В подконтрольном Киеву Херсоне прохожая укусила сотрудника полиции, остановившего её 23-летнего сына для проверки документов. Информация об инциденте опубликована на сайте регионального управления национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается, что пострадавший осуществлял мероприятия по документированию административных правонарушений совместно с представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Женщина решила, что военкомы хотят забрать сына в ВСУ, и вцепилась в руку полицейского.

"Пользуясь моментом, мужчина сбежал", — говорится в материале.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений сотруднику при исполнении служебных обязанностей.

Ранее в Уфе мужчина ударил ножом пассажира за замечание о нецензурной лексике.

Фото: commons.wikimedia.org/Кипчак (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).