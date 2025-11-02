Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:06

Красили волосы — а могли спасать печень: чему учит забытое средство древности

Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени

На протяжении тысячелетий хна использовалась как природный краситель — ей окрашивали волосы, кожу и ткани. Однако теперь древнее растение заинтересовало медиков: исследователи из Столичного университета Осаки обнаружили, что хна способна не только украшать, но и исцелять. Учёные выяснили, что соединения, содержащиеся в Lawsonia inermis, помогают обратить вспять фиброз печени — процесс, при котором нормальная ткань заменяется рубцовой. Это открытие может изменить подход к лечению хронических заболеваний печени, от которых страдают миллионы людей по всему миру.

Как развивается фиброз печени

Фиброз — это не самостоятельная болезнь, а реакция организма на длительное воспаление или повреждение. Когда печень подвергается атаке алкоголя, вирусов или токсинов, она пытается восстановиться, но с каждым циклом заживления образуется всё больше рубцовой ткани. В итоге здоровые клетки вытесняются фиброзом, и орган постепенно теряет способность выполнять свои функции.

Главные причины фиброза известны: хронический гепатит B и C, злоупотребление алкоголем, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), а также аутоиммунные и обменные нарушения. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 3% населения планеты имеют признаки прогрессирующего фиброза, а у части пациентов заболевание переходит в цирроз или рак печени.

Закодированный потенциал растения

Команда учёных из Осаки разработала новую систему химического скрининга, которая позволяет находить вещества, воздействующие непосредственно на звёздчатые клетки печени (HSCs). Эти клетки в норме участвуют в восстановлении тканей и накапливают витамин A, но при хроническом повреждении начинают вырабатывать избыток коллагена — и именно это запускает фиброз.

С помощью новой технологии исследователи определили, что основное активное соединение хны — лаусон — способно подавлять избыточную активность HSC-клеток. Другими словами, это вещество может "отключить" механизм образования рубцов, позволяя печени вернуться к нормальному состоянию.

Эксперименты на животных

Чтобы подтвердить гипотезу, учёные провели серию лабораторных опытов на мышах с индуцированным фиброзом печени. Результаты превзошли ожидания: у животных, получавших лаусон, резко снизились уровни белков, указывающих на фиброз — YAP, αSMA и COL1A. Одновременно увеличилось содержание цитоглобина — антиоксидантного белка, характерного для здоровых клеток печени. Эти данные свидетельствуют, что ткани начали восстанавливаться, а процесс рубцевания остановился.

Работа опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy и уже вызвала интерес у фармацевтических компаний. Если дальнейшие исследования подтвердят эффект, лаусон может стать основой для первого препарата, способного не просто сдерживать, а именно обращать вспять фиброз.

Следующий шаг — доставка лекарства

Как пояснила доктор медицинских наук Ацүко Дайкоку из Высшей школы медицины Столичного университета Осаки, учёные уже работают над системой точечной доставки препарата прямо в повреждённые клетки печени.

"Мы разрабатываем способ направленной доставки этих веществ в активированные клетки, чтобы контролировать их работу и тем самым останавливать или обращать фиброз", — пояснила профессор Ацүко Дайкоку.

Если проект завершится успешно, медики получат средство, которое сможет не только приостанавливать разрушение печени, но и восстанавливать её ткань.

Советы шаг за шагом: как помочь печени уже сейчас

Пока учёные разрабатывают лекарства, врачи советуют поддерживать печень естественными способами:

  1. Ограничить употребление алкоголя и жирной пищи.
  2. Включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами: брокколи, шпинат, свёклу, орехи.
  3. Следить за весом — ожирение усиливает риск фиброза.
  4. Делать умеренные физические упражнения, помогающие снизить уровень жира в печени.
  5. Проверять печёночные ферменты хотя бы раз в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самолечение "народными" средствами, не проверенными клинически.
    Последствие: Усиление воспаления и ускорение фиброза.
    Альтернатива: Использовать растительные добавки только после консультации с врачом, предпочтительно препараты с подтверждённой безопасностью (например, с экстрактом расторопши).

А что если фиброз уже начался?

Даже при наличии рубцовых изменений печень сохраняет удивительную способность к регенерации. Если устранить источник повреждения и поддерживать орган правильным питанием, часть функций можно восстановить. Именно поэтому открытие осакских исследователей столь значимо — оно даёт шанс на полное заживление, а не просто стабилизацию.

Плюсы и минусы подхода на основе хны

Плюсы

Минусы

Натуральное происхождение действующего вещества

Недостаток клинических испытаний

Молекулярный механизм действия подтверждён на животных

Возможные побочные реакции не изучены

Потенциал для регенерации тканей печени

Сложности с точной доставкой препарата

Совместимость с другими методами терапии

Долгий путь до коммерческого применения

Мифы и правда о хне и печени

Миф 1. Хна вредна при внутреннем применении.
Правда: сырой порошок хны действительно нельзя употреблять внутрь, но выделенные соединения, такие как лаусон, безопасны при фармакологической очистке.

Миф 2. Натуральные средства не могут лечить серьёзные болезни.
Правда: многие современные препараты, включая антибиотики и противораковые средства, изначально получены из растений.

Миф 3. Повреждённая печень не восстанавливается.
Правда: при правильном лечении и устранении причин фиброз может быть обращён, что и подтверждает японское исследование.

FAQ

Как можно заподозрить фиброз печени?
На ранних стадиях симптомы почти отсутствуют. Позже появляются усталость, тошнота, потеря веса, желтизна кожи и отёки.

Можно ли вылечить фиброз полностью?
Да, при своевременном лечении и использовании новых подходов, таких как терапия лаусоном, возможно обратное развитие процесса.

