозг просто "сбивается" и даёт ложную команду

Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения

Икота — не случайная "неудобная мелочь", а кратковременный сбой в дыхательном центре мозга. В этот момент мозг получает ложный сигнал, будто нужно резко вдохнуть, и тело отвечает непроизвольным сокращением диафрагмы. Так появляется характерный звук, знакомый каждому.

По словам врача общей практики Марии Беляевой в интервью Pravda. Ru, это рефлекс, помогающий организму "перезапустить" дыхание. Но чаще всего он срабатывает по ошибке — например, при переедании, стрессах, переохлаждении или после резкого изменения температуры пищи.

Почему возникает икота

Нервные центры, контролирующие дыхание, находятся в продолговатом мозге. Любое раздражение этих зон — из-за алкоголя, газированных напитков, острой пищи или нервного напряжения — может вызвать "ложное срабатывание".

Иными словами, мозг даёт команду "вдохнуть", хотя необходимости в этом нет. В ответ диафрагма сокращается, а голосовые связки смыкаются — отсюда и характерный звук икоты. Это безопасно, но может быть неприятно и вызывать чувство напряжения в груди.

Простые способы остановить икоту

По словам врача, организм можно "обмануть", заставив дыхательный центр работать в другом ритме. Для этого подойдут лёгкие дыхательные и поведенческие приёмы:

  1. Метод с водой.

"Самый простой и безопасный способ — это вода. Нужно пить ее маленькими глотками, сначала немного согнувшись, а затем выпрямившись. Таким образом, нервные центры как бы обманываются, дыхание выравнивается, и икота постепенно проходит. Такой метод подходит большинству людей и не требует медикаментов", — отметила Беляева.

Этот приём помогает большинству людей и не требует лекарств.

  1. Задержка дыхания.
    На вдохе задержите дыхание на 5-10 секунд, затем медленно выдохните. Повторите несколько раз. Это нормализует уровень углекислого газа в крови, и сигнал о "необходимости вдоха" исчезает.
  2. Дыхание в ладони или пакет.
    Если икота не проходит, можно подышать в сложенные ладони или бумажный пакет: повышенный уровень CO₂ временно снижает активность дыхательного центра.
  3. Переключение внимания.
    Иногда помогает отвлечение: смените позу, медленно потянитесь или сделайте несколько глотков холодной воды через трубочку.

Когда стоит обратиться к врачу

Обычная икота длится несколько минут и не представляет опасности. Но если приступы повторяются регулярно или держатся дольше часа, это может быть сигналом о нарушении работы нервной системы, желудка или дыхательных органов.

Врач подчеркнула: длительная или хроническая икота требует диагностики — иногда она может указывать на проблемы с диафрагмальным нервом, последствия стресса или неврологические расстройства.

А что если икота появляется часто?

Если вы замечаете, что икота возникает после каждого приёма пищи, стоит пересмотреть образ питания. Ешьте медленнее, избегайте газированных напитков и очень горячих или холодных блюд. Не стоит разговаривать во время еды — это приводит к заглатыванию воздуха, который раздражает диафрагму.

Полезно также укреплять дыхательную систему с помощью дыхательных упражнений — они повышают устойчивость организма к стрессам и стабилизируют ритм вдохов и выдохов.

Плюсы и минусы популярных методов

Метод

Преимущества

Недостатки

Питьё воды маленькими глотками

Безопасен, подходит всем

Может не сработать при сильной икоте

Задержка дыхания

Быстро действует

Не рекомендуется при гипертонии

Дыхание в пакет

Успокаивает дыхательный центр

Не подходит детям и людям с астмой

Испуг или отвлечение

Иногда помогает мгновенно

Эффект кратковременный

Медикаменты

Помогают при хронической икоте

Назначаются только врачом

Советы шаг за шагом

  1. Оцените причину икоты — стресс, еда или переохлаждение.
  2. Сделайте несколько глотков воды, слегка наклонившись вперёд.
  3. Если не помогло, задержите дыхание на 10 секунд и выдохните.
  4. Повторите 2-3 раза или смените метод.
  5. Если икота не проходит дольше часа — запишитесь на приём к терапевту.

