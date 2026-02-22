Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 3:14

Розмарин и тимьян захватывают парфюмерию — травяные ароматы становятся главным трендом 2026 года

Аромат розмарина, тимьяна или орегано редко ассоциируется с флаконом духов, но именно эти травы всё чаще становятся сердцем современных композиций. Их зелёная, чуть влажная свежесть словно предвосхищает весну и добавляет лёгкость даже самым насыщенным формулам. Когда зима начинает сдавать позиции, такие ноты звучат особенно уместно — свежо, но не холодно.

Зелёная свежесть вне гендерных рамок

Ароматические композиции традиционно связывали с мужской парфюмерией. Розмарин, тимьян и орегано нередко появлялись в одеколонах, где их подчёркивали цитрусовые акценты, усиливая ощущение чистоты и прозрачности. Однако сегодня травяные ноты всё активнее входят в женские и унисекс-ароматы, особенно в нишевом сегменте.

Базилик, шалфей, мята — эти ингредиенты придают композициям "зелёный" характер и создают эффект прогулки по лугу или побережью, где солёный ветер смешивается с запахом нагретой травы. Такие ароматы часто размещают травы в верхних или сердечных нотах, чтобы задать тон всей пирамиде и привнести ощущение света.

Новое прочтение классики

Современные бренды по-разному интерпретируют ароматическую тему. Guerlain в Herbes Troublantes обращается к традиции eau de cologne, выстраивая композицию вокруг тимьяна, мяты и розмарина. Цветы апельсина и чистый мускус смягчают зелёную остроту, создавая ощущение свежевыстиранной рубашки в тёплый весенний день.

Byredo в De Los Santos сочетает шалфей с миробаланом, ирисом и ладанными оттенками. Мускусная база с амброксаном и пало санто придаёт аромату глубину и медитативность, отсылая к традициям ритуальных благовоний.

Diorissimo, созданный ещё в 1956 году Эдмоном Рудницка, доказывает, что ароматические травы давно вписаны в историю парфюмерии. Розмарин здесь подчёркивает зелёную свежесть ландыша и усиливает цветочное сердце из жасмина, иланг-иланга и амариллиса, создавая образ чистой и сияющей весны.

Травы в современной нише

Более смелую интерпретацию предлагает Atelier Materi в Black Oregano. Орегано становится центральной нотой, обрамлённой лаймом, кардамоном и розмарином в начале. В сердце композиции — сандал и ветивер, а база из пачули, лабданума и уда добавляет глубину и стойкость. Результат — дикое, чуть дымное звучание с характером.

Chanel в Paris-Deauville соединяет базилик и апельсиновые акценты с морскими оттенками, создавая атмосферу нормандского побережья. Роза и жасмин в сердце смягчают зелёные ноты, а пачули добавляет древесную пудровость.

Teatro Fragranze Uniche в Oro раскрывает травяной характер через пряные акценты: чёрный и розовый перец, шалфей, бергамот и грейпфрут формируют яркое начало. Цветочное сердце и древесная база с амброй и ветивером делают композицию более плотной и чувственной.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

