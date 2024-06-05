В подконтрольном Киеву Херсоне прохожая укусила сотрудника полиции, остановившего её 23-летнего сына для проверки документов. Информация об инциденте опубликована на сайте регионального управления национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается, что пострадавший осуществлял мероприятия по документированию административных правонарушений совместно с представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Женщина решила, что военкомы хотят забрать сына в ВСУ, и вцепилась в руку полицейского.
"Пользуясь моментом, мужчина сбежал", — говорится в материале.
Теперь женщине грозит уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений сотруднику при исполнении служебных обязанностей.
Ранее в Уфе мужчина ударил ножом пассажира за замечание о нецензурной лексике.
Фото: commons.wikimedia.org/Кипчак (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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