Мифы и правда об икоте

Миф: икота — это всегда желудок.
Правда: чаще виноваты нервы, а не пищеварение.

Миф: нужно пугать человека, чтобы икота прошла.
Правда: испуг лишь кратко меняет дыхание — это не лечение.

Миф: икота указывает на болезнь сердца.
Правда: только хроническая икота может быть симптомом патологии — обычная проходит сама.

Интересные факты

  • Самая длинная зафиксированная икота длилась 68 лет — рекорд принадлежит Чарльзу Осборну из США.
  • Некоторые животные, включая кошек и собак, тоже икают при переедании или испуге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Одиночество помогает снизить эмоциональное давление и формировать спокойное новогоднее переживание — Елена Морозова сегодня в 11:24
Думала, что Новый год наедине будет грустным, но ночь преподнесла неожиданный сюрприз

Психолог Елена Морозова объясняет, почему встреча Нового года в одиночестве может стать мощным инструментом самопознания и помочь начать год с внутренней ясностью и спокойствием.

Читать полностью » Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая сегодня в 11:18
Раньше не обращал внимания на пульс — пока сердце не начало биться как сумасшедшее

Почему учащается пульс, как отличить норму от патологии и в каких случаях стоит срочно обратиться к врачу.

Читать полностью » COVID-19 ускоряет падение функции почек почти на половину быстрее обычных инфекций — Каролина Пуэнте-Лелиевре сегодня в 10:24
Сдала анализы после коронавируса — и результат меня буквально выбил из колеи

Учёные из Каролинского института выяснили, что COVID-19 ускоряет ухудшение работы почек на 47 % по сравнению с пневмонией. Почему это происходит и кому стоит пройти обследование?

Читать полностью » Врач Оксана Пивоварова: калий и магний являются ключевыми элементами для сердца сегодня в 10:13
Начала добавлять в рацион один продукт — и сердце стало работать спокойнее

Какие продукты укрепляют сердце, почему важны калий, магний и жирные кислоты, и как составить полезное меню для здоровья сосудов.

Читать полностью » Диетолог Александр Бурлаков: алкоголь повышает восприимчивость организма к инфекциям сегодня в 9:49
Всегда думала, что немного алкоголя укрепляет здоровье — пока не узнала правду

Почему миф о "неболеющих алкоголиках" не имеет под собой научных оснований и как алкоголь на самом деле влияет на иммунитет и здоровье.

Читать полностью » Польза свекольного сока усиливается при сочетании с морковным или яблочным соком — Алексей Волков сегодня в 9:19
Добавьте немного яблочного сока — и даже те, кто не любит свёклу, оценят вкус и пользу

Свекольный сок помогает снизить давление, улучшить кровоток и уровень холестерина. Узнайте, как его правильно пить и с чем сочетать, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Офтальмолог Елена Корнилова: неправильный выбор линз вызывает раздражение глаз сегодня в 8:42
Жаль, что не знала раньше: неправильные линзы могут испортить зрение

Почему нельзя выбирать контактные линзы только по диоптриям и какие параметры влияют на комфорт и здоровье глаз — объясняет офтальмолог.

Читать полностью » Польза винегрета усиливается при использовании оливкового масла холодного отжима — Екатерина Лебедева сегодня в 8:19
Раньше делала винегрет по привычке, пока не попробовала добавить яблоко — вкус изменился кардинально

Классический винегрет можно сделать ещё полезнее: выберите оливковое масло, добавьте немного свежести и не забывайте о правильном хранении. Ваш праздничный салат станет идеальным сочетанием вкуса и пользы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки не связывают наказание с действием — специалисты
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Спорт и фитнес
Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
Наука
Арктическая экспедиция совершила рекордные сорок погружений под ледяным покровом Северного океана — Сяося Хуан
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet