В Тихом океане открыли актинию-строителя: она прикрепляется к крабу и расширяет его дом, пока он растёт

Мир глубоководных экосистем по-прежнему полон сюрпризов. Учёные из Японии и Австралии описали новый вид актинии — Paracalliactis tsukisome, которая живёт в симбиозе с раками-отшельниками и строит для них удивительную "раковину" собственного производства. Это открытие, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, демонстрирует, что даже самые простые организмы способны на поразительно сложное поведение.

Уникальное открытие с глубины океана

Paracalliactis tsukisome стала девятым известным видом актиний рода Paracalliactis. Все представители этой группы обитают в ассоциации с раками-отшельниками, прикрепляясь к их раковинам и создавая своеобразную "живую защиту". Новый вид был найден на глубине 200-500 метров у берегов японских префектур Миэ и Сидзуока, где он живёт на раковинах рака-отшельника Oncopagurus monstrosus.

"Наше открытие показывает, как даже такие простые животные, как актинии, могут развивать удивительно сложное поведение", — сказал ведущий автор исследования Акихиро Ёсикава из Университета Кумамото.

Как актиния "строит дом"

Главная особенность Paracalliactis tsukisome - способность выделять особое вещество, формирующее карциноеций — твёрдую структуру, напоминающую раковину. В отличие от обычных актиний, у которых нет скелета, этот вид фактически создаёт прочное жилище, которое продолжает расти вместе с хозяином.

Анализ с помощью микро-КТ-сканирования показал, что актиния прикрепляется к раковине строго в одном направлении. Такая ориентация может быть связана с её способом питания и строительством карциноеция.

Таблица: отличительные особенности Paracalliactis tsukisome

Признак Описание Значение Среда обитания Глубина 200-500 м, Тихоокеанское побережье Японии Глубоководная зона, где мало света и кислорода Хозяин Oncopagurus monstrosus (рак-отшельник) Обеспечивает мобильность и защиту актинии Структура Карциноеций — твёрдая "раковина", выделяемая актинией Расширяет пространство и укрепляет панцирь краба Способ питания Органические частицы и фекалии рака Эффективная "переработка" отходов в симбиозе Поведение Однонаправленное прикрепление и строительство структуры Обеспечивает оптимальное питание и защиту Взаимовыгода Актиния получает субстрат, краб — увеличенное жилище Пример настоящего мутуализма

Симбиоз, проверенный временем

Связь между актинией и раком-отшельником — яркий пример мутуализма, когда обе стороны получают выгоду. Актиния защищена и получает стабильный источник пищи, а рак-отшельник, в свою очередь, обретает укреплённое и растущее жилище, что позволяет ему достигать крупных размеров и избегать частой смены раковины.

"Наше исследование предоставляет первые количественные доказательства мутуализма в ассоциациях, формирующих карциноеций", — подчеркнули авторы.

Таким образом, Paracalliactis tsukisome не просто симбионт, а инженер глубинного мира, способный модифицировать минералы и создавать структуры, устойчивые к давлению и химическим условиям океанского дна.

Значение для науки

Эволюция симбиоза. Новый вид демонстрирует, как взаимовыгодные отношения между организмами могут приводить к появлению уникальных биологических адаптаций. Глубоководная инженерия. Карциноеции помогают понять, как простейшие организмы управляют осадками и минералами, создавая прочные биоструктуры. Экологический баланс. Рак и актиния совместно перерабатывают органику, способствуя поддержанию круговорота веществ на морском дне.

Мифы и правда

Миф: Актинии — неподвижные животные.

Правда: некоторые виды перемещаются вместе с хозяином и даже строят жилища.

Миф: в глубоководной среде мало симбиотических связей.

Правда: Марианская и японская зоны богаты примерами сложных мутуалистических отношений.

Миф: только позвоночные способны создавать "инженерные" структуры.

Правда: Paracalliactis tsukisome доказывает обратное — даже актинии строят собственные "панцири".

Интересные факты

Название tsukisome на японском означает "окрашенный луной" — за нежный перламутровый оттенок щупалец. Карциноеций растёт вместе с раком, создавая идеальную подгонку — биологический аналог 3D-печати. Исследователи считают, что похожие механизмы могут существовать и у других глубоководных анемон, просто они ещё не изучены.

Открытие Paracalliactis tsukisome показывает, насколько удивительно разнообразна жизнь даже в самых тёмных уголках океана. Эта актиния не просто спутник рака-отшельника — она строитель, защитник и инженер, помогающий своему хозяину выживать в бездне. Исследование даёт новый взгляд на то, как простейшие организмы создают сложные экосистемы, в которых взаимная выгода становится движущей силой эволюции.