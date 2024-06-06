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Херсонская администрация покидает город
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:36

Херсонская администрация покидает город

Администрация, назначенная властями Киева, покидает Херсон и уничтожает документы, такое заявление РИА Новости сделал координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев, сославшись на свидетельства местных жителей.

По его изложению, представители высших чинов сбежали из города задолго до этого, а сейчас идет процесс ликвидации документов, которые не были вывезены.

Исходя из его рассказа, согласно информации от наших коллег из Херсона, администрация покидает город.

"Главные чиновники давно ушли, в настоящее время происходит уничтожение оставшейся документации", — отметил представитель агентства.

Он также уточнил, что ночью произошли пожары в нескольких государственных учреждениях по разным адресам. "Скорее всего, пожары — это последняя стадия уничтожения документов. Мы можем с уверенностью сказать, что у нас есть все в электронном формате", — подчеркнул Лебедев.

Одним из случаев возгорания в Херсоне, о котором сообщил подпольщик, было удар российской армии по складу боеприпасов в недействующем строительном гипермаркете, что привело к взрыву и пожару.

Херсонская область находится в нижнем течении реки Днепр и омывается водами Азовского и Черного морей. По результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, регион был включен в состав России. Однако Киев не признает легитимность данного решения и продолжает обстрелы территории.

В настоящее время около 75% области находится под контролем вооруженных сил, а украинские вооруженные силы удерживают часть территории на правом берегу Днепра, включая Херсон.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, украинские военные подготавливают город к уличным боям, что остается в сведении Вооруженных сил России, и эти данные будут учтены при освобождении города.

Фото: web.archive.org/7777777kz (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license) ﻿

